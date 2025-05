Ayuntamiento y Puerto exploran para Naval el acuerdo que evite ir al juzgado

Ayuntamiento y Autoridad Portuaria, bajo el liderazgo de Carmen Moriyón y Nieves Roqueñí, vuelven a reunirse esta mañana para intentar llegar a un acuerdo sobre Naval Gijón que evite que ambas instituciones acaben viéndose las caras en los tribunales y que el gran proyecto de transformación en marcha para la costa oeste se mantenga envuelto en la polémica y la incertidumbre. La reunión prevista para la una de la tarde en la Casa Consistorial es continuación de la tensa cita que tuvo lugar el pasado martes en el mismo escenario. Tensa, pero con algún que otro avance.

La decisión de la Autoridad Portuaria de renunciar a su proyecto naútico-deportivo para la zona y su disposición a incorporarse al Plan Especial de Reforma Interior (PERI), desde el que el Ayuntamiento diseña la conversión de ese espacio en un parque empresarial de economía azul –el ya conocido como Naval Azul– abrió un camino que transitar hacia un posible acuerdo. Un camino donde el escollo principal sigue siendo que ambas administraciones reclaman la propiedad de los 3.848 metros cuadrados de la franja más próximo a la lámina de agua. El total del ámbito son 60.085 metros cuadrados.

El Ayuntamiento no está dispuesto a asumir ningún acuerdo que le suponga renunciar a la cesión gratuita de ese espacio, que se incluyó en el acuerdo alcanzado con los anteriores responsables portuarios al comprarles por cerca de 4,7 millones sus 35.000 metros del suelo que albergara el astillero de Naval Gijón. Una cesión para la que ya dio un plazo al Puerto con la amenaza de ir a los tribunales si no se le entrega ese suelo. El Puerto, aunque ya sin exigir sacar ese suelo del ámbito del PERI y con ello obligar al Ayuntamiento a modificar su Plan General de Ordenación en ese punto, quiere retener esa propiedad y desde la titularidad de ese 6% del ámbito incorporarse al PERI como propietario, minoritario pero propietario.

Hay más aristas que limar. El Puerto reivindica un convenio como fórmula para regular su colaboración con el Ayuntamiento. Un convenio donde se fijaría la cesión , solo de uso, de la franja y también ese nuevo compromiso de Roqueñí y los suyos ya no de urbanizar los nueve metros de ancho de la franja en disputa para hacer el paseo previsto; sino los veinte metros de la franja de servidumbre de Costas. Once más. Defienden desde el Puerto que su propuesta –que urbanizaría también suelo municipal–tiene la gran bondad de suponerle un ahorro importante a las arcas del Ayuntamiento.

Pero desde el gobierno del Ayuntamiento no se ve con buenos ojos firmar un convenio. No solo por las condiciones, también por la limitación en el tiempo que conllevan este tipo de acuerdos. Hay otras opciones. La ficha de Naval en el PGO fija la compensación como su sistema de gestión. Eso supone que son los propietarios del suelo quienes impulsan su desarrollo y quien tenga al menos el 50% está habilitado para hacerlo. El Ayuntamiento tiene ya más de ese porcentaje y la posibilidad de aumentarlo si consigue hacerse con la parte que aún es de Pymar. Eso le da el total liderazgo de esa junta de compensación. No hay obligación de que los propietarios se integren en ella –si no se integran no asumen los gastos que le corresponden–pero las decisiones que tome la junta afectan a todos. E incluso se puede llegar a expropiaciones.

Queda mucho por hablar y por negociar pero, en todo caso, que Puerto y Ayuntamiento puedan encontrarse en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) es la mayor garantía de que lo que la Corporación gijonesa pactó para esa zona en 2019 se va a hacer: recuperar la fachada marítima, introducir usos productivos vinculados a la industria azul, dotar a El Natahoyo de nuevas conexiones viarias, garantizar la permeabilidad de la zona edificada hacia los espacios de nueva creación y organizar a lo largo del borde marítimo un espacio de disfrute público.