Un chico "sonriente" y "trabajador que "nunca tenía una mala palabra": así era Danny, el trabajador fallecido en Gijón

Se llamaba Danny V. M., tenía 33 años, era de Ecuador y todo el mundo lo tenía en una altísima estima. Así lo explican sus compañeros de trabajo. Danny V. M. es el trabajador que falleció en un accidente laboral ayer en Tremañes. Murió tras caer desde una altura de diez metros en una nave en la que hacía trabajos de soldadura. Deja una mujer viudad y cuentan sus cercanos que llevaba cerca de dos años trabajando en Gijón. Muy querido por todos sus compañeros, en su empresa confiesan estar abatidos un día después de lo sucedido. "Estamos destrozados", cuentan.

Danny V. M. era soldador. Y eso era lo que estaba haciendo cuando perdió la vida en una nave del polígono industrial de Bankunión II, en la calle Ingeniero Isidoro Clausel. "Era un chaval extraordinario, uno de mis favoritos. Era un trabajador, nunca ponía una pega a nada", contó un responsable de la empresa para que trabajaba. Esta firma se ubica en el camino de El Melón. El fallecido no era empleado de la empresa asentada en la nave en la que ocurrió el accidente. Esta se dedica a hacer materiales ignífugos. Habitualmente, esta compañía subcontrata las labores de mantenimiento de los grandes tubos que hay en su tejado. El mantenimiento está subcontratado a una empresa de Gijón. Y esta empresa, a su vez, subcontrató a la firma para la que trabajaba Danny V. M.

El joven era relativamente conocido en La Calzada. Empezó a trabajar en la firma de Tremañes gracias a un compañero que lo conocía del barrio, de la comunidad religiosa a la que pertenecían los dos. Destacó durante su periplo laboral por su profesionalidad. "Siempre tenía buena cara. A donde iba se querían quedar con él", agregó este responsable. Otro trabajador lo describió como "muy currante y buena gente".

Danny V. M. encontró la muerte, en principio, por un fallo humano. Estaba asegurado por una línea de vida en el tejado de la nave junto a un compañero. Se soltó para bajar a por una herramienta y fue al volver a subir cuando ascendió por otro sitio que no estaba acotado. Caminó por el tejado para llegar a la línea de vida, pero no llegó. Piso el lucernario y este cedió. Eso provocó que cayera desde una altura de diez metros. Cayó dentro de la propia nave. "Tuvo que despistarse o algo", agregaron sus compañeros, que aún no se terminan de creer lo sucedido.