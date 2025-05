Puerto y Consistorio debaten hoy la franja de Naval lejos de un acuerdo

El edificio consistorial acogerá hoy la esperada reunión entre Puerto y Ayuntamiento en lo que se presenta como el último intento para evitar la judicialización de la polémica franja marítima de Naval, un gesto que, por ahora, no tiene muchas posibilidades de resolverse salvo que una de las partes cambie hoy su postura. Por parte del gobierno local, acudirán a la reunión la alcaldesa Carmen Moriyón, Jesús Martínez Salvador (teniente de Alcaldía, edil de Urbanismo y portavoz del gobierno), Jaime Fernández-Paíno (director general de Alcaldía) y Purificación García (directora de Urbanismo). Por el Puerto se espera que acudan la presidenta y exconsejera socialista Nieves Roqueñí junto al director general José Luis Barettino y Lucía López, secretaria.

El Puerto entiende que no tiene obligación legal alguna para acometer la cesión y sí intereses propios y sociales para no acometerla. La socialista Marina Pineda –el PSOE es el único partido de la corporación que apoya la postura portuaria– hizo en su día hincapié en que lo que aprobó el consejo de administración del Puerto fue "iniciar el procedimiento" del expediente de cesión, y que por el camino se vio que dicho expediente era "una chapuza".

El Ayuntamiento, por su parte, esgrime que la operación de Naval era una sola y que así lo recogen los pliegos del contrato de venta: el Puerto tenía una parcela que partió en dos con el objetivo de vender la mayor parte –por 4,6 millones, ya en manos municipales– y ceder gratis la otra, la de la franja marítima. Señala que la operación pasó los filtros estatales que marca la ley y que nunca hasta la llegada de Roqueñí se puso ningún pero al acuerdo. Exige la cesión "sí o sí".

A esto el Puerto alega que quiere quedarse con la titularidad de la franja pero que creará igualmente un paseo y sumará una dársena deportiva en la lámina de agua. El Ayuntamiento responde que revertir esa cesión obligaría a excluir la franja del plan especial y cambiar el PGO, retrasando los plazos de Naval Azul. No parece una discrepancia fácil de reconducir a estas alturas salvo que el Puerto proponga –y la corporación acceda– incorporarse al plan especial –asumiendo como uno más el desarrollo del espacio en su totalidad y no solo en su franja– o que alguna de las partes modifique sus pretensiones. Por lo demás, el gobierno local ya aprobó el pasado día 12 una suerte de "ultimátum" mediante que el que se acordó que, si el Puerto no cedía la franja en el plazo de 30 días –y por lo tanto ya se ha agotado la mitad de este tiempo acordado–, se activaría la vía judicial de manera "automática".

Las actas del Puerto

En dos de los consejos de administración del Puerto, citas en las que se debatió la operación de Naval y a cuyas actas ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, se aprobaron varios trámites. Por un lado, el 19 de marzo del año pasado se avaló iniciar el expediente de enajenación de la finca ya vendida y, con ella, la segregación de esta parte de la parcela en una independiente, delegando los consejeros en el por entonces presidente portuario Laureano Lourido la competencias para impulsar estas gestiones.

También se aprobó el citado inicio de procedimiento para "la cesión gratuita a favor del Ayuntamiento" de la ahora polémica franja y donde no se menciona el matiz que hace ahora el Puerto de sea una cesión de uso y no de titularidad. En otro consejo, el del día 28 de junio, se actualizó la tasación de la franja –una variación mínima del precio, que rondó el medio millón– y se autorizó de nuevo a Lourido para formalizar la segregación de esta parte de la parcela, que se decía que sería "objetivo de cesión al Ayuntamiento". A estos antecedentes se aferra el gobierno cuando dice que revertir la operación de cesión supone un incumplimiento del contrato, ya que en los pliegos de condiciones se hacía referencia a esta segregación de parcelas.

El Puerto, sin embargo, insiste en que abordar adecuar la franja supondría que el Puerto costease el paseo, y dice no entender que esto se interprete como una afrenta, pero dice estar dispuesto al "diálogo" para lograr un acuerdo. La reunión de hoy, a las 10.00 horas, dictaminará si la franja acaba en juicio.

Una cesión de uso y no de titularidad

El Ayuntamiento exige la cesión completa de la franja de Naval para respetar lo acordado con el Puerto durante su anterior etapa bajo la presidencia de Laureano Lourido. Defiende que la finca portuaria en los viejos astilleros, que se partió en dos para vender una parte y ceder la otra, integraba una única operación y que, culminada ya la venta, la cesión debe también formalizarse. Alegando que no contempla más retrasos en el plan, el gobierno aprobó el pasado día 12 activar la vía legal si el Puerto no formalizaba la cesión en un plazo de 30 días. La Autoridad Portuaria, aunque dice acudir hoy con voluntad de diálogo y de negociación, por ahora públicamente defiende reservarse la titularidad de la franja. Alega que la cesión de su uso es suficiente, porque podrá crearse igualmente un paseo marítimo en el entorno, y que permitiría, además, crear una dársena deportiva y no perder el control de la lámina de agua. En un primer borrador de convenio, instaba al Ayuntamiento a modificar su plan urbanístico y plan especial para excluir este pedazo de parcela.

Una cesión total como estaba acordada