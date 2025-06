Las familias, sobre la falta de plazas en las escuelinas de Gijón: "Si abren otra, se llena"

Encontrar plaza en una de las catorce escuelas infantiles del Ayuntamiento que hay en Gijón es todo un reto. Las matriculaciones para el curso que viene traen de cabeza a muchos padres que han visto como su solicitud se mantiene a la espera. Un total de 627 niños, que representan el 55% de las peticiones, son los que todavía no han sido admitidos en alguna de las escuelinas repartidas por la ciudad. La lista será definitiva el 13 de junio, con plazo hasta el 25 para matricularlos. Como alternativas, las familias plantean contratar más profesores o intentar construir más centros para evitar dejar fuera a tantos pequeños. "Si abren otra escuelina, la llenan", indican.

Uno de los que ya tiene asegurado su hueco es Nel Blanco, que el año que viene correteará junto a su hermano Hugo en la escuela infantil Los Raitanes de La Calzada. "Justo hoy –por ayer– me dieron la noticia de que entra el peque. Está el primero de la lista, pase lo que pase no me lo mueven de ahí", afirmaba con alegría Ailen Giunta que explicó las claves para que su hijo fuera el primero de los 52 admitidos en este centro. "No tuve problemas. Tengo bastantes puntos de base y además me dieron más por tener al hermano ya dentro. Se llevan 18 meses y coincidirán el año que viene". Los puntos que menciona Giunta se reparten basándonos en diferentes criterios, como el horario laboral de los padres o si ya se tiene matriculado a otro hijo.

Misma suerte corrió Tatiana Pereiro para inscribir a Leo González el año pasado. "Nos vino bien esta escuela por cercanía, a la hora de matricularlos no hubo problema alguno. Ya me enteré de que este año hay gente que se ha quedado fuera". Uno de los motivos por los que los más pequeños no acaban entrando en la guardería es la fecha de nacimiento. "Me pasó con el mayor, que nació en julio. Los que nacen en verano, cuando empieza la inscripción son nonatos y por eso no entran".

Cristina Iglesias está experimentando esta situación al no tener fija la plaza para su hijo en la escuela infantil Eusebio Miranda. "Con el mayor no tuve problemas porque nació en enero. Pero voy a tener otro ahora y estoy la 27ª en la lista de espera. La única alternativa sería una privada". Otra de las razones para la gran demanda de huecos en las escuelinas la aportó Sara Weidberg, cuyo hijo Bruno es alumno de la escuela infantil Atalía de El Natahoyo, una de las que más demanda tiene en Gijón. "Hay pocas plazas porque hay pocos recursos. Luego, también hay muchas bajas y es un poco lioso, porque aparece un nuevo profesor que los niños no conocen. No es su culpa, ni mucho menos, pero se nota la falta de docentes e inestabilidad en la plantilla".

La palma en cuanto a lista de espera se la lleva la escuela infantil Eusebio Miranda de la calle Cabrales, con 107 niños pendientes. Ayer por la tarde, varios padres comentaban la situación. "En el centro hay muy pocas. Están las dos masificadas y no son muy grandes. La alternativa es una privada, pero son muy caras", mencionaba Carolina Rubio, incluyendo a Los Playinos de Cimavilla. "Si pusieran otra se llenaría", declaraba con rotundidad David Oblanca. Cristina Iglesias aportaba alguna solución para desatascar el problema. "El primer año de escuela infantil se pagaba una cuota en función de los ingresos de la familia, pero lo quitaron este curso. En mi opinión, es mejor que la gente pague en función de sus ingresos y, a cambio, se abran más. La cuota no era excesiva y sería más cómodo para todos tener más escuelas".

En la salida de la Eusebio Miranda, la opinión era compartida incluso entre madres que ya han asegurado su plaza. "Hemos entrado todos justo en esta", celebraba Covadonga Loredo junto a Sara Picci. "No hemos tenido ningún problema para inscribir a la niña". En ambos casos, tener a un hijo ya matriculado ha ayudado a sumar puntos en la lista. Como últimas demandas, también reclamaron ampliar algo más el horario lectivo.