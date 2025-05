De barrios a parroquias: Jove urge más inversiones para dejar de ser "el último de la fila"

Inversión. Esa es la palabra más recurrente entre los vecinos de Jove a la hora de hablar de las necesidades de la zona. No tanto por lo que han recibido estos años, en los que reconocen que "la situación ha mejorado mucho", sino por todas las demandas que todavía quedan por cubrir, algunas de ellas con décadas a sus espaldas.

Hablar de Jove es referirse a uno de los emblemas de la zona oeste. Un pulmón verde entre El Lauredal y Portuarios que lleva años consumiéndose por la contaminación de la zona. La industria que rodea el barrio sigue provocando su efecto nocivo en la zona, mientras que los vecinos como José Luis Rodríguez Peón siguen luchando por mejorar las condiciones. "Casi todos los de aquí hemos sido trabajadores de la industria. Sabemos que genera riqueza, el problema es que no viene para aquí y además padecemos la continua contaminación. Queremos que si estamos soportando una industria pesada se hagan inversiones en la zona acordes", explica Rodríguez Peón.

Luis Sánchez escenifica lo que es vivir constantemente con un enemigo que viaja de forma invisible por el aire. "El otro día nos sentamos en la terraza de casa, limpiamos la mesa que es de cristal y a los quince minutos ya estaba negra otra vez". La cuestión lleva sobre la mesa décadas y es un problema compartido en toda la zona oeste. "Para muchas cuestiones parece que somos el oeste de Gijón oeste. No nos tienen en cuenta", exclama Virgilio Herrero. "Gijón está creciendo hacia el oeste, pero esto sigue siendo todo caminos. Si está ampliando la población, lo lógico es hacer inversiones no solo en los viales, sino también en trasportes públicos y acondicionar la zona", añadía Rodríguez Peón.

Sus quejas y la de sus compañeros de la Asociación de Vecinos "Santa Cruz" de Jove vienen generadas por la falta de transporte público. "La parada más cercana es donde Jomasa y en El Cerillero. Mucha gente de aquí es mayor y si tiene que hacer la compra no tiene medios para llegar. El Ayuntamiento planteó el tema de comprar microbuses y mirar la posibilidad de meter uno aquí, pero no se llevó a cabo", narra Herrero, que asegura que tampoco tienen una dotación de limpieza para el vecindario. "Les reclamamos un equipo de tres o cuatro personas durante todo el año. Ahora mismo no hay nada. Las rejillas y aceras están negras y eso que aquí no contamina nada", menciona con tono irónico.

Ante la ausencia de transporte público, la alternativa es clara: el coche o caminar. Sin embargo, hay zonas de Jove en donde estas dos opciones chocan entre sí. "Las condiciones de los caminos son las mismas que hace 40 años. Es un peligro y cada vez hay más coches. Muchas veces te tienes que arrimar contra el muro porque te llevan por delante", describe Rodríguez Peón, a lo que Noemí Villabrille añade que es un gran riesgo también para los alumnos cuando van al colegio. Hablando del centro, Villabrille señala varias necesidades. "Que no se olviden las promesas que hicieron. Tienen que poner baños exteriores. Los niños que vienen a hacer deporte no tienen vestuarios ni servicios. Además, que hay que acondicionar la fachada exterior".

El riesgo en los caminos se acrecienta por la noche. La falta de iluminación es clara, con muchas zonas oscuras en las travesías. "Tenemos un alumbrado muy malo. Pusieron unas bombillas nuevas que apenan alumbran. Además, han quitado algunas. Yo tenía una farola al lado del portón de casa y un día vinieron unos operarios y me la llevaron a otro lado sin preguntar. Ahora por las noches estamos casi en penumbra", detalla Honorino Vega.

"Preocupan las listas de espera en el hospital de Jove"

La referencia sanitaria en el barrio es el hospital de Jove, el segundo más grande de la ciudad. Entre los vecinos hay varias preocupaciones respecto a su correcto funcionamiento. "Nos preocupa el aumento de las listas de espera y que en un futuro nos vayamos a quedar sin algunos de los especialistas que tenemos", avisa Manuel Magadán. En seguridad, también reclaman más presencia policial. "Estamos desprotegidos. Hace una semana pillé a unos intentando robar en casa, si llego cinco minutos más tarde los pillo dentro", menciona Herrero. Manuel Agustín Cabezas concuerda con su vecino. "Hay poca presencia policial y vigilancia. Si no son los vecinos los que están pendientes, no pasan nunca".

Pese a que la discusión se ha aliviado en los últimos meses, la cuestión del vial de Jove sigue presente. Juan Rodríguez aún mantiene sus dudas sobre que vayan a retomar el proyecto. "Parece que está olvidado por la gente y las instituciones, pero yo sigo con miedo de que en algún momento vuelvan con el vial de Jove. No quiero que pase por el medio del barrio", anuncia, señalando que, en su momento, "expropiaron casas y paralizaron construcciones" ante las futuras obras que se iban a llevar a cabo.

"Somos como el grupo de música, ‘El último de la fila’" sentencia Virigilio Herrero, esperando que sus reclamaciones y las del resto de la zona oeste terminen por cumplirse en algún momento. "No tenemos brigada de limpieza, ni vigilancia policial, ni autobús. Los caminos solo los desbrozando dos veces al año. Pero en épocas como esta en quince días está todo crecido de nuevo".

Manuel Agustín Cabezas también pone el foco en la limpieza de las vías. "Pasan por aquí muy pocas veces. Si no fuera por la gente de las fincas y las casas que lo mantienen, esto sería exagerado". "Estamos abandonados del todo", resume Honorino Vega que no quiere dejar pasar la oportunidad de ensalzar Jove. "La tranquilidad y condiciones que tenemos aquí no las hay en otros lados".