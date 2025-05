El "diálogo", la alternativa de la calle al conflicto por la franja del Naval

"Temas políticos están por encima de los temas de ciudad", lamenta Luis Francisco Martín, vecino de Laviada, sobre el latente conflicto entre Ayuntamiento y Autoridad Portuaria a cuenta de la franja costera en Naval Gijón. El gobierno local exige la cesión gratuita de esos 3.848,20 metros cuadrado de suelo. Y, en el horizonte, un posible pleito que la ciudadanía aboga por eludir para no dilatar más un proceso, por ahora, enquistado por las divergentes posturas de las dos administraciones. "Los perjudicados, al final, somos los gijoneses", subrayan los vecinos.

Marisa Carballido, residente en la zona de Poniente, ve Naval Gijón y el polo empresarial ligado a la economía azul que contempla en los antiguos astilleros de El Natahoyo como "un proyecto muy interesante para el oeste y para Gijón". Sobre el choque entre Ayuntamiento y Puerto, Carballido es tajante. "Debe solucionarse de buenas maneras y un juicio no le conviene a nadie", señala la vecina. En una línea similar se expresa María Ángeles González, que insta a impulsar el diálogo. "Hablando se entiende la gente, ojalá no haya una guerra", sostiene González.

Para Ana Lois, residente precisamente en El Natahoyo, el giro de timón de la Autoridad Portuaria respecto a la mencionada parcela, tras la llegada a la presidencia de Nieves Roqueñí, no es lo más acertado. "No sabe en el berenjenal que se mete, aunque imagino que lo de ir a juicio será para meterle presión a ella", asevera Lois, que apuesta por hacer valer el acuerdo de compraventa el restante espacio que tenía el Puerto en Naval y en cuyos pliegos se hace alusión a la cesión gratuita de la franja a esa controversial franja. La pelota, opina Ana Lois, está en el tejado de la Autoridad Portuaria en aras de desencallar un aspecto clave para un proyecto, el de Naval Azul, que "espero con mucha ilusión", declara. Enrique García, también vecino del oeste, considera que "intereses políticos" están entorpeciendo la operación. La opción de judicializar el asunto no le convence en absoluto. "Se alargaría la cosa, lo ideal sería alcanzar un acuerdo y que todo funcionara correctamente", manifiesta García.

"Marear la perdiz"

"Lógicamente se tiene que mantener". dice Luis Francisco Martín acerca del trato entre Ayuntamiento y Autoridad Portuaria sobre la venta de los terrenos de los antiguos astilleros, rubricado durante el mandato en el Puerto de Laureano Lourido. La entidad, de hecho, ya anunció su "disposición" para abordar este verano "los trabajos de acondicionamiento" del entorno para abrir la franja a su uso público. "No lo encuentro razonable, es marear la perdiz", asegura Martín, receloso con la alternativa de resolver el conflicto en los tribunales. "No soy partidario de ello, pero tampoco lo soy de que una propuesta imponga la otra", indica el vecino, que se pregunta "por qué el Puerto cambia de postura". "Dos no riñen si uno no quiere, y si ambos tienen una postura enfrentada es difícil que lleguen a un acuerdo porque cada uno tirará por la suya", recalca Luis Francisco Martín sobre una polémica que ya ha calado en las calles de Gijón.