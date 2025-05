Aral baja la persiana tras 54 años vistiendo a La Calzada

La moda en La Calzada tiene un nombre propio. Así ha sido desde 1971 cuando Leonardo Armesto Martín decidió abrir una tienda de ropa en la calle Gran Capitán, frente al parque de Fernando VI. En una época en la que los talleres y fábricas dominaban La Calzada, Armesto era el que vestía a sus vecinos desde su local llamado Aral. Su peculiaridad y, como confiesa su hijo José Antonio Armesto Álvarez, fue diferenciarse del resto buscando buenos materiales. "Nosotros siempre hemos apostado por la ropa de calidad, porque aquí en La Calzada la gente compra de calidad. Hubo que apostar mucho y viajar a lugares como Berlín, donde está la feria de marcas más importantes. También a Milán, por supuesto. Coger el avión de la mañana, ir a Mallorca y de ahí a Berlín y volver. Eso la gente no lo hacía y nosotros sí", recuerda Armesto.

Han pasado 54 años desde que su padre se lanzó al mundo de la moda. La esquina de Aral en Gran Capitán dio paso a una barbería hace más de cinco años y, posteriormente, a un bar. Antes, habían abierto otro local en la avenida Argentina que ahora han decidido cerrar también por "falta de relevo generacional". "Los motivos fueron que mi hija estudió y no quiso saber nada de la tienda. Decía que era mucho jaleo", confiesa Armesto que también apunta a la presión fiscal como otra de las razones para bajar la persiana de forma definitiva. "Hoy un negocio como no esté muy bien llevado, no se puede gestionar. Eso es algo que nuestros hijos ven y les rechaza".

Esta decisión que tomó su hija, les llevó a cerrar la primera tienda que abrieron y plantear el cierre de la segunda, pero aguantaron unos años más hasta que les tocó jubilarse. "Incluso si tuviera que seguir, no tendría miedo en hacerlo, ni lanzarme a la venta online. Es cuestión de encontrar un nicho de mercado adecuado", explica Armesto basándose en su experiencia. En el caso de Aral, su mercado fue el de la "ropa de mujer, prenda media alta y de un estilo concreto". Aunque también contaban con ropa para el mercado masculino.

Durante estas cinco décadas, desde Aral vieron y padecieron toda la transformación que fue teniendo La Calzada. "Es un barrio que, aún hoy día tiene vida propia, independiente de Gijón. Aparte de verlo y sentirlo, tuvimos que ir adaptándonos a los tiempos. Hubo momentos muy complicados con las crisis que no había actividad. Pero si pones una balanza, los momentos buenos superan a los malos. Por eso no envidio para nada a las nuevas generaciones. Ahora está la cosa más complicada", reflexiona. También recordó los primeros pasos de su padre en un barrio en el que "dejabas un trabajo y cogías otro en el mismo día". "En el 71 dejabas un trabajo y cogías otro. Había talleres en todas las calles y empleo para todos. La sombrerería, la cordelera, Vicasa, Moreda…".

Sobre el futuro, y con la vida activa que le caracteriza, Armesto asegura tener muchos planes. "Ahora ya solo nos toca descansar. 54 años estuvieron bien. Pero no nos vamos a aburrir, tenemos dos nietos y muchos viajes planeados. Me gustaría ir a ver a mi hermano que vive en Estonia, cerca de San Petersburgo". El legado de Aral seguirá vivo en la tienda de decoración que aún mantiene uno de sus hermanos en La Calzada y que mantiene el mismo nombre con el que Leonardo Armesto bautizó la primera tienda. "Agradecer enormemente a la clientela que hemos tenido. Fue un acierto completo de mi padre y que demuestra que no se hizo mal la gestión. Agradecer a todos los vecinos, hayan comprado o no, su cariño. Se han portado de cien todos estos años".