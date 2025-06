El Ayuntamiento y el Puerto, sin pacto por Naval Gijón en la víspera de llevar la franja a juicio: así están las posturas

La cuenta atrás para que el conflicto entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria por Naval Gijón acabe en los tribunales está a punto de agotarse. Y, de momento, no parece que se vaya a evitar la judicialización de la cesión de la franja ante la exigencia del gobierno local de que el Puerto le entregue ya la titularidad de esos 3.848,20 metros cuadrados y la insistencia del Puerto en que la Alcaldesa les envíe una propuesta de convenio para culminar la tramitación del expediente. Desde la Casa Consistorial no están dispuestos a enviar ningún documento alternativo, pues como ayer recordó el portavoz, Jesús Martínez Salvador, "el Ayuntamiento ya hizo todos los trámites que le correspondían y que eran competencia suya; y los hizo hace muchos meses". De hecho, preparan la presentación de la demanda en los tribunales al vencimiento del ultimátum que le dieron al Puerto. El plazo acaba mañana jueves.

Martínez Salvador, señaló ayer, en respuesta a si ha habido contactos con el Puerto en los últimos días, que no les consta "ningún movimiento". Y recordó que, si el día 12 de junio "no se obtiene lo solicitado, no nos quedará otro remedio que ir al juzgado" ese mismo día.

El gobierno local, integrado por Foro Asturias y el PP, va a cerrar filas en este sentido. Y eso, a pesar de que el presidente local del PP, Andrés Ruiz, defendiera el pasado lunes que el Ayuntamiento enviara la propuesta de convenio que le piden desde El Musel, dando un nuevo plazo para su tramitación para evitar darle al Puerto "una excusa para seguir embarrando la vida política local". Fuentes municipales del PP apuntaron ayer a la unidad del gobierno local en la decisión que se adopte, pese a que hayan expresado su opinión, añadiendo que en momentos anteriores desde el PP también se habló de acudir al juzgado si la Autoridad Portuaria no cedía.

En respuesta al planteamiento del líder local de los populares, Martínez Salvador insistió ayer en que ya hay un plazo para que el Puerto cumpla con lo que le reclaman: "un plazo de concretamente dos días, hasta el 12 de junio; si no nos llega la cesión de la propiedad como se acordó iremos al juzgado. El escrito será presentado el día 12 si no recibimos la cesión antes".

Mientras, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, la socialista Nieves Roqueñí, señalaba ayer siguen esperando el envío por parte del Ayuntamiento de la propuesta de un clausulado para la cesión de la franja costera de Naval Gijón, clausulado que el Puerto afirma que la Alcaldesa se comprometió a enviar en la reunión del Consejo de Administración celebrado el pasado 4 de junio. "No se entendería que el Ayuntamiento llevara a juicio al Consejo de Administración sin haber intentado llegar a un acuerdo, como hemos pedido reiteradamente, al igual que ha hecho el Consejo Social", declaró Roqueñí.

La presidenta de El Musel agregó que "la Alcaldesa sabe que contar con un documento, avalado por la Abogacía del Estado, es el modo de cerrar este expediente, y dado que ninguna de las propuestas realizadas desde el Puerto satisfizo las pretensiones municipales, seguimos esperando que la Corporación haga la suya". El Ayuntamiento dejó ayer claro que no habrá movimientos en ese sentido.

La franja en disputa va a formar parte del paseo marítimo en el antiguo astillero gijonés. Ambas partes están de acuerdo en que debe cederse al Ayuntamiento, pero hasta ahí. El consistorio sostiene que el contrato de compraventa de los otros 35.000 m2 que tenía el Puerto en el antiguo astillero llevaba aparejada la cesión de la propiedad de esos 3.848,20 metros cuadrados, tal como habían pactado con el anterior presidente de El Musel, Laureano Lourido. Los nuevos gestores del Puerto sostienen que la cesión debe ser de uso, poniéndola igualmente a disposición de la ciudadanía, pero manteniendo el Puerto la titularidad de esa franja lo que justifican en que debe controlar el acceso a la lámina de agua de la dársena de Naval Gijón, dársena que forma parte del dominio público portuario. El Puerto también ha ofrecido invertir cerca de 7 millones de euros en Naval Gijón, más de dos en urbanizar no sólo su franja litoral de 9,3 metros de ancho, sino hasta los 20 metros que servidumbre de costas, y 4 en un edificio para uso ciudadano.