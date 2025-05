Fuego cruzado sobre la franja de Naval: análisis de una guerra entre Ayuntamiento y Puerto de Gijón que se recrudece

El suelo de Naval Gijón y sus vecinas calles de El Natahoyo fueron durante años el centro de la movilización laboral en defensa de la construcción naval. No hubo salvación para el astillero y qué hacer con ese terreno pasó a ser uno de los grandes debates en el diseño del Plan General de Ordenación con un tira y afloja entre los grupos políticos de la Corporación. El acuerdo oficializado en las fichas del PGO aprobado en el Pleno por mayoría en 2019 marcó su desarrollo como parque empresarial limpio centrado en la economía azul dentro de un espacio abierto al mar y a todos los ciudadanos con usos hosteleros, hoteleros y comerciales pero libre de viviendas. Todo decidido, solo faltaba ponerse manos a la obra.

Pero este 2025 vuelve Naval Gijón a ser sinónimo de conflicto. Y no menor. El terreno sobre el que se asienta el gran proyecto de regeneración urbana de la costa oeste gijonesa es ahora el campo de batalla entre las dos grandes instituciones de la ciudad: su Ayuntamiento y su Autoridad Portuaria.

Bueno, no todo el terreno. La guerra es por 3. 848 metros cuadrados. Esa franja más cercana al mar que como cesión gratuita para hacer un paseo se incluyó en la venta que el año pasado el Puerto le hizo al Ayuntamiento por 4,7 millones y cuya titularidad la nueva dirección de la Autoridad Portuaria quiere retener fijando vía convenio su cesión de uso con limitaciones al Ayuntamiento. Ella haría el paseo vinculándolo a actividades náutico-deportivas.

Lunes. Junta de Gobierno. Se aprueba el PERI de Naval Gijón y dar al Puerto un mes de plazo para entregar la franja de suelo y evitar los tribunales / LNE

El enfrentamiento institucional por la franja de Naval escribió a lo largo de esta semana uno de sus capítulos más intensos. No hubo día sin bronca. Ni jornada sin fuego cruzado. Todo hasta estallar el viernes en un cara a cara entre la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, y la Alcaldesa –y también vicepresidenta del Puerto, Carmen Moriyón, en el espacio más público posible: el salón de recepciones del Ayuntamiento con todos los representantes de la sociedad civil –colectivos vecinales, entidades sociales, sindicatos, patronal, administraciones...–reunidos en el Consejo Social. El todo Gijón.

Camino del Juzgado

No muy lejos de ese salón, en la sala de al lado, se habían reunido el lunes de manera extraordinaria los ediles de Foro y PP que conforman la Junta de Gobierno en el que sería el primero de los muchos movimientos de la semana. Dos únicas decisiones pero contundentes. Una, licitar la redacción del plan especial de reforma interior (PERI) para impulsar el desarrollo urbanístico del ámbito según lo estipulado en el Plan General. Dos, exigir al Puerto la entrega de la franja o de lo contrario el Ayuntamiento iría a los tribunales. Redactar el PERI es cosa de año y medio. Para entregar el terreno al Puerto se le daban 30 días a partir de la notificación del acuerdo.

Martes. Parlamento asturiano. Alejandro Calvo y Gimena Llamedo defienden la posición del Puerto. / LNE

Una decisión que vía comunicado público el Puerto lamentaba a las pocas horas. Lamentaba que "la Alcaldesa haya elegido la vía del ultimátum sin ni tan siquiera sentarse a hablar de los acuerdos de cesión propuestos, tal como habíamos acordado".

El martes la bronca sobre Naval saltó de Gijón a Oviedo. Más en concreto al parlamento asturiano a través de tres iniciativas de tres diputados de tres partidos: Adrián Pumares que comparte las siglas de Foro con la Alcaldesa de Gijón, Andrés Ruiz que también es el presidente del PP gijonés ahora en el gobierno de la ciudad, y Sara Álvarez Rouco que compagina su labor como diputada autonómica de Vox con ser concejala del Ayuntamiento de Gijón. Todos arremetieron contra la actitud del Puerto y todos la vincularon a una maniobra del PSOE. A ponerles los puntos sobre las íes y defender al Puerto y a Roqueñí salieron dos altos cargos socialistas del gobierno del Principado: su vicepresidenta, Gimena Llamedo, y el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. Ambos colocaron la culpa del conflicto en las espaldas del gobierno gijonés de Foro y PP.

Miércoles. Pleno. La Alcaldesa defiende su postura. / LNE

Entre plenos y cartas

El debate en el plenario de la Junta solo iba a ser el primer movimiento de un martes lleno de comunicaciones. Las que se mandaron desde el Ayuntamiento a todos los miembros del Consejo Social convocándoles a una reunión urgente el viernes y la carta que Nieves Roqueñí enviaba a Carmen Moriyón pidiéndole que recapacitase tras ese ultimátum y animándola a sentarse a negociar.

En cumplimiento de la normativa municipal estaba fijado para el miércoles el Pleno ordinario de mayo y aunque el orden del día se había cerrado mucho antes de que se concretase esa amenaza de ir a los tribunales que se iba a hablar de Naval Gijón estaba cantado. Entre otras cosas porque había sobre el asunto una iniciativa presentada por el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, y una pregunta sobre economía azul de la socialista Marina Pineda con derivada garantizada hacia la polémica.

Jueves. Cita en el Musel. Un encuentro con vecinos del Oeste. / LNE

Moriyón no intervino en la ronda de debate sobre la iniciativa, que no salió adelante, pero no se pudo resistir tras los comentarios de Pineda. La forista no se mordió la lengua al acusar al Puerto y al PSOE de atacar un proyecto clave para Gijón y faltar al respeto a los gijoneses al pretender incumplir lo pactado en el acuerdo de compraventa de los terrenos de Naval. ¿Y qué era lo pactado y lo que ahora se pretendía? Moriyón lo explicó de la siguiente manera: "Se compró un piso con el que nos regalaban el trastero. Pagamos y ahora nos dicen que el trastero lo quieren decorar a su gusto y meter unas piraguas". Un símil que no le pareció, ni de lejos, correcto a Nieves Roqueñí que espero a ir al Consejo Social para contraatacar: "Hablan de un piso y un trastero. No, estamos hablando de una acera. El trastero es algo privado y esta franja, como la acera, es algo público".

Misma Nieves Roqueñí que la tarde antes de esa reunión propiciada por el Ayuntamiento con el entramado asociativo local a través del Consejo Social invitaba a las asociaciones de vecinos de la zona oeste a una reunión en El Musel para explicarles su proyecto. Su proyecto, su convenio y que no entendían que el Ayuntamiento se opusiera a algo que le ahorraba dinero y le garantizaba igualmente un paseo a la ciudad.

La Autoridad Portuaria ha reivindicado estos días Poniente y Arbeyal como ejemplos de su capacidad de impulsar la transformación de Gijón y su costa y antecedentes de lo que quieren hacer en Naval. "Nuestro objetivo es crear un paseo marítimo y una tercera dársena para la ciudad", concretó Roqueñí tras aquella reunión con vecinos de La Calzada, Jove, Moreda, Muselín, Natahoyo, Poniente y Portuarios.

Y así se llegó al Consejo Social del viernes en una sala a reventar donde la mesa se quedó pequeña para todos los que quisieron ir: los propios miembros del Consejo y quienes sin serlo vinieron como invitados empezando por Roqueñí. "Agradezco poder estar aquí. Si no, no tengo modo de dialogar con la Alcaldesa", fue su primera pulla. A lo largo de dos horas una y otra repitieron argumentos y se cruzaron acusaciones intercalando su voz entre las palabras del resto de los asistentes. Tras oír a todos quedaron algunas cosas claras.

La desilusión vecinal

Como que los grupos políticos de la Corporación, excepto el PSOE, defienden el cumplimiento del contrato que el Ayuntamiento firmó con el Puerto al comprar esos terrenos y sobre todo el cumplimiento del proyecto que para Naval diseñó Gijón a través de su Plan de Ordenación. Como que la sensación generalizada es que hay un uso partidista de las instituciones en una pelea por llevarse el rédito político de abrir el paseo de Naval a los gijoneses. Como que casi todo el mundo tiene claro que, sin el reciente cambio en la dirección de la Autoridad Portuaria con el cese de Laureando Lourido, quien firmó esa venta, y la llegada de Roqueñí nada hubiera pasado. Y, sobre todo, como que entre los vecinos campa la desilusión y el miedo de que una confrontación de este tipo coloque el proyecto de Naval en esa larga lista de proyectos de ciudad en espera que tiene Gijón desde hace décadas y que no para de crecer: plan de vías, vial de Jove, Zalia, ampliación del hospital de Cabueñes...

El Consejo Social se remató con una invitación de Roqueñí a Moriyón para sentarse a hablar. Invitación que la Alcaldesa aceptó pero concretando, para que nadie tuviera dudas, que aceptar una reunión vaya a suponer dar marcha atrás en el ultimátum aprobado el lunes: o terrenos o juzgado. Veremos que nuevo capítulo en la conversión del viejo astillero de Naval Gijón en el futuro parque empresarial de Naval Azul se escribe en esa reunión. O si la decisión final la acaba tomando un juez.