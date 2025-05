El entorno de Naval Gijón se adecuará este año haya o no acuerdo con el Puerto

Puerto y Ayuntamiento, aunque por ahora aún algo lejos de cerrar un acuerdo respecto a la franja de Naval, reiteraron ayer su intención de que el espacio sea acondicionado provisionalmente en los próximos meses. Tras la última "oferta" de la Autoridad Portuaria, que ya renuncia a impulsar la franja por su cuenta y plantea incorporarse a la junta de compensación de Naval Azul, liderada por el Ayuntamiento, las dos actuaciones que podrían verse interrumpidas ahora, el acondicionamiento provisional de la zona y el avance del plan especial, siguen así su curso en lo que se entiende que es ya la recta final para dictaminar si se logrará o no un acuerdo. Por ahora, la discrepancia fundamental que lo impide es la misma cuestión que originó el choque: la titularidad de la franja a la que el Puerto se aferra, aunque ahora ya como parte del PERI de Naval, y que el Ayuntamiento sigue reivindicando como parte del acuerdo original cerrado con la Autoridad Portuaria en la anterior etapa de Laureano Lourido, cuando se formalizó la venta del grueso de la parcela.

La hoja de ruta del Ayuntamiento se mantiene como hasta ahora, aunque desde hace un tiempo reprocha que la no cesión de la parcela ha retrasado ligeramente su planeamiento original. Su intención, licitado ya ahora el plan especial para iniciar su desarrollo –que cuando se adjudique tendrá unos 20 meses de plazo para su elaboración–, es adecuar provisionalmente su parcela de Naval para habilitar un primer paseo abierto al público con accesos por Palafox y el Tallerón. La única duda es si esa adecuación podrá incluir la debatida franja marítima o no. Por cuestiones organizativas, la previsión es esperar a que finalice la Semana Negra para iniciar en serio esa obra, que por otra parte, no se antoja compleja y para la que se espera contar con parte de las tierras retiradas de la obra de La Pecuaria.

Desde el Puerto, por su lado, señalaban ayer que, salvo novedad, también ellos tienen la intención de adecuar provisionalmente la zona, en su caso limitándose a la franja, aunque ahora ya con la intención de que sea ese el último paso a impulsar por su parte antes de cederla –en cuanto a su uso, no a su titularidad– al Ayuntamiento. La Autoridad Portuaria defiende tener ya sobre la mesa un primer proyecto diseñado, el de la barandilla que se quiere colocar en el tramo marítimo por cuestiones seguridad y en coordinación con los organizadores de la Semana Negra.

De esta manera, la franja, ya sea a manos del Puerto o del Ayuntamiento, se espera que pueda acondicionarse en cuestión ya de semanas, en verano. Falta por dilucidar, sin embargo, y en el caso de que no se logre un acuerdo, qué pasaría con este espacio en caso de activarse la vía judicial, pero previsiblemente en ese caso sería este tramo marítimo, tan cotizado ahora, el que se quedaría al margen de las máquinas. Que el Ayuntamiento sea ya propietario del resto de la parcela, al menos, garantiza que pueda haber un primer espacio público y acondicionado este año y en cualquiera de los casos.

Se espera que en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria del próximo día 4 la actual presidenta, la exconsejera socialista Nieves Roqueñí, pueda cotejar con los consejeros los pasos a seguir. Quedará, a partir de entonces, ya pocos días de margen: el 11 se cumplirá el plazo de 30 días que había marcado el Ayuntamiento como límite para recibir la titularidad de la franja antes de acudir al juzgado. No es este el escenario deseado por ninguna de las partes, pero por ahora sigue sin descartarse.

Por lo demás, las otras obras en el entorno de Naval que también se mantienen son dos municipales: las de la urbanización de la capilla de El Natahoyo, ya en su recta final de trabajos, y la adecuación de la calle Palafox, una reforma adelantada por este diario y que rediseñará el vial, hoy muy deslucido, para ampliarlo, sumarle una acera y dotarle de iluminación.