El Ateneo de La Calzada cierra por obras y descentraliza sus servicios: esta es su situación

El corazón social y cultural del barrio de La Calzada, su centro municipal integrado (el Ateneo), dejará de latir durante los próximos meses. Hasta el 30 de septiembre permanecerá cerrado para llevar a cabo una obra que implicará cambios en los ascensores, la reforma de la planta baja y mejoras en accesibilidad. Y las consecuencias de ese parón en la actividad ya se notan en los lugares elegidos por el Ayuntamiento para reubicar los servicios. Sin salir, eso sí, de la zona Oeste. "Toca adaptarse", coinciden los usuarios, unos más enterados que otros del cierre temporal del Ateneo.

En el edificio Cristasa, en la avenida de Argentina, se encuentra la Oficina de Atención a la Ciudadanía, habilitada en una sala con cuatro mesas y, justo en la entrada, un dispositivo para que los usuarios indiquen si acuden, o no, con cita previa. La tendencia es la primera opción. En la oficina, haciendo unos trámites, ya ha estado Jennifer Otero, residente en la avenida Príncipe de Asturias, sinónimo de que, al menos a nivel de distancias, el cambio no le beneficia. Tampoco es un problema para ella. "Caminas un poco más y ya está", bromeó Otero, que se percató del cierre del Ateneo de La Calzada al solicitar la cita. "Si tienen que hacer obras, no queda otra", subrayó la mujer, que apuntó que el traslado de los servicios "incordia, pero no es algo grave". "Es un sacrificio, pero nada escandaloso", prosiguió.

Fani Prieto, a la entrada de la oficina. / MARCOS LEÓN / S. G.

Se las prometía muy felices Fani Prieto, vecina de la calle Manuel R. Álvarez, tras llegar al edificio Cristasa, pero se topó con un pequeño problema. Ella buscaba el área de Servicios Sociales, que a partir de ahora prestará atención en el edificio de Servicios Sociales situado en la avenida de Moreda. Resignada, le tocó dar media vuelta, si bien destacó la continuidad de la actividad pese al cierre del Ateneo. "Es excelente que no nos dejen sin servicios, eso indica que están pendientes de nosotros", aplaudió Fani Prieto, a quien, por otra parte, no le importaría que Cristasa fuese en e l futuro "su" Ateneo. "Esta instalación es más bonita", afirmó esta vecina de la zona Oeste, que resumió el sentir de los usuarios respecto a la nueva situación. "Nos tenemos que adaptar", sostuvo. "Trastoca, pero es lo que hay", añadió, en una línea semejante, Carmen Fernández, que venía de Moreda para realizar un trámite relacionado con la Tarjeta Ciudadana.

Leidy Lara, en el edificio de Servicios Sociales del Natahoyo. / LNE

El servicio de biblioteca del Ateneo estará estos meses en la biblioteca del Natahoyo, en la calle Estrella, donde es común ver a varios usuarios leer tranquilamente la prensa diaria. Alguno incluso reivindicaba en recepción más periódicos. A partir del lunes, la oferta de prensa será ya completa. Por el momento, la "mudanza" va de manera paulatina. Algo más de trajín había en el edificio de Servicios Sociales. Carpeta en mano, Leidy Lara aguardaba para ver a una trabajadora social. El pasado miércoles, de hecho, acudió al Ateneo de La Calzada pero, al estar efectuándose el traslado, la visita fue en vano. "No sabía del cambio", lamentó Leidy Lara, residente en el camino del Lucero.

Cajeros y salas de estudio

El proyecto de reforma en el Ateneo de La Calzada afecta asimismo a los cajeros ciudadanos o las salas de estudio. Los habituales del centro municipal integrado deberán acostumbrarse desde ya a los nuevos emplazamientos en los que hacer sus trámites y gestiones. También las entidades que tienen allí su sede, como la asociación vecinal "Alfonso Camín". La intervención incluirá, por ejemplo, una nueva zona de atención a la ciudadanía, a renovar con mesas (en lugar del actual mostrador) y una sala de espera. Hasta entonces, los usuarios afrontarán un mal menor, ese "exilio" en distintos espacios del oeste para disfrutar de los servicios que brinda el Ateneo de La Calzada.