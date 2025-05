Moriyón: "No vamos a permitir que el PSOE y el Puerto paren un proyecto clave"

"La situación con Naval es clara. El PSOE y la Autoridad Portuaria enredan para paralizar un proyecto clave. No lo vamos a permitir; Gijón no puede permitírselo. Hoy se lo hemos vuelto a explicar". Carmen Moriyón utilizaba este mensaje en sus redes para dar continuidad a su intensa intervención en el Pleno de ayer. La Alcaldesa se había mantenido ayer en silencio en el salón municipal durante el desarrollo de la sesión mientras los grupos debatían una iniciativa de IU. Esta iniciativa, que no salió adelante, planteaba comprometer al Ayuntamiento y al Puerto en el desarrollo de los instrumentos urbanísticos que deben regir el diseño de Naval Gijón y, a través de ese procedimiento, abrir el debate a la participación ciudadana y, sobre todo, bajar el nivel de enfrentamiento entre las dos entidades por esa franja de 3.800 metros cuadrados que las dos se disputan.

Pero cuando, en el marco de una pregunta sobre una mesa de trabajo sobre economía azul, la socialista Marina Pineda reprochó al Ayuntamiento dejar de hacer cosas en la zona oeste para centrarse en hacer la guerra al Puerto por la franja de Naval Gijón la regidora ya no siguió callada. "Donde usted ve confrontación yo veo que se está faltando a un acuerdo y a los derechos de los gijoneses", le espetó la Alcaldesa a la socialista. Moriyón habló de acuerdos, pero también de lealtad institucional.

"Cuando negociamos con la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado se nos dijo que no podían bajarnos el precio porque era una tasación oficial y logramos el acuerdo de que nos cedieran la franja y en lugar de cinco millones y pico pagamos 4,7. Y lo que pasó es que hubo un acuerdo", explicó Moriyón antes de pasar a poner un ejemplo. "Este es un acuerdo que nunca hubiera terminado así si fuera entre particulares. En base a la lealtad institucional se compraba un piso y nos regalaban el trastero. Pagamos, nos dieron el piso y ahora el trastero lo quieren decorar a su gusto y meter unas piraguas", comparó.

Sacar la franja del PGO

No fue baladí la referencia de Moriyón a esas piraguas como ejemplo de la actividad náutico-deportiva que defiende para esa zona la Autoridad Portuaria bajo la presidencia de Nieves Roqueñí. "Ahora parece que lo importante es la actividad deportiva cuando aquí de lo que hablamos todos, lo que pedían los vecinos, era la transformación de un espacio para industrias limpias con otros usos complementarios". Moriyón reprochó, que tras llegar a un acuerdo que permitía al Ayuntamiento impulsar ese transformación a través de Naval Azul, "ahora viene el Puerto a decir que saquemos esa franja y que modifiquemos el Plan General de Ordenación. ¿Y el convenio? Un invento de Puerto para seguir dando vueltas al asunto. Que deciden lo que quieren hacer pero que no me enreden porque están faltando a los derechos de los gijoneses".

Aseguró la Alcaldesa que si se había tardado tanto en licitar el plan especial de reforma interior para Naval Azul es "porque llevamos tres meses esperando por un arreglo y cada vez que se buscaba ese arreglo el enfrentamiento con el Ayuntamiento era mayor". La licitación del PERI se aprobó este lunes en la misma Junta de Gobierno extraordinaria donde se dio al Puerto un plazo de 30 días para entregar ese suelo o Gijón irá a los juzgados. Tras esa Junta hubo una carta de Roqueñí para sentarse a dialogar. "Sentarse, sí, pero en base a respetar lo firmado", concretó ayer la Alcaldesa

Minutos antes Pineda había retado a Moriyón a presentar cualquier documento que confirme ese compromiso del Puerto de ceder la franja al Ayuntamiento y culpado del conflicto al gobierno local porque "bajar las revoluciones es muy difícil cuando una de las partes se empeña en amenazar con los tribunales y se enroca en que existe un contrato". En ese contexto, y para finalizar, la Alcaldesa dijo más. "No me puedo levantar del Pleno, porque si no me levantaba a la mesa y traigo el expediente aquí y lo pongo. Y que venga cualquiera del público a verlo", afirmó dando un leve golpe encima de la mesa para enfatizar sus palabras.

Bajar las revoluciones del debate era lo que había pretendido con su iniciativa el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, aunque concretando que "más allá de quien sea propietario, quien tiene que liderar la transformación de ese ámbito es el Ayuntamiento. El Puerto tiene la responsabilidad de colaborar pero no así, no rompiendo acuerdos". Olaya Suárez, de Podemos, puso el foco en el "estupor que esta situación crea entre los vecinos. No entenderían que esto acabara en el juzgado". Sara Álvarez Rouco (Vox) incidió en que el PSOE usa el Puerto "para recuperar Gijón". De "amenazas judiciales" habló el socialista Tino Vaquero para atacar al gobierno de Foro y PP y de "usar el Puerto para retrasar un proyecto estratégico para Gijón también culpó el forista Jesús Martínez Salvador al PSOE. No tomó la palabra en esa ronda el PP aunque se pudo saber luego la opinión de su líder. Ángela Pumariega reprochó al PSOE de "hacer oposición a Gijón a través de la franja de Naval incumpliendo un acuerdo al no cederla".