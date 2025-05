Los vecinos de Portuarios llevarán ante el Pleno de Gijón las problemas en la ejecución de las obras del barrio: "Las deficiencias son grandísimas"

Los vecinos de Portuarios, en Gijón, han ofrecido una rueda de prensa junto al edil socialista, Tino Vaquero, para denunciar los desperfectos que tienen en las obras de rehabilitación del barrio. Los trabajos comenzaron a principios de 2023, con previsión a que durasen un año, pero sin que les hayan dado motivos, se han alargado más de la fecha establecida, continuando a día de hoy con la segunda fase del acondicionamiento.

José Luis Tasende, actuó como portavoz de los afectados, denunciando no solo la tardanza, sino también la ejecución que declaró ser "una tremenda chapuza". "Jamás he visto una chapuza tan grande como la que está consintiendo esta corporación en Portuarios donde vivo desde hace 10 años".

Con 35 años como andamiero a sus espaldas, pasó a enumerar una serie de desperfectos que ha visto durante las obras. "El alcantarillado está totalmente mal hecho. Las aceras las han subido casi un metro quedando las ventanas a ras de suelo. Las fachas también están mal ejecutadas y la cubierta está hecha de aquella manera. Cuatro meses después de terminarla, tengo humedades y goteras en casa. El ascensor tengo miedo que se les haya ido de nivel. Hace un año tuvimos una reunión con el concejal de Urbanismo y la arquitecta municipal y dos aparejadores. Han venido al barrio y han pasado de nosotros olímpicamente".

El vecino también denunció irregularidades a la hora de recibir la subvención que le han afectado a la hora de hacer la declaración de la renta. "Esa subvención la íbamos a percibir en el 2023 y hacer la declaración en el 2024. Cuando la realicé, a los tres días recibo un mensaje de que no la echemos. En ese momento estaba cobrando 480 euros. La derrama es de 1.814 euros en seis meses a partir de julio. Ante el aviso de no hacer la declaración, hago una paralela dando por hecho de que no me iban a cobrar en julio. Me tocó pagar los seis meses", denunció Tasende confesando que todavía no le han devuelto el dinero.

Ante el hartazgo de los vecinos han reclamado explicar sus quejas en el Pleno del Ayuntamiento y emitir un escrito en el que detallan todas y cada una de las incidencias que han visto durante las obras. La empresa adjudicada para esta segunda fase es la misma que está llevando a cabo las obras de rehabilitación de la Sindical de Contrueces.

Tino Vaquero: "La situación de la obra es calamitosa"

Por su parte el concejal del PSOE Tino Vaquero denunció la falta de control del Ayuntamiento y del arquitecto responsable, sobre unas obras presupuestadas en 3.7 millones de euros. "Una parte sale de las arcas del Ayuntamiento y la otra de fondos europeos que habrá que justificar en debida forma. Pero desde luego, la situación en la que estamos va a ser difícil que la obra se termine en plazo y bien. Las deficiencias son grandísimas".

El edil pasó a enumerar algunos de los problemas que han resaltado los vecinos de Portuarios. "Las deficiencias se ven por los 12 portales que son objetos de esta segunda fase. Hay humedades en techos, ventanas mal colocadas, material deteriorado y rompiéndose, aceras subidas más de un metro, arquetas con problemas y tuberías al descubierto, el muro de hormigón presenta porosidades, las cajas del gas y del agua están en mitad de la calle cuando antes estaban en los edificios, no hay dos portales iguales, escaleras mal soldadas…".

Ante estos problemas, Vaquero puso el foco en el poco seguimiento por parte del Consistorio. "Cuando esto ocurre ya no es un problema de ejecución, hay un problema de deficiente control por parte de la dirección de ejecución y del arquitecto de la obra, que tiene una función de vigilancia de la obra". Y añade que "el Ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto". "Tienen que mandar a los técnicos y hacer un informe de qué partidas se han ejecutado, cuáles no y el estado de las mismas. Además de establecer un cronograma con los desperfectos que hay que solventar".