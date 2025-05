El Principado se pone del lado del Puerto en la batalla de Naval Gijón y reta a Moriyón a "alejarse del conflicto"

La franja costera de Naval Gijón que se ha convertido en motivo de enfrentamiento entre la Autoridad Portuaria gijonesa y el Ayuntamiento de la ciudad fue el terreno de debate esta mañana en el parlamento asturiano. Adrián Pumares desde Foro, Andrés Ruiz desde el PP y Sara Álvarez Rouco desde Vox se encargaron de llevar hasta esa parte de El Natahoyo al gobierno del Principado que, primero a través de Gimena Llamedo y luego de Alejandro Calvo se pusieron del lado del Puerto en el conflicto. «Nosotros instamos a Autoridad Portuaria y Ayuntamiento a que resuelvan esta situación. El Puerto se ha puesto a disposición; el Ayuntamiento, no», concretó el consejero de Movilidad y Medio Ambiente en el cierre de sus intervenciones para que no quedarán dudas de quien cree que cumple y no cumple.

El debate parlamentario llegaba 24 horas después de que el Ayuntamiento de Gijón diera al Puerto un plazo de 30 días para materializar la cesión gratuita de ese terreno vinculado a la compra que por algo más de 4,6 millones hizo el Ayuntamiento de los terrenos de Naval Gijón que eran del Puerto. Si no lo hace,Gijón llevará al Puerto a los tribunales para conseguirlo.

Desde el gobierno la primera en ponerse del lado de Nieves Roqueñí fue la vicepresidenta Gimena Llamedo en respuesta a las críticas del forista Pumares sobre la falta de condiciones de Roqueñí para el puesto. «Su nombramiento es una estrategia para usar el Puerto como instrumento político y no como motor económico», reprochó Pumares al PSOE. «No solo reúne los méritos también es muy trabajadora y buena persona. En menos de 100 días le ha dado un giro de 180 grados a la mejora de la gestión del Puerto de Gijón», le contestó Llamedo retando al gobierno gijonés de Carmen Moriyón a «sentarse y hablar alejándose del conflicto».

De falta de respeto a los gijoneses y las instituciones habló el diputado popular,y líder gijonés del PP, Andrés Ruiz, en su exigencia de explicaciones a Alejandro Calvo al que recordó el listado de proyectos fallidos en el entorno portuario empezando por el vial de Jove soterrado. «Esta franja de Naval Gijón es ejemplo de para qué quieren ustedes el Puerto de Gijón.No lo quieren para que sea motor económico de Asturias, lo quieren para que sea motor electoral del PSOE», le espetó.

«El Puerto de Gijón no es solo la franja de Naval; es algo mucho más importante y desde el Principado hemos buscado a la mejor persona posible para hablar de su futuro», indicó Calvo en defensa de Roqueñí y su equipo de los que destacó que en pocos meses hayan conseguido que el Puerto haya incrementado un18% sus tráficos, presentado un plan de inversiones de 17 millones, un diseño para la reordenación del litoral, retomado contactos para la autopista del mar y –algo que Calvo consideró más que importante ya que no se había dado antes–vincularse al Principado en el impulso a los nuevos accesos al Musel.

Y frente a todo esto consejero ve «un Ayuntamiento de Gijón que lo está poniendo muy difícil» y está más preocupado «por ganar la batalla del relato con un es que no me dejan hacer. A nosotros no nos interesa el relato, nos interesan los hechos».Por ello remató el consejero que para el Principado en el Puerto de Gijón se ha dado con «la persona adecuada y el proyecto correcto». Defendió Calvo que ante una situación donde no están claras las condiciones jurídicas para la cesión de la parcela el camino correcto es la colaboración a partir del convenio presentado por el Puerto y que el Ayuntamiento rechaza en las condiciones que plantea.

El tercer asalto sobre El Musel lo promovió la diputada y edil gijonesa Sara Álvarez Rouco quien reiteró la crítica al PSOE de usar el Puerto de Gijón como «palanca para el enfrentamiento en su intento por recuperar el control de Gijón».Calvo aprovechó su respuesta para defender los movimientos de la actual dirección portuaria en el acercamiento a los vecinos de la zona oeste de Gijón y adelantar ideas sobre los proyectos de los accesos como la transferencia al Estado del vial de Aboño o los movimientos de mejora en la avenida Príncipe de Asturias previas a su humanización que se tienen en mente desde Principado y Puerto y que, avisó, necesitarán de la colaboración municipal en cuanto a reducción de velocidad y control del tráfico. «El Puerto de Gijón es una pieza fundamental Asturias y elemento clave en la red logística europea. Es mucho más que los asuntos del Ayuntamiento de Gijón», remató.