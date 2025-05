El Principado apoya al Puerto en Naval y el Ayuntamiento de Gijón convoca al Consejo Social

La pugna entre el Ayuntamiento de Gijón que lidera Carmen Moriyón y la Autoridad Portuaria presidida por Nieves Roqueñí desbordó ayer los 3.848,20 metros cuadrados en disputa en el suelo de Naval Gijón para convertirse en pieza central del debate político en Asturias. La polémica saltó de El Natahoyo al parlamento asturiano a través de iniciativas de PP, Vox y Foro que sirvieron para ver como el gobierno del Principado, a través de su vicepresidenta, Gimena Llamedo, y del consejero de Movilidad y Medio Ambiente, Alejandro Calvo, se posicionaba al lado de Roqueñí. Lo hicieron dando sus bendiciones al convenio propuesto desde El Musel y afeando el camino de la "conflictividad" elegido, según ellos, por el gobierno gijonés de Foro y PP. El bipartido no se quedó atrás y si hace unos días ya amenazó con ir a los tribunales si no se le entrega en 30 días esa franja de suelo, respondió ayer convocando de urgencia y en sesión extraordinaria el Consejo Social, del que forma parte el Puerto, para que "la ciudad saque sus propias conclusiones" el viernes.

"Nosotros instamos tanto a la Autoridad Portuaria como al Ayuntamiento a que resuelvan esta situación con agilidad. El Puerto se ha puesto a disposición; el Ayuntamiento, no", concretó el consejero de Movilidad y Medio Ambiente, Alejandro Calvo, en la Junta en un debate parlamentario que al final solo fue el primer movimiento de una jornada más que intensa. Fue un día lleno de mensajes cargados de reproches y de ida y vuelta.

El segundo movimiento lo ejecutó a las pocas horas el Ayuntamiento convocando el Consejo Social. Varias entidades sociales ya habían reclamado este domingo en LA NUEVA ESPAÑA la necesidad de volver a convocar este órgano. Su composición la justificó ayer el portavoz del gobierno, el forista Jesús Martínez Salvador. "La ciudadanía debe saber de primera mano lo que está pasando y sacar sus propias conclusiones", aseguró.

El tercer movimiento de la jornada no se hizo esperar. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí , envió ayer a la alcaldesa, Carmen Moriyón, una petición por escrito, por ahora sin respuesta, para reunirse la semana que viene. La invitación incluye una petición a la primera edil para que "recapacite y cambie la actitud frentista por el diálogo". En la misiva de Roqueñí, quedó clara de nuevo la postura portuaria de "no regalar un terreno que es imprescindible para garantizar el acceso de los gestores a la lámina de agua". Mientras, Martínez Salvador remarcó con sus palabras otra vez la del Ayuntamiento. "Aquí hay un acuerdo que otros de forma unilateral pretenden romper; así que Gijón hará valer sus derechos por todas las vías posibles".

El Puerto, motor electoral

La mañana incluyó un triple debate en la Junta. Desde el gobierno autonómico la primera en ponerse del lado de Roqueñí fue Gimena Llamedo en respuesta a las críticas del forista Adrián Pumares sobre la falta de condiciones de Roqueñí para su nuevo puesto. "Su nombramiento es una estrategia para usar el Puerto como instrumento político y no como motor económico", reprochó Pumares al PSOE. "No solo reúne los méritos también es muy trabajadora y buena persona. En menos de cien días le ha dado un giro de 180 grados a la mejora de la gestión del Puerto", le contestó Llamedo retando al gobierno gijonés a "sentarse y hablar alejándose del conflicto".

De falta de respeto a los gijoneses y sus instituciones habló el diputado popular, y líder gijonés del PP, Andrés Ruiz, en su exigencia de explicaciones a Alejandro Calvo al que recordó el listado de proyectos fallidos en el entorno portuario gijonés empezando por el vial de Jove soterrado. "Esta franja de Naval Gijón es ejemplo de para qué quieren ustedes el Puerto de Gijón. No lo quieren para que sea motor económico de Asturias, lo quieren para que sea motor electoral del PSOE", le espetó. "El Puerto de Gijón no es solo la franja de Naval; es algo mucho más importante y desde el Principado hemos buscado a la mejor persona posible para hablar de su futuro", indicó Calvo en defensa de Roqueñí y su equipo.

De ellos destacó que en pocos meses hayan conseguido que el Puerto incrementase un 18% sus tráficos, presentase un plan de inversiones de 17 millones, un diseño para la reordenación del litoral, retomaran contactos para la autopista del mar y –algo que Calvo consideró más que importante ya que no se había dado antes–vincularse al Principado en el impulso a los nuevos accesos al Musel. Y frente a todo esto el consejero ve "un Ayuntamiento de Gijón que lo está poniendo muy difícil" y está más preocupado "por ganar la batalla del relato con un es que no me dejan hacer. A nosotros no nos interesa el relato, nos interesan los hechos".

El tercer asalto lo promovió la diputada y edil gijonesa Sara Álvarez Rouco quien reiteró la crítica al PSOE por usar el Puerto de Gijón como "palanca para el enfrentamiento en su intento por recuperar el control de Gijón". Calvo aprovechó su respuesta para defender los movimientos de la actual dirección portuaria en el acercamiento a los vecinos de la zona oeste de Gijón y adelantar ideas sobre los proyectos de los accesos, como la transferencia al Estado del vial de Aboño o mejoras en la avenida Príncipe de Asturias previas a su humanización que se tienen en mente desde Principado y Puerto y que, avisó, necesitarán de la colaboración municipal en cuanto a reducción de velocidad y control del tráfico.

"El Puerto de Gijón es una pieza fundamental Asturias y elemento clave en la red logística europea. Es mucho más que los asuntos del Ayuntamiento de Gijón", remató. Calvo hizo un llamamiento a "retomar la senda del trabajo técnico bilateral entre ambas instituciones".

Una fórmula de la que ya se había hablado en el Consejo de Administración portuario del que Moriyón es vicepresidenta. En la sesión de marzo Roqueñí informó a los consejeros de una reunión con la Alcaldesa para constituir un grupo de trabajo técnico sobre la franja de Naval y de la intención de plantear un convenio o protocolo para concretar la colaboración final que llevase a abrir cuanto antes ese espacio a la ciudad.

En las actas de esa sesión se da cuenta de que Roqueñí muestra su satisfacción por el resultado positivo de reunión con Moriyón y que la Alcaldesa da la bienvenida al cambio de postura del Puerto en su relación con la ciudad, da por bueno sentarse a trabajar en los aspectos jurídicos y técnicos de la operación y asegura que el Ayuntamiento no va a rechazar la colaboración planteada por la presidenta del Puerto.

Mes y medio más tarde la realidad es otra bien distinta. Nadie se ha sentado a hablar con nadie, el enfrentamiento se ha enconado y la puerta a que la decisión final sobre la franja la tenga que terminar tomando un juzgado está abierta de par en par.