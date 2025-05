El PSOE insiste en que el Puerto haga el paseo de Naval para no "malgastar"

"El Puerto autorizó iniciar un expediente, pero cuando cambia la presidencia se constata que ceder (la franja de Naval) al Ayuntamiento supondría perder el control sobre la lámina de agua. Sinceramente, no veo el problema". Lo dijo ayer la edil socialista Marina Pineda, que preguntará en Pleno sobre las gestiones para impulsar la prometida mesa de trabajo sobre economía azul que se pretende realizar en el marco del plan Naval Azul. Defendió, como lleva haciendo semanas su partido, la intención de la Autoridad Portuaria de conservar la franja marítima de los viejos astilleros y no cedérsela al Ayuntamiento, que era lo que se había acordado con el anterior presidente, Laureano Lourido, antes de la llegada de la exconsejera socialista Nieves Roqueñí como nueva responsable. "La nueva presidenta piensa más en las relaciones del Puerto con la ciudad y esto (el paseo público en la franja) es lógico que lo haga el Puerto. Será muy bueno para la ciudad", aseguró.

Aunque explicó estar hablando como concejala y no como consejera del Puerto (ya formaba parte del consejo en el momento en que se avaló la operación en Naval), sí insistió en que "lo que el Puerto había acordado era iniciar el expediente" de cesión, pero no la cesión en sí. Y, si bien señaló que los debates del consejo de administración son "confidenciales", dijo: "En el consejo se preguntó (por la cesión) y lo que dijo Laureano fue: ‘Déjennos, que estamos hablando, no pregunten; ya les contaremos’. Y ya dije más de lo que tenía que decir". Insistió en que el Puerto no puede "perder el control" del espacio pero también que incluso aunque la franja fuese del Ayuntamiento "el Puerto tendría que autorizar cualquier obra". También reprochó que el Ayuntamiento en su día pidiese "solo" 3.800 metros cuadrados de franja y no los alrededor de 9.000 que permite la ficha.

Pineda acusó al gobierno local de querer "malgastar dinero" con el paseo, a la regidora ,Carmen Moriyón, de "empeñarse" en "malgastar dinero público" por "una polémica absurda" y a la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, de "no ocuparse" de impulsar reuniones técnicas para comenzar a diseñar el plan especial que regulará el uso del resto del espacio como parque empresarial de la economía azul.

Tildó de "opacas" las negociaciones del gobierno con Lourido y, como única concesión, reconoció, aunque lo defiende, que la postura de la Autoridad Portuaria como institución es hoy distinta a la que manifestaba a finales del año pasado, cuando se firmó la venta de los 35.000 metros cuadrados del resto de la parcela, que bajo la presidencia de Lourido se partió en dos para tramitar la venta de una parte y la cesión de la otra. "Es verdad: nadie se dio cuenta en ese momento de que con esa cesión el Puerto perdía el control de la lámina de agua. Seguramente porque el entonces presidente no lo pensó, o porque sus servicios jurídicos no cayeron en eso, o quizás porque simplemente se estaba empezando el expediente", señaló.