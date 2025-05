"La solución en Naval es que el Puerto rectifique y cumpla con lo acordado"

Gijonesa de 1993 y vecina de La Calzada, Olaya Suárez es la portavoz y única edil de Podemos.

-El gobierno dice que "Gijón lidera". ¿Qué lidera Gijón para Olaya Suárez?

-Yo también me lo pregunto porque no hemos visto ningún avance en lo que tenía que haber avanzado esta ciudad en dos años. En temas tan importantes como la vivienda o la movilidad lo que vemos es un retroceso que, la verdad, nos preocupa muchísimo. El negacionismo del gobierno en materia de movilidad se ve ahora con la zona de bajas emisiones, donde no son capaces de entender que la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Xixón pasa también por reducir el tráfico rodado y, en materia de vivienda, creen que no hay un problema real, que las viviendas de uso turístico no son problemáticas... y mientras el precio del alquiler subió un 11% en el último año.

-Para solucionar esto estaría el Plan Llave.

-Un plan que no va a solucionar ningún problema porque no ataca a la causa. En esta ciudad falta incorporar al mercado vivienda vacía y poner alquileres asequibles. Y lo que hace este plan es regalar suelo público a constructoras para que se puedan lucrar sin que después quede un parque público de vivienda ampliado, que es lo que se necesita. No es política de vivienda es política de construcción.

-Ha sido muy crítica con proyectos de impulso privado. ¿De verdad no ve nada bueno en que el hospital Quirón o la Universidad Europea se implanten en Gijón?

-No, lo único para lo que van a valer es para deteriorar los servicios públicos. Vamos a ver cómo van a aumentar las derivaciones de la sanidad pública a Quirón, y con ello no solo los pacientes, también los recursos públicos. Y la universidad privada viene a ser lo mismo. Se está jugando con los servicios públicos más básicos, con los pilares del bienestar para que se beneficien los de siempre. Este gobierno les pone una alfombra roja porque, al final, creen en ese modelo. No entienden la educación y la sanidad como un derecho sino como un privilegio que cada uno se deberá pagar.

-Vamos con otros proyectos del mandato. ¿El vial de Jove tiene solución?

-Esperemos que sí y aquí tiene que implicarse el Ministerio, del que no hemos visto ninguna reacción más allá de destinar los recursos que tenía para esta obra a otros proyectos por el país. También esperamos por el Principado de Asturias , que asumió el liderazgo en este asunto sin corresponderle. Nos prometió hace meses que presentaría un proyecto en el Consejo Social y no lo hemos visto. Evidentemente la gente tiene un hartazgo entendible y una indignación que solo puede solucionarse ejecutando los proyectos prometidos y por los que llevamos décadas esperando.

-¿Cómo ve el nuevo diseño para el Solarón?

-Lo que vemos en el Solarón es una traición a la ciudadanía.

-¿De quien?

-De Foro, por supuesto. Todos los partidos dejamos claro en campaña nuestra idea para el Solarón. PP y PSOE estaban unidos en el pelotazo, al que ahora se ha sumado Foro. Un Foro que vendía un gran parque verde y se ha demostrado que era todo una mentira. Lo que vamos a ver en el Solaron, en lugar del gran parque que necesita la ciudad y en la última oportunidad que tenemos para ello en el centro de la ciudad, son viviendas de lujo que tampoco van a ayudar en nada al problema de la vivienda.

-¿No teme que por ese pedir siempre algo más nos quedemos sin nada?

-Siempre estamos hablando del malmenorismo y yo creo que la forma de hacer política es defender los proyectos en los que creemos hasta el final. No hay que rendirse ante una negativa del Ministerio que no es por razones técnicas, es por solo por presupuesto. Llevamos décadas esperando, ya es hora de que el Gobierno central apueste por Xixón y nos dé lo que merecemos y lo que necesitamos.

-Naval Gijón también se torció.

-Y no se entiende. No lo entendemos en el Ayuntamiento y no lo entiende la ciudadanía. Hay un acuerdo entre administraciones, no con el gobierno de Moriyón, sino entre administraciones. Del Ayuntamiento de Xixon, del que yo soy representante, y de la Autoridad Portuaria; y yo voy a defender ese acuerdo. Que, además, es consecuencia del PGO, que fue otro gran consenso en el que tuvimos que pelear muchísimo desde la izquierda para que en esa zona no hubiese viviendas, sino un polo industrial con empleo de calidad. Ahora la Autoridad Portuaria quiere hacer sus propios planes a espaldas de la ciudad. La nueva presidenta había dicho que quería empezar a colaborar con Xixón. Esta no es la manera, desde luego. Debería enfocarse en los otros proyectos que tiene entre manos y que aquí facilite lo que ya habíamos acordado.

-¿La solución es ir al juzgado?

-La solución es que la Autoridad Portuaria cumpla con su compromiso, los acuerdos están para cumplirlos y cuando se da la palabra hay que llevarlo hasta el final. No es la misma presidencia la que ostenta ahora el cargo pero la Autoridad Portuaria si es la misma y debería cumplir el acuerdo. Yo espero que la Autoridad Portuaria rectifique y se comprometa cumplir con lo acordado con la ciudad.

-Volvamos a la Casa Consistorial. ¿Ve una forma distinta de trabajar en la parte del gobierno de Foro y la del PP?

-Se ve claramente que hay dos gobiernos. Cada uno va por libre e incluso, a veces, llegan a contradecirse en lo que proponen y en lo que comprometen. Ha faltado coordinación desde el principio y cada vez es más evidente . Más ahora que el PP ha empezado ya una carrera de precampaña para poder diferenciarse de Foro.

-Una campaña donde defienden que se ha recuperado la libertad en Gijón.

-Bueno, tienen una curiosa manera de entender la libertad , que solo se basa en la tortura animal. Nos parece deleznable que defiendan la tauromaquia pero es que, además, su posicionamiento no se entiende cuando la mayoría social de Gijón no apoya esa barbarie. Esa campaña lo que viene es a hacer oposición a Foro e intentar diferenciarse de Moriyón. Esperamos que esta batalla dentro del gobierno no afecte a la ciudad, pero me temo que no será así .

-¿Qué impacto tiene la presencia de Vox en la Corporación?

-Es que cuando se trabaja poco, se consigue poco y la verdad es que hay pocas propuestas de Vox. Vox viene simplemente a sembrar un discurso de odio. A mí lo que me impacta es que este tipo de personajes tengan representación en las instituciones . Me avergüenza muchísimo y más cuando el gobierno les compra los discursos.

-Usted repite muy a menudo la palabra participación para denunciar su falta cuando da la sensación de que nunca hubo tantos foros, consejos, comisiones, asambleas, reuniones...

-Lo que me pregunto es si esa participación sirve para algo. La participación no puede ser que la gente venga a desahogarse sobre asuntos de la ciudad, si luego no tiene una capacidad real de tomar las decisiones ni ser parte de ellas. A mí me preocupa que el concejal del ramo no le de ninguna importancia a la participación ciudadana y que piense que con hacer alguna actividad a lo largo del año es suficiente. No hay ordenanza de participación, no hay reglamento de distritos y cuando propusimos hacer una consulta ciudadana sobre el Solarón el gobierno se negó porque tiene miedo a escuchar lo que piensa la gente. Esa no es la forma que tenemos nosotras de entender la democracia. Votar cada cuatro años es insuficiente para considerar que los proyectos son de ciudad y no de gobierno, como defendemos siempre.

-¿Por qué resulta tan difícil articular en el Pleno una unidad entre los tres partidos de la izquierda?

-Bueno, eso se lo tendrá que preguntar al partido que se desmarca de las votaciones de la izquierda. Hay posicionamientos del PSOE que se acercan más al gobierno que a la izquierda y eso lo tendrán que explicar ellos. Incluso propuestas que llevan al Pleno que no se corresponden con un pensamiento progresista y, por lo tanto, ahí no nos van a encontrar. Esto no va de hacer un frente contra el otro sino de desarrollar un modelo de ciudad, una forma de entender los servicios públicos y las empresas públicas. Cuando no hay coincidencia, pues se ve en el Pleno.

-¿Esto puede mejorar o empeorar con la marcha de Floro, el actual portavoz?

–Yo no creo que mejore. Floro es una persona con la que es muy fácil hablar, muy cercana, muy amable, que siempre tiene una buena palabra y desde luego eso no ha dificultado jamás el entendimiento; lo que dificulta ponerse de acuerdo en las diferentes votaciones es que el posicionamiento del PSOE difiere del nuestro en cómo entendemos la ciudad.

-En este escenario y durante estos dos años, ¿qué labor ha intentado hacer Podemos?

-Nosotros lo que hemos intentado es traer la voz de los vecinos y vecinas de Xixón a la institución y que se sientan representados, que todas las necesidades que tienen puedan verse solventadas a través de nuestro trabajo. Nos hemos reunido más de treinta veces con asociaciones vecinales, más de setenta con otras entidades de la ciudad y llevamos presentadas más de 350 iniciativas entre comisiones y pleno. Es un trabajo conjunto con la sociedad civil del que estamos muy orgullosas y que creemos ha servido para mejorar algunas condiciones y visibilizar los temas que consideramos más importantes.

-Quedan dos años para volver a las urnas. ¿Qué Gijón espera ver entonces?

-Hay muchos temas pendientes. El complejo deportivo de La Calzada, el centro municipal de Nuevo Roces o un estudio para ver las reforma que necesita El Molinón, que son asuntos que hemos sacado nosotras adelante en el Pleno y deben verse reflejados en el futuro. No solo son las infraestructuras. Hemos aprobado en Pleno un decálogo de medidas contra la contaminación y está el tema de los comedores escolares, con un cambio de modelo que debemos tener implantado antes de que acabe el mandato. Es imprescindible. Y desde luego está el servicio de ayuda a domicilio que creemos que debe volver a la gestión directa municipal. El tema de los cuidados es clave y queda mucho camino por recorrer. A veces el gobierno lo mira desde una perspectiva asistencialista, que no es nuestro modelo y seguiremos trabajando para que esto cambie. Sea en este mandato o en otros.