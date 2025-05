El gobierno de Gijón busca apoyos en la oposición en su pugna con el Puerto por Naval

Con la previsión de que la prometida reunión con el Puerto por la franja de Naval sea este martes a las 10.00 horas, el gobierno local citará antes, este viernes, a la Junta de Portavoces con el objetivo de adelantarles el contenido que trasladará a la Autoridad Portuaria en lo que apunta a que será una cita sin muchos acercamientos. Por ahora, al menos públicamente, ambas entidades mantienen sus posiciones: el Puerto insiste en ceder el uso de la franja pero reservándose su titularidad y el Ayuntamiento exige que, de acuerdo al compromiso que se había cerrado con el Puerto durante la etapa de su anterior presidente, Laureano Lourido, dicha cesión se culmine en su totalidad. El forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local, señaló ayer que, aunque el bipartito "no tiene problema" en revisar los trámites realizados hasta ahora e incluso explorar la firma de un convenio, la exigencia clave del bipartito se mantiene: "Lo único que aceptaremos es la cesión según estaba negociada y aprobada".

La oposición, por su parte, ya ha manifestado públicamente su parecer ante este enfrentamiento: todos los grupos municipales salvo el PSOE, aunque piden al gobierno a evitar la judicialización de esta disputa, instan también al Puerto a que, ante la duda, se cumpla el acuerdo que se había cerrado en su momento. El PSOE, por su parte, apoya la decisión de la nueva presidenta portuaria, la exconsejera y también socialista Nieves Roqueñí, que esgrime la necesidad de mantener la titularidad del espacio para no perder el control de la lámina de agua y crear una nueva dársena deportiva.

Por otro lado, la disputa por la franja de Naval está dejando momentos llamativos. Por ejemplo: la fecha de la reunión la anunció anteayer el Puerto mediante nota de prensa, pero no parece que estuviese del todo cerrada y, ayer, Martínez Salvador explicó que no podría celebrarse cuando el Puerto pretendía –el martes a primera hora– porque impediría la reunión de la Junta de Gobierno. Se valoró ayer pasarla al miércoles, y al final, y al menos por ahora, se ha regresado a la idea del martes un poco más tarde de lo previsto, seguramente a las 10.00 horas. Otra situación extraña influye a la Semana Negra, que se ha tenido que reunir con una y otra parte para garantizar que la celebración de la edición este año no implicará cambios. Explicó el forista que, por parte del gobierno, ya les habían informado que la parcela que ya es municipal se les iba a ceder gratuitamente y que se había tramitado y conseguido el permiso para que la otra parte de la finca, de Pymar, también se cediese.

El Puerto dice que en la reunión quiere "un examen conjunto de las actuaciones realizadas en el expediente hasta este momento, la identificación de las actuaciones pendientes" y "un análisis del borrador de propuesta de convenio". El problema es que esa propuesta de convenio surgió por parte del Puerto para blindar que la titularidad de la franja se quede en manos portuarias y el gobierno ya adelanta que no va a renunciar a una cesión total que ya tenía comprometida. "Estaba negociada y aprobada. Y aquí, en este salón de actos, el secretario de Estado (de Transportes) lo anunció y todos los presentes, incluidos varios cargos socialistas, aplaudimos", remarcó ayer Martínez Salvador.

La tesis del Puerto insiste en impulsar una dársena deportiva en el entorno y defiende que reservarse la titularidad del espacio –y que implica que la obra del paseo la haga el Puerto y no el Ayuntamiento– es compatible con el uso público. Esta misma semana desde el Principado se volvió a defender esta postura, remarcando de nuevo el del paseo de Poniente. Ambas instituciones quieren acondicionar provisionalmente el espacio este año.