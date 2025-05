El Ayuntamiento reta ya al Puerto a entregar la franja costera de Naval Gijón: "No vamos a dar ni un paso atrás"

El ultimátum ya está negro sobre blanco. Un mes tendrá la Autoridad Portuaria de Gijón para materializar la cesión gratuita al Ayuntamiento de esos 3.848,20 metros cuadrados a pie de mar dentro del ámbito de Naval Gijón que se han convertido en campo de batalla entre ambas administraciones. Un mes a partir de que recibe la notificación del acuerdo que en ese sentido tomaban los ediles de Foro yPP de manera unánime esta mañana en una sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Portavoces presidida por Carmen Moriyón. «Esta es una zona estratégica para el futuro de Gijón y una prioridad para este gobierno. No vamos a dar ni un paso atrás», sentenciaba el portavoz del gobierno y edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, tras la reunión de la Junta de Gobierno en la que también se aprobó licitar la redacción del plan especial que reordene urbanísticamente lo que será el parque empresarial Naval Azul.

Si el Puerto no cumple con este requerimiento el siguiente paso del gobierno gijonés será ir a un juzgado para reclamar ese suelo que el Ayuntamiento defiende había quedado más que claro que iba a ser municipal dentro de las condiciones de la compra que el Ayuntamiento hizo a la Autoridad Portuaria por casi 4,7 millones de otros 35.000 metros cuadrados del ámbito que ocupara el astillero en El Natahoyo. «En este mismo salón de recepciones pudimos ver a representantes socialistas aplaudir una operación de compra con posterior cesión de suelo para el espacio público de paseo. Deslealtad es no cumplir con los acuerdos que uno adopta. Esa es la deslealtad que sufren los gijoneses y que no vamos a tolerar», concretó Martínez Salvador.

Una vista de los terrenos de Naval Gijón. / Juan Plaza

Esa compra y esas condiciones fueron negociadas desde el Ayuntamiento con la anterior dirección de la Autoridad Portuaria, bajo la presidencia de Laureano Lourido, en bloque aunque tramitada en dos expedientes distintos. La actual dirección del Puerto gijonés, encabezada por Nieves Roqueñí, no solo mantiene que esa franja de suelo más cercana al mar es de su propiedad ya que no se completó el trámite de su cesión. También defiende que siga siéndolo para que sea el propio Puerto quien asuma su adecuación dentro de un ambicioso plan de recuperación de la franja costera de la zona oeste. Una postura que cuenta con el apoyo del PSOE desde la Casa Consistorial.

El Ayuntamiento de Gijón, sin embargo, se mantiene firme en su intención de impulsar la reordenación y apertura desde su competencia del ámbito que corresponde a Naval Gijón. Y así en esta misma sesión de la Junta de Gobierno se dio luz verde por unanimidad a otro asunto vinculado al desarrollo de Naval Gijón: la orden de iniciar el expediente para adjudicar la redacción del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que fije las condiciones del desarrollo urbanístico de esta zona que no solo supone recuperar la franja costera abriéndola al uso ciudadano con un gran paseo. También impulsar un parque empresarial vinculado a la economía azul y complementado con usos terciarios abiertos a todos los ciudadanos. Un plan que defina el salto del viejo Naval Gijón al futuro Naval Azul.

El proceso tendrá una duración de unos 18 meses aunque la idea municipal es que no haya que esperar tanto para que los gijoneses puedan hacer suyo el espacio –con o sin franja costera dependiendo de que lo que casi seguro tenga que decidir un juzgado–y abrirlo tras la Semana Negra y un proceso de adecuación provisional de los terrenos. El Ayuntamiento puede impulsar la operación al ser el propietario mayoritaria. Mientras, sigue negociando con Pymar para tener el resto del suelo.