El Consistorio aceptará colaborar con el Puerto, pero solo si cede la franja

La Junta de Portavoces convocada ayer por la alcaldesa Carmen Moriyón como previa a la anunciada reunión del gobierno con el Puerto este martes se saldó con una consolidación de posturas y, como mucho, con el consenso de que la vía judicial por la polémica de la franja de Naval no sería un escenario deseado por nadie. La Regidora, acompañada por el portavoz forista del gobierno, Jesús Martínez Salvador, y por la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, transmitió la intención de defender este martes ante el Puerto la necesidad de volver a la "lealtad" entre instituciones y cumplir con el acuerdo que implicaba en su día la cesión gratuita de la franja al Consistorio.

Los portavoces defendieron sus discursos ya conocidos: todos los grupos salvo el PSOE apoyan exigirle al Puerto la cesión del terreno. Por la parte socialista, representó ayer al grupo la edil Carmen Eva Pérez, portavoz adjunta, en sustitución del aún hasta ahora portavoz Luis Manuel Flórez, "Floro", que dejará su acta el mes que viene. La edil insistió en que el Puerto puede ceder el uso del terreno sin necesidad de renunciar a su titularidad. "No cabe otra opción que no sea hacer valer los derechos de los gijoneses y gijonesas", defendió la Regidora.

Lo debatido ayer no dista de lo ya comentado en el Consejo Social y públicamente en estas últimas semanas. El bloque mayoritario señaló que, si bien podría estudiarse una implicación del Puerto en el desarrollo de Naval Azul, debería analizarse sin tener que replantear acuerdos previos, culminando con la cesión del espacio ahora y dejando para más adelante, por ejemplo, el desarrollo de los usos complementarios de la zona. La idea planteada por el Puerto en su propuesta de convenio que aboga por retirar la franja del plan especial no convence ni a gobierno ni a oposición, a excepción del PSOE.

Señaló ayer la Alcaldesa: "El Ayuntamiento defiende la importancia de que las instituciones alcancen acuerdos desde la lealtad y por eso entiende que no cabe otro escenario que no sea el de que el Puerto ceda definitivamente la franja litoral". Pumariega, por su parte, señaló que "hay un proyecto de ciudad, beneficioso para Gijón y sobre el que hay un acuerdo y consenso casi generalizado" y, a la vez, "un partido que ha decidido quedarse al margen, que es el PSOE". Reprochó que el Puerto reclame "diálogo" cuando a su juicio "introduce en el escenario una nueva regla del juego", ya que la franja se segregó del resto de la parcela para poder cederse gratuitamente. Pumariega se mostró "dispuesta" a estudiar "fórmulas" como "la entrada en la Junta de Compensación" por parte del Puerto –se entiende que no como propietario, porque lo que se quiere es que ceda la franja–, y en cualquier caso "manteniendo los acuerdos ya establecidos".

Sara Álvarez Rouco (Vox), aunque reclama "ánimo negociador" a la Alcaldesa, reprocha "el fiasco constante a Gijón que capitaliza el PSOE y protagoniza actualmente la señora (Nieves) Roqueñí". "Nadie en la ciudad entiende que el Puerto ponga en peligro la creación de un polo de desarrollo económico en Naval Gijón por la ocurrencia de instalar motos acuáticas y piraguas en una franja litoral de 417 metros", apuntó Javier Suárez Llana, de Izquierda Unida. "Nuestra posición no es otra que el cumplimiento de lo firmado. El Puerto está poniendo en cuestión un consenso de ciudad como fue el PGO, y esperamos que el Ayuntamiento defienda su vigencia en la reunión del martes", valoró Olaya Suárez, de Podemos.

Carmen Eva Pérez, por su parte, señaló que Puerto y Ayuntamiento "están obligadas a entenderse" y que "la cesión de uso público de la franja de Naval Gijón nunca se ha cuestionado", y achacó al gobierno municipal querer "judicializar" la disputa. Considera que el gobierno no debería "discutir la propiedad" del espacio. n