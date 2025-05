El mensaje de IU a Puerto y Ayuntamiento por Naval Gijón: "Dejen de enrocarse en quien hace el cascayu de El Natahoyo"

Reorientar el debate sobre Naval Gijón para sacarlo del enfrentamiento cada vez más enconado entre Ayuntamiento y Autoridad Portuaria y centrarlo en lo verdaderamente importante es el objetivo de la iniciativa que lleva al Pleno municipal el portavoz de IU. Javier Suárez Llana tiene claro que «cuando estamos hablando de un gran proyecto de ciudad que supone regenerar una parte de la fachada marítima pero también generar un polo de desarrollo económico vinculado a la economía azul no pueden enrocarse en quien ejecuta una actuación provisional sobre 417 metros. Una actuación provisional como lo fue el cascayu (en referencia a la polémica adecuación provisional que se hizo del Muro durante la pandemia). Esto es el cascayu de El Natahoyo».

Y para centrarse en lo importante lo que IU le pide al Pleno es que inste a las dos partes en conflicto a dedicar su esfuerzo a diseñar las obligadas herramientas urbanísticas. Al Ayuntamiento a impulsar la redacción del plan especial de reforma interior de Naval Gijón y a la Autoridad Portuaria a ir más allá de su anunciado «Plan maestro» como estrategia de ordenación de la costa entre Cimavilla al Alto de Aboño redactando, como marca la ley y tiene por ejemplo el Puerto de Avilés, el plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto. Suárez Llana entiende que el proceso de elaboración de estos documentos puede ser además el espacio de oportunidad donde Puerto y Ayuntamiento alcance un punto de colaboración y donde se active un proceso de participación ciudadana que no ha existido en ningún momento.

Javier Suárez Llana, en un pleno. / Juan Plaza

En su iniciativa, el portavoz de IU propone una edificante mirada al pasado en el 30 aniversario de la playa de Poniente como ejemplo de los resultados positivos de una «leal colaboración» entre el Puerto y el Ayuntamiento y «la capacidad de pensar el ámbito de desarrollo en su conjunto, de manera integral y no como una suma de actuaciones impulsadas por unos y otros». Dice IU que lo que toca es «debatir, trabajar y acordar y no este cruce de acusaciones y amenazas que Gijón no se merece. Quien haga qué es lo de menos, la obligación de las administraciones es ponerse de acuerdo. Ayuntamiento y Puerto tienen que bajar de revoluciones».

La iniciativa plenaria incluye también como tercer elemento instar a la Autoridad Portuaria a incorporar a esa ordenación de la franja costera de la zona oeste el proyecto ganador del concurso de ideas que hizo el Ayuntamiento en el pasado mandato para reformar el paseo de Fomento-Poniente.