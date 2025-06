El plan de empresa del Puerto destina 9 millones a mejoras ferroviarias

El plan de empresa para 2026 de la Autoridad Portuaria de Gijón, que previsiblemente se aprobará en la reunión del Consejo del Puerto de mañana miércoles, incluye una partida de nueve millones de euros de inversión, entre 2026 y 2029, para seguir mejorando la infraestructura ferroviaria de El Musel. Una inversión que irá destinada a la renovación de las vías de la Estación Sur y a el acceso ferroviario en ancho ibérico a la trasera del muelle Marcelino León, en la terminal de graneles sólidos. También se incluye en esa partida un contrato cuya licitación va a aprobar mañana el Consejo, como es la instalación del sistema de señalización y seguridad (CMS) del nuevo ramal al Muelle Norte, necesario para que pueda entrar en servicio. Se trata de una obra con un plazo de ejecución de 8 meses que se licitará en 1,57 millones de euros.

Son unas inversiones que se sumarán a las ya ejecutadas para llevar el ferrocarril al Muelle Norte y pare renovar la vía trasera de los muelles de La Osa.

Relativo a contrataciones también habrá otro apartado en la reunión del Consejo. La dirección del Puerto debatirá el informe de la auditoría operativa del ejercicio 2023 elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado sobre el sistema de contratación. En sus conclusiones, la IGAE aprecia "diferencias muy importantes" entre la información ofrecida por el Puerto, la remitida al Tribunal de Cuentas y la recogida en la Plataforma de Contratación del Sector Público; se indica que el Puerto carece de procedimiento de control interno en materia de contratación y recomienda una revisión de los procedimientos que se aplican, incluyendo los de control interno. La IGAE también considera relevante que el Consejo venía delegando en el Presidente del Puerto en los contratos superiores a 900.000 euros, que son competencia del consejo. También detectó fraccionamiento de contratos.

No obstante, uno de los platos fuertes de la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón no incluye votación alguna. Se trata de la deliberación, tras la información que ofrezca la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, sobre la franja de 417 metros de largo por 9,3 de ancho destinada a la prolongación del paseo marítimo en Naval Gijón cuya posesión le reclama el Ayuntamiento. El Puerto está dispuesto a ceder el uso de ese terreno previa urbanización de un paseo marítimo hasta los 20 metros de ancho, mientras que el Ayuntamiento sostiene que el Puerto está obligado a entregarle en propiedad esa franja en disputa, al considerar que el contrato de compraventa de otros 35.000 m2 que eran del Puerto en Naval Gijón obliga a ello. Esto último lo niega El Musel. La alcaldesa, Carmen Moriyón y la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, no tomarán parte en la nueva reunión negociadora que mantendrán hoy técnicos de ambas instituciones, pero volverán a verse las caras en la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de mañana.

El gobierno local ha dado de plazo hasta el próximo día 11 para que el Puerto formalice la entrega de esa franja costera de Naval Gijón, señalando que en caso contrario lo reclamará por vía judicial.

Este asunto ya se abordó en los dos últimos consejos, en el último de ellos con reproches cruzados fundamentalmente entre la Alcaldesa y el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo.

Otros asuntos que se abordarán en el Consejo son la ampliación en casi 13.000 m2 de la terminal de contenedores, así como la autorización a Logística y Transportes Pecor para ocupar durante dos años, hasta el 17 de marzo de 2027, 6.000 m2 en los terrenos que ocupaba la terminal de la autopista del mar, destinando 4.000 m2 a aparcamiento de camiones y 2.000 m2 a almacenamiento de metales y big bags.

El Musel se aparta de sus excargos en el caso NMR

La nueva dirección de El Musel ha marcado distancias con los exdirectivos del Puerto y Ebhisa que fueron investigados tras la denuncia que había presentado Telf, archivada en Madrid, por la desaparición de 120.000 toneladas de carbón depositadas en Ebhisa, que no le pagó NMR. En la reunión del Consejo del Puerto del pasado 30 de abril, el director de la Autoridad Portuaria informó a los consejeros de que se está revisando la compatibilidad de la defensa jurídica de Ebhisa y de los exdirectivos que habían sido señalados y que se está trabajando en la suscripción de un convenio de asistencia jurídica de la Abogacía del Estado a Ebhisa, a la vez que se revisa el contrato en 2004 del bufete Ontier por 706.000 euros para la defensa de la sociedad y los exdirectivos en las demandas penales, civiles y mercantiles promovidos por Telf. Ebhisa también ha procedido a contratar a una compañía para investigar los hechos, señalan fuentes portuarias.