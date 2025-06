El plan de El Musel para 2026: una gran pasarela comunicará el paseo del Arbeyal con Marina Yates

Un voladizo sobre la escollera de los muelles de La Osa permitirá prolongar el paseo marítimo gijonés por el oeste, desde la playa de El Arbeyal hasta el puerto deportivo de Marina Yates en El Musel. Esa es la fórmula elegida por la Autoridad Portuaria de Gijón para acometer una de las prioridades dentro del plan Proa (Proyecto de Ordenación y Accesibilidad) en el que se contemplan actuaciones de mejora en los terrenos portuarios en la franja costera de Gijón, desde el dique de Lequerica hasta Marina Yates, y en el Alto de Aboño, en Carreño.

Esta nueva actuación portuaria de mejora del entorno urbano en el oeste de Gijón, avanzada por la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, a LA NUEVA ESPAÑA, será, en palabras suyas, "un paseo en voladizo sobre la escollera, casi se irá caminando por encima del mar". La actuación evitará tener que modificar los actuales accesos para vehículos al puerto de El Musel desde la rotonda de El Arbeyal, manteniendo en su emplazamiento actual las vallas existentes en ese tramo para evitar el acceso a las instalaciones portuarias, que requieren de estrictas medidas de seguridad. La solución del voladizo sobre la escollera también es posible porque la lámina de agua entre la playa y el dique exterior de Marina Yates está bastante abrigada.

El proyecto para prolongar mediante ese voladizo el paseo marítimo en el entorno de la playa del Arbeyal hasta el puerto deportivo de los muelles de La Osa es una de las prioridades del plan Proa, que se incluirá en la partida económica destinada a las relaciones entre el puerto y la ciudad, en el plan de empresa de 2026 de la Autoridad Portuaria de Gijón, agrega la presidenta de El Musel. El monto de esta inversión, está pendiente de concretar al realizar el proyecto, pero fondos para la misma habrá suficientes con los 3,5 millones de euros que en el plan de inversiones de El Musel se prevén destinar en los próximos años para las actuaciones Puerto-ciudad.

Una partida, la de estos 3,5 millones de euros, en la que no se incluyen los más de dos millones de euros que el Puerto plantea destinar a urbanizar la franja de 20 metros de ancho de servidumbre de Costas en los terrenos de Naval Gijón, inversión esta última que puede financiar detrayendo la cuantía del impuesto de sociedades, dado que la normativa permite a las autoridades portuarias españolas compensar en sus impuestos de sociedades las inversiones que destinen a la rehabilitación de espacios públicos, como sería el caso de Naval Gijón. En Naval Gijón el Puerto está ofreciendo al Ayuntamiento suscribir un convenio mediante el que la Autoridad Portuaria invertiría cerca de 7 millones de euros en la zona: los más de dos de millones para urbanizar la franja de 417 metros lineales más próxima a la dársena y otros cuatro para construir un edificio para fines sociales en el futuro parque empresarial.

La primera actuación que va a acometer El Puerto, dentro del plan Proa no obstante, comenzará en otro espacio de la ciudad, en todo el paseo y contorno del Puerto Deportivo de Gijón, donde va a destinar 200.000 euros para adecentar con obras de mantenimiento un espacio que "me he encontrado muy deteriorada", señala Roqueñí. Esta actuación de mantenimiento afectará a todas las barandillas y norays, además de reparar las numerosas baldosas cerca de Talasoponiente que están levantadas, para "ponerlo en condiciones adecuadas para la ciudad", incluyendo embellecer el rompeolas con murales, eliminando las actuales pintadas de una zona que considera que "está vandalizada".

Otra de las primeras actuaciones se acometerá en Carreño, con cuyo alcalde, Ángel García, Roqueñí mantuvo una de sus primeras reuniones como presidenta de El Musel. Se trata, en concreto, de ampliar la senda costera que va a la playa de Xivares hasta el Alto de Aboño, que es un terreno portuario.