El Natahoyo abre la puerta a Naval Azul: "Es el sitio idóneo"

El Natahoyo ya va encontrando camino al mar con las obras que se están llevando a cabo en la calle Palafox, en la zona de la capilla de San Esteban del Mar. Este entorno que hasta ahora era uno de los "agujeros negros" del barrio, un callejón sin salida y repleto de suciedad, va a convertirse en los próximos meses en la entrada a Naval Azul, el proyecto con el que el gobierno local busca revitalizar gran parte de la zona costera de Gijón oeste. En los próximos meses la oscuridad y abandono reinante dará paso a una vía iluminada y dispuesta para el paso de peatones.

Los trabajos, según apuntan los habituales de la zona, avanzan con paso firme, generando cierto optimismo con la revitalización. Esta visión positiva la comparte Javier Suárez, vecino de El Natahoyo. "Estoy muy esperanzado con que hagan esta gran obra. Representa una oportunidad muy importante para el barrio". Como apunta, las primeras labores de rehabilitación se realizaron en San Esteban del Mar, dándole un lavado de cara. "Empezaron con la ermita, y ahora se han puesto con lo de alrededor, pero van con buen ritmo. Hay que esperar a ver cómo se va desarrollando todo el proyecto, pero las obras son necesarias. Hay mucho terreno y puede quedar muy bonito", remarca Suárez, añadiendo que, según ha podido observar los últimos días, ha percibido más atención en la zona. "Con las obras ya se está empezando a notar que está repercutiendo en bien para el barrio. Hay mucha gente que viene de fuera a comprar propiedades para el barrio".

Javier Suárez, con San Esteban del Mar a sus espaldas. / J. P.

Este detalle también le ha llamado la atención a Alba Ramos, que en sus paseos por El Natahoyo ha visto más movimiento de lo habitual. "Hay más índice de vehículos y la gente sale más. No sé si es por la época o que hace bueno, pero se ven más visitantes", justifica. A ella también le parecía que las obras de San Esteban del Mar eran necesarias, así como darle un saneamiento a una de las partes más abandonadas como ocurría con la calle Palafox. "Es una zona que estaba abandonada, con edificios derruidos. En especial, esta zona era un agujero negro, para aparcar coches y poco más". Delante de unas obras "que avanzan muy rápido", Ramos echa la vista atrás para pensar en el futuro. "Las empresas que había antes se fueron hace años, dejando los restos que, a día de hoy, no aportan nada al barrio. La nueva idea, siempre que se busque el progreso y la mejora de los habitantes, es bienvenida", razona, claudicando con su visto bueno a la nueva entrada de Naval Azul. "Conseguir que el acceso sea aquí va a contribuir a que la gente se acerque más a esta zona. Generando más integración y vida".

Alba Ramos, en la entrada de la calle Palafox. / J. P.

La entrada a Naval Azul desde la calle Palafox también seguirá siendo el acceso a la Semana Negra que de forma anual se celebra en los antiguos astilleros. Para Javier Castro y María Victoria García, con el nuevo proyecto se debería de reubicar el evento. "No creo que el espacio reúna condiciones para ser el espacio adecuado para la Semana Negra", expresa García. "Ese tema ya no me gusta tanto. Estaría mejor que la llevaran a las afueras", remata Castro. Ambos llevaban fuera de la ciudad varios días y recién llegados a El Natahoyo se han encontrado con los trabajos de acondicionamiento. "Hemos llegado y nos hemos encontrado con las obras en este estado, bastante avanzadas parecen", remarca García. Por su parte, Castro lo tiene claro. "Es la zona idónea para la entrada de Naval Azul. Siempre ha estado muy dejada, ya era hora que pusieran medios para solucionar el abandono que sufría. Será difícil que se acaben pronto, pero espero que se empiece a ver, poco a poco, el cambio".

Higinio Méndez, en la calle Mariano Pola. Al fondo, los operarios adecuan la zona al nuevo acceso. / J. P.

Higinio Méndez, también vecino del barrio, comparte la misma visión de la mejora en ese espacio. "Al tirar el muro se aprecia mejor la capilla, se ve más bonita". Méndez añade que es "muy aprovechable la zona" para lo que "puede llegar a ser un paseo". "Si ves que es para una mejoría, estos trámites los aceptas". Ahora solo toca esperar que Palafox vaya tomando color y vida, algo que se demandaba desde hace décadas.