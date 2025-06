"Ofrecemos invertir 7 millones en Naval Gijón con fin social"

Nieves Roqueñí Gutiérrez concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón. Señala que "mi ideario y mi estrategia es que este puerto tiene que ser un referente industrial y estar abierto a la ciudad", cumpliendo el mandato que le dio el presidente autonómico, Adrián Barbón. Su decisión de ceder el uso en vez de la propiedad de la franja de suelo de 9,3 metros de ancho en la parcela de Naval Gijón ha llevado al gobierno local a plantearse acudir a los tribunales. Ambas partes están negociando.

¿Cree que va a llegar a buen puerto la negociación?

Vamos a intentar llegar a un acuerdo hasta el último minuto, no sería comprensible que la Alcaldesa quiera judicializar la buena relación y la colaboración histórica entre el Puerto y la ciudad. ¿Cómo la Alcaldesa va a meterse en un juicio que van a pagar los ciudadanos?, ¿cómo lo va a explicar?, ¿por una cuestión de titularidad cuando lo vamos a ceder gratuitamente al Ayuntamiento para el uso público? El 24 de marzo me senté por primera vez con la Alcaldesa para hablar de este tema. Y en esa reunión ya le ofrecía un convenio y también en el Consejo de Administración del 31 de marzo. En esas dos reuniones la Alcaldesa dijo que era una extraordinaria noticia que la Autoridad Portuaria quisiese participar en ese proyecto. Y, a partir de ahí, no sé qué pasó, pero se cortó absolutamente la comunicación. Reiteradas veces le pedí hablar, incluso la llamé y la escribí. Hasta la reunión del Consejo Social, en el que en el minuto de descuento le pedí públicamente la reunión, no pude verme con ella para hablar de este tema, con lo que hasta esta semana no hemos entrado en qué puede aportar el Puerto y qué quiere el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ve obligatoria por contrato cederle la propiedad.

Si fuese obligatoria no estaríamos hablando. Había un expediente iniciado pero no aprobado de cesión gratuita para el uso público y era una operación independiente de la de compraventa de los otros 35.000 m2 que tenía el Puerto. El espíritu sigue manteniéndose con el planteamiento que yo le hago.

¿Tiene cuantificado cuánto podría ahorrarse el Ayuntamiento?

La urbanización ahora en precario que yo he ofrecido hacer, no sólo en los 9 metros de ancho del propiedad del Puerto, sino hasta los 20 metros que es la servidumbre de Costas no serán menos de dos millones. Y otros cuatro millones de la aportación del Puerto para construir un edificio para el uso público en los aprovechamientos urbanísticos que nos corresponden al entrar en el PERI. Habría así un elemento de actividad de economía azul en ese ámbito impulsado por el Puerto en colaboración con otros agentes como el Ayuntamiento o la Universidad. El primer edificio que se construyó en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, aparte del propio del Parque, fue uno del Puerto. Sería ese mismo esquema.

Habla de aportar seis millones para el desarrollo de ese área.

Mínimo. La cifra se acerca más a los 7 millones.

¿El edificio que plantean sería para usos del Puerto?

Tiene que ser para un fin social, no económico del Puerto.

¿En qué plazo urbanizaría el Puerto la franja?

El proyecto de urbanización se haría este año sin duda, porque si de algo tiene experiencia el Puerto es de hacer obras marítimas, como es esta. Y el coste de la urbanización no repercute en nuestras cuentas, porque podemos detraer del impuesto de sociedades las inversiones en rehabilitación de espacio público.

¿Es definitiva la renuncia del Puerto a instalar pantalanes en la dársena de Naval Gijón para trasladar allí cursos de piragüismo y vela ahora en el Puerto Deportivo?

Ese aprovechamiento no se ve por parte del Ayuntamiento y cuando negocias tienes que sacar de la ecuación cosas que a la otra parte no le suenan bien, no obstante lo cual, el acceso a la lámina de agua que gestionamos es esencial para el Puerto. Creo que están contradiciéndose, porque la ficha del plan especial habla de actividades de economía azul y dentro de ellas deportes náuticos.

¿De qué dependerá entonces que el Puerto llegue a instalarlos?

Será lo que quiera la ciudad, yo me imagino, más adelante, espacios de participación en los que se definan determinados proyectos.

¿Ha hablado con el Grupo Covadonga y con el Club de Regatas?

No. Hablamos con la gestora del Puerto Deportivo, que nos dijo que ahora hay un problema de seguridad con determinadas prácticas deportivas que pueden verse afectadas por la entrada y salida de embarcaciones a motor.

¿Ha compartido con la Alcaldesa esa preocupación?

Desde el minuto uno.

¿Fue receptiva?

La Alcaldesa dentro de las reuniones me dice unas cosas y fuera otras.

En el Consejo Social sólo el Principado y el grupo municipal del PSOE respaldaron su postura.

Lo que yo entendí es que el Consejo Social nos pedía a ambas ‘siéntense y acuerden’.

Hubo muchas voces que veían más factible la entrega de la franja.

Son temas técnicos. Los ciudadanos lo que quieren es que eso se abra y que se dialogue, no juicios.

¿Puertos del Estado está por autorizar la inversión de casi 7 millones de euros que ofrece?

Las actuaciones Puerto-ciudad son una linea estratégica de Puertos del Estado en todos los puertos.

¿A qué atribuye la reticencia de la Alcaldesa a aceptar su oferta?

Un empecinamiento que no se entiende. El Ayuntamiento se está centrando en la parte urbanística, ellos sabrán, pero lo realmente importante es avanzar en los proyectos de generación económica y para eso necesitan a Pymar, pero de eso no están hablando y es lo que realmente pone en riesgo el proyecto de economía azul en Naval.

¿Cree que contribuye el recelo desde algunos ámbitos que consideran que el Puerto está controlado ahora por el PSOE de Gijón?

Vengo aquí a gestionar y a trabajar por y para Gijón y Asturias. Aspiro a entenderme con todos los partidos, pero formo parte de una visión y de un proyecto progresista y éste está alineado con el PSOE. Eso no significa que desde el Puerto se haga política partidista.

¿En el Consejo del miércoles se votará sobre la franja de Naval?

No dará tiempo, irá como un apartado informativo. Seguimos negociando. Nosotros nos hemos movido. Además de renunciar a los pantalanes, también renunciamos a volver a pedir la afectación de la franja al dominio público portuario.

El gobierno local parece que se mantiene firme en sus posiciones.

Eso dicen en los medios.

¿Cree que el conflicto obedece a una cuestión de protagonismos?

Si eso es lo que le preocupa, Moriyón puede estar tranquila porque yo no me voy a presentar a las elecciones. Ojalá dejara de ver al Puerto como a un enemigo y lo viera como un aliado para el futuro de Gijón.

¿Futuro para el antiguo campo de fútbol del Puerto?

Mejorar el estado de esas instalaciones deportivas, que seguirán siendo de la Autoridad Portuaria, y que el vecindario las pueda utilizar. Estamos pensando en sentarnos después del verano con los clubes para ver qué proyecto abordar.

El proyecto de hotel de cinco estrellas en El Muelle aspira a hacerse, para demolerlo, con el edificio del Puerto alquilado a Sanidad Exterior hasta fin de 2027.

El responsable de ese servicio se jubila antes, lo que puede abrir una ventana de oportunidad. Tenemos mucho que hablar con el Ayuntamiento.

¿Por qué, si el interés por el inmueble es del promotor del hotel?

Porque igual se pueden plantear otro tipo de cuestiones para abrir ese espacio al uso público. Yo no descarto ninguna alternativa.

¿En qué estado están los grandes proyectos industriales previstos en El Musel y Aboño?

El de Zima está pendiente de la tramitación ambiental. Ionway está trabajando en la ingeniería de su proyecto: acaban de hacer el estudio geotécnico de la parcela del Muelle Norte. Y en Aboño, el proyecto de metanol de HyMet y el hidrógeno de EdP van a ser muy importantes para El Musel y Asturias.

¿El otro proyecto de metanol ha solicitado ya concesión?

No. Pero lo que está claro es que en

el Puerto ahora damos empleo a más de 2.000 personas directa e indirectamente y tenemos sobre la mesa proyectos por más de mil millones de euros que duplicarían los puestos de trabajo actuales.

Indra va a comprar el Tallerón.

Estamos facilitando la transmisión de la concesión de Duro Felguera a Indra, dando información, porque aún no tenemos la solicitud.

¿La autopista del mar con Francia es viable sin una continua sangría de subvenciones públicas?

Creo que hay que retomar ese proyecto y hacer un estudio serio. En el gobierno de Asturias le han dado una vuelta al tema de la conectividad aérea y esto es un poco lo mismo. La autopista del mar es importante para las mercancías, pero también para el turismo. Estamos en coordinación con el gobierno regional para, si hay posibilidades de promoción turística, que también eso contribuya a mejorar las cuentas de ese proyecto. Vamos a empezar con Nantes, pero también tenemos contactos más al norte de Europa.

¿Y con navieras?

Indirectos con varias.

Están pendientes los accesos a El Musel.

Trabajamos en coordinación con el Ministerio. La reciente visita de Santano –el secretario de Estado de Transportes– a El Musel creo que ha sido muy productiva y es una persona muy sensible a las necesidades de Gijón y consciente de lo que significa su puerto para el desarrollo económico y social de Gijón y Asturias.

¿Suficiente un solo acceso por Aboño?

En las conversaciones para el diseño está Puertos del Estado, porque hay que garantizar que no estrangulemos los accesos al Puerto. No me imagino una solución que no sea viable al cien por ciento para el Puerto. Otra cosa es que con esto pasa como con la autopista del Huerna y Pajares, si en un momento determinado tienes un problema, tienes siempre el acceso por Príncipe de Asturias.

¿Cómo va el estudio de pluviales de El Musel?

Estamos programando una reunión en la que la consultora nos haga el análisis inicial al Ayuntamiento, al Principado y a la Autoridad Portuaria.

¿Y el problema de las partículas sedimentables en los barrios del entorno del Puerto?

Es muy importante los momentos en los que hay alerta de viento y estamos revisando el protocolo y vamos a hacer una comisión con los operadores que manipulan materiales pulvurulentos.

¿Se les van a exigir más medidas que las que actualmente tienen?

Esto lo tenemos que ver. Hay que insistir en la mejora continua.

La Cámara de Comercio ve más razonable que la vicepresidencia del Consejo de El Musel recaiga en esta entidad en vez de en la Alcaldía.

Tiene todo el sentido que la Alcaldesa de la ciudad en la que está el Puerto esté sentada en el sillón de la vicepresidencia.

¿Cuál es la deuda pendiente de amortizar por la ampliación?

Unos 260 millones de euros. Pero nos queda por cobrar los 49,5 millones de euros de fondos de cohesión que le estamos reclamando a la UE. Este tema se abordó en una reunión del Reino de España con la Comisión Europea para temas económicos a finales de marzo. No me cabe duda de que se va a lograr ese dinero.

¿Y la incertidumbre por la reclamación judicial de 350 millones de euros de la UTE Dique Torres por la obra de ampliación?

Está pendiente de sentencia. No tengo dudas. En el Plan de Empresa no se ha provisionado ese tema.

Se va a abrir una comisión de investigación por el accidente mortal en la mina de Cerredo, que ya estaba en explotación en su etapa como Consejera. ¿Cree que la citarán?

No lo descarto.

¿Qué le parece lo que ocurrió?

Horroroso y lamentable. Dicho esto, hay varias vías de investigación y confío en que los resultados sean los que tienen que ser y también le digo que la legalidad con la que actuó el gobierno estaba fuera de toda duda.

Si eso es así, ¿cómo pudo acabar con la dimisión de su sucesora en el cargo?

Yo no voy a entrar ahí.