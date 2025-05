Hablan los compañeros del trabajador fallecido al caer desde un tejado en Gijón: "Llevo 40 años en esto y lo que ha pasado es una fatalidad"

Nuevo accidente laboral en Gijón. Un trabajador de 33 años (Danny V. M.) natural de Ecuador murió ayer tras caer desde el tejado de una nave situada en el polígono industrial de Bankunión II, en Tremañes. Según indicaron los testigos, el joven hacía labores de soldadura en unos grandes tubos metálicos en la cubierta del edificio junto a otro trabajador, encargado de hacer labores de mantenimiento. Los dos empleados, subcontratados de diferentes firmas por parte de la empresa dueña de la nave, situada en calle Ingeniero Isidoro Clausel, comenzaron cada uno su tarea asegurados por líneas de vida. El fallecido había olvidado una herramienta y tuvo que soltarse el arnés para bajar a por ella. Fue al volver a ascender cuando intentó caminar hasta las líneas de vida pero pisó el lucernario, este cedió y el cayó desde unos diez metros, nave adentro. "Llevo 40 años en esto y lo que ha pasado es una fatalidad", aseguró compungido, el compañero del ecuatoriano.

Es el sexto fallecido en accidente laboral en Asturias en lo que va de año

Los hechos sucedieron pasadas las ocho y media de la mañana. Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron hasta el lugar de los hechos, cerca de la avenida de Los Campones. Los agentes ya han abierto una investigación. Las declaraciones de los testigos serán claves para saber lo sucedido, pero más lo serán las cámaras de seguridad. Grabaron lo que pasó en el tejado de la nave. En esta nave, hay asentada una empresa dedicada a hacer materiales ignífugos. Los dos trabajadores del techo eran de otras dos empresas diferentes. La firma de la nave acostumbra a subcontratar el mantenimiento de los tubos del tejado. Se lo suele encargar a una empresa de Gijón. A ella pertenece el compañero de la víctima. El ecuatoriano, a su vez, estaba subcontratado por esta compañía de mantenimiento. O sea, era la subcontrata de la subcontrata.

"Un fallo humano"

Los dos empleados no tenían mucha relación entre sí. Apenas se conocían por el nombre. "Nosotros llevamos mantenimiento de calderas y le habíamos pedido apoyo para que echara una mano. Ni siquiera vi cómo se precipitó. A mí me avisaron", agregó el compañero de la víctima. Los dos habían subido juntos al tejado de la nave. Iba a haber sido una mañana más y aunque así empezó no lo terminó siendo. Ambos comenzaron a trabajar, según los testigos, asegurados por las líneas de vida. Sin embargo, el joven se percató de que había olvidado una herramienta pesada y tuvo que ir a por ella.

Se desenganchó de la línea de vida y bajó a la calle. Cogió su furgoneta y condujo hasta el taller de su empresa. No fue muy lejos, porque está en el camino del Melón, también en Tremañes. Al volver fue cuando, supuestamente, decidió subir por un punto diferente al que se supone que era seguro. Ascendió por una escalera y se dispuso a caminar unos metros hasta los enganches. No tenía que andar mucho, menos de diez metros. Pero no lo logró. Pisó el lucernario y cayó dentro de la nave.

Fallece un trabajador en un accidente laboral al caer desde un tejado en Gijón / Ángel González

"Lo que nos dice la Policía es que ha sido un fallo humano. Se ve en las cámaras. Subió por donde no debía y pisó donde no debía", explicaron desde la empresa de materiales ignífugos, donde todos se mostraron completamente abatidos por la situación. Sus empleados colaboraron en todo momento con la Policía. Lo mismo que los de las dos subcontratas. Hasta el lugar acudieron unidades también de la Policía Científica. Estuvieron más de dos horas en la nave y luego citaron a algunos de los responsables de la empresa asentada en la nave para que fueran a lo largo de la mañana de ayer a la comisaría.

Los servicios sanitarios también fueron alertados para ir a Tremañes. Sin embargo, los profesionales de la UVI Móvil no pudieron hacer nada por salvarle la vida a Danny V. M.. La calle Isidoro Clausel es estrecha y no tiene tanto tránsito como otras del polígono industrial. Sin embargo, los trabajadores y vecinos que pasaron por esta vía se temieron lo peor cuando vieron el despliegue policial. Algunos se santiguaron cuando conocieron que ayer había muerto un joven de 33 años trabajando.

El joven fallecido ayer en Tremañes se trata de la sexta víctima en accidente laboral en Asturias en lo que va de año. Ello generó ayer una enorme consternación en Gijón. La alcaldesa, Carmen Moriyón, transmitió su pesar por lo sucedido. "Todo mi cariño a la familia y allegados", aseguró la primera edil. Por su parte, desde CC OO exigió una profunda investigación. "Es inconcebible que esto siga pasando", lamentaron. Mientras, desde el sindicato UGT se dijo que "todo accidente laboral es evitable si se cumplen las medidas". Mañana habrá concentración en Oviedo.