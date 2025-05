El Ayuntamiento de Gijón ve "escandalosa" la pugna del Puerto por Naval y el PSOE asume la vía judicial

Cruces de acusaciones políticas y un "llamamiento a un entendimiento" desde la parte social y empresarial. El choque entre Puerto y Ayuntamiento por la debatida franja marítima de Naval Azul sube de tono a las puertas de que el Consistorio firme un "ultimátum" para demandar a la Autoridad Portuaria si no cede el terreno en un mes y mientras la entidad que preside Nieves Roqueñí anuncia su intención de adecuar ya provisionalmente el paseo este verano. Desde el gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador acusa al Puerto de "ponerle palos en las ruedas" a un proyecto de ciudad y la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, reprocha el "sentido institucional nulo" de Roqueñí, "ariete al servicio de quien la nombró", el PSOE, a quien culpa de un "electoralismo vergonzante" y "escandaloso". La socialista Marina Pineda, por su parte, asegura que "si Naval Azul fracasa será por culpa exclusivamente de la inacción del gobierno de derechas".

Por las palabras de Pineda, de hecho, parece que en el PSOE se asume ya una batalla judicial. Asegura la edil de la oposición que el expediente con el que se estaba tramitando la cesión de la franja –labor iniciada por el anterior presidente portuario, Laureano Lourido, antes de que con la llegada de Roqueñí el Puerto abogase por mantener la titularidad– era "una completa chapuza". "Saben que perderán en los tribunales, y aún así van a hacerlo, porque les importa poco la ciudad, solo quieren tratar de pasar su rodillo ideológico e instalarnos en el enfrentamiento", asegura. Pineda, que ensalza la labor del Puerto por "seguir invitando" a la alcaldesa Carmen Moriyón a "a sentarse a dialogar", acusa al gobierno local de "bravuconería" y de "conducta intimidatoria".

El forista Martínez Salvador, por su parte, insiste en que el gobierno local "va a defender los derechos de los gijoneses" y que exigirá el cumplimiento de lo acordado en la época de Lourido: la venta de una parte de la parcela hasta entonces portuaria –y que ya es municipal porque se firmó el contrato a finales de año– y la cesión gratuita de la citada franja. A juicio del portavoz del gobierno, el "incumplimiento de los acuerdos firmados es de una irresponsabilidad nunca vista" y "una actitud impropia" de una institución "que se dice seria" como el Puerto. "El Ayuntamiento ha dado sobradas evidencias de paciencia y de lealtad a lo largo de este tiempo, pero no podemos permitir que se juegue con el futuro de Gijón de esta manera. No vamos a permitir más retrasos en la cesión de la franja ni más juegos políticos", defiende el concejal, que reitera la capacidad del gobierno para iniciar el acondicionamiento del entorno tras la Semana Negra y abrirlo al público este año. Mientras, se desarrollará el plan especial, cuyo inicio de tramitación se aprueba mañana, porque "las empresas no esperan".

Pumariega, por su lado, lamenta que el Puerto parta "de una premisa jurídicamente inaceptable", que para ella es "echarse atrás de un contrato firmado ante notario y plenamente aplicable". Señala que un cambio de presidencia no permite incumplir acuerdos entre instituciones. "Y si jurídicamente la postura del PSOE es insostenible, políticamente ya resulta lamentable. No se cortan un pelo a la hora de echar abajo importantísimos proyectos de ciudad por el simple hecho de que no les gusta el color político del Ayuntamiento que los lidera. Su sentido institucional es nulo", recalca.

El choque llega incluso a cuestionar quién pensó qué y quién hizo cada cosa primero, porque Pineda defiende que el gobierno "actúa única y exclusivamente cada vez que el Puerto avanza en su proyecto" y desde el gobierno, al reiterar que actuarán en su parcela este verano, parece responder de manera velada al anuncio del Puerto de que también ellos adecuarán su franja.

Por ahora, la tesis portuaria de que el expediente de cesión de la franja era incorrecto y que el paseo marítimo puede ser de uso público sin necesidad de que el Puerto pierda su titularidad no acaba de calar entre el sector empresarial y vecinal. Nadie parece a favor de que este conflicto termine en los juzgados, que es lo que el gobierno local aprobará hacer mañana si el Puerto no cede la franja en los próximos 30 días, pero desde entidades como la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Comisiones Obreras y la federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana entienden que, de tener que sugerir una vía de consenso, se debería hallar en lo acordado por el Puerto con el Ayuntamiento en su día y, por lo tanto, culminando la cesión. Urgen, además, convocar el consejo social.

Si algo ha logrado el enfrentamiento entre el gobierno y los socialistas, eso sí, es poner de acuerdo al resto de la oposición. Las críticas de Sara Álvarez Rouco (Vox) por las "amenazas de judicializar" el caso no dista mucho de la queja de Olaya Suárez (Podemos), que lamenta que "acabar en los tribunales solo dilataría los tiempos y supondría un espectáculo bochornoso basado únicamente en razones electoralistas" y urge que se convoque ya el consejo social. "En su momento consideramos una buena noticia que la Autoridad Portuaria quisiera contribuir a la regeneración litoral de El Natahoyo, pero su posición actual, en la que los argumentos y los planes cambian cada semana, empieza a ser insostenible e indefendible. En cualquier caso, llevar esto al juzgado tampoco es la solución, porque es reconocer el fracaso de la política", defiende Javier Suárez Llana (IU).

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, defiende la misma postura de la semana pasada en este periódico, la de que la polémica por Naval no dependa "de avatares políticos" y que la franja "se ponga a disposición lo antes posible". A Ángel Lorenzo, presidente local de Otea, lo que le preocupan son los plazos: "Por eso pedimos a las administraciones que agilicen y faciliten las obras porque Gijón no se merece más retrasos". Él considera que Naval Azul, un plan en el que tiene "una gran fe", ayudará a "transformar Gijón".

María Calvo, presidenta de la FADE, da un paso más y señala que, tratándose de "una operación con gran trascendencia para Gijón y para Asturias", su entidad "llama a un entendimiento de las partes para que no se paralice" el proyecto. Pero añade: "Ahora bien, se debe partir de la base de que la voluntad del acuerdo adoptado era la cesión de estos terrenos al Ayuntamiento, acuerdo que debe respetarse y que si se pretende modificar se debe justificar convenientemente y siempre buscando el consenso para que no suponga su paralización".

Del apartado sindical, Juan José Iglesias, secretario general de UGT en Gijón, defiende que "ese espacio esté a disfrute de los ciudadanos y que las obras no se demoren", pero Jorge Espina, homólogo de Comisiones Obreras, insta directamente al Puerto a "dejar de enredar" y respetar "lo acordado" en su momento.

Desde lo vecinal, Manuel Cañete, responsable de la FAV, también se posiciona: "Lo que legalmente tenga que ocurrir no lo sé, pero lo deseable es que la nueva directora de la Autoridad Portuario no dé marcha atrás al compromiso adquirido anteriormente por su antecesor". Defiende que se convoque de inmediato, en cualquier caso, el consejo social para explicar una situación que califica como "surrealista". Su homólogo de la federación rural "Les Caseríes", dice que su entidad no debe "entrar en política", pero que "lo que sería mejor para la ciudadanía" sería habilitar un paseo marítimo en la zona.