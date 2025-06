Moriyón tras el giro del Puerto con Naval Gijón: "hay un Ayuntamiento fuerte y hoy se ha visto"

El anuncio de la Autoridad Portuaria de Gijón de que va a tramitar en la próxima reunión de su Consejo de Administración una propuesta para la cesión al Ayuntamiento de la franja de 417 metros de largo por 9,3 metros de ancho destinada a paseo marítimo, frenó en el último momento la judicialización del conflicto, al decidir el Ayuntamiento esperar a que "se cumpla la palabra" dada, según indicó a primera hora de esta tarde la alcaldesa, Carmen Moriyón en una comparecencia pública para valorar el giro en la postura del Puerto. Moriyón concluyó que este cambio demuestra que "hay un Ayuntamiento fuerte y hoy se ha visto". Además, Moriyón quiso "reivindicar que esta no es una victoria de esta Alcaldesa ni de este gobierno; es una victoria de Gijón".

El Puerto pasó de pedir al Ayuntamiento que le enviara una propuesta de convenio para la cesión de esa franja mientras el Ayuntamiento sostenía que la debía tramitar con la documentación de la que ya disponía hace tiempo, a plantear que será el Puerto quien elabore un clausulado para esa cesión y lo tramitará ante el Consejo, previa supervisión del mismo por la Abogacía del Estado. El próximo Consejo del Puerto se reunirá a principios de abril y aunque el Ayuntamiento había dado un ultimátum a la Autoridad Portuaria, que vencía hoy, para que le entregara la franja, el giro en la postura portuaria ha sido suficiente para que el consistorio opte por esperar.

Moriyón compareció acompañada por el portavoz del gobierno local y edil de urbanismo, Jesús Martínez Salvador. "El de hoy es un punto de inflexión para Gijón en su conjunto", valoró la Alcaldesa, añadiendo que "Gijón manda hoy un mensaje muy claro; que esta ciudad no está dispuesta a esperar por nada más ni por nadie más; que Gijón se vale por si misma y que no va a dar ni un paso atrás en su crecimiento y otro mensaje que mandamos es que el futuro de esta ciudad es innegociable".

Ante la nueva posición de la Autoridad Portuaria, la Alcaldesa considera que el proyecto del parque empresarial de economía azul en los terrenos del antiguo astillero gijonés está "cada vez más cerca" y también "que El Natahoyo vuelva a mirar al mar".

La Alcaldesa dio una de cal y otra de arena al Puerto, al indicar, por un lado, que una vez que se les transfiera la titularidad de la franja en disputa "el Ayuntamiento tenderá la mano" al Puerto para una "colaboración leal", mientras, por otro lado, pronunció duras críticas contra la actual dirección de la Autoridad Portuaria "porque no me acabo de creer el daño que se pretendió hacer a Gijón durante estos tres meses y medio" en los que el Puerto estuvo planteando al Ayuntamiento la cesión de uso de la franja, lo que a su juicio afectaba al proyecto de Naval Azul para crear un parque empresarial de "industria limpia con empleo de calidad, un único proyecto que depende del Ayuntamiento de Gijón y quisieron torcerlo, quisieron interrumpirlo" declinando valorar "ahora" si lo acontecido debería llevar a un relevo en la dirección portuaria.

Moriyón recalcó que "la posición del Puerto y su dirección durante estos tres meses y medio últimos ha sido incomprensible y ha sido injusta para la ciudad; lo que hoy han comunicado es lo que el Ayuntamiento lleva pidiendo desde el principio y a lo que la Autoridad Portuaria se negó una y otra vez durante estos tres meses y medio, con excusas que hoy sabemos que no tenían ningún fundamento", recordando la firma, a finales del año pasado, del contrato de compraventa por el Ayuntamiento de otros 35.000 metros cuadrados del Puerto en Naval Gijón, que el Ayuntamiento siempre ha defendido que era una operación vinculada a la cesión gratuita de la titularidad de los 3.848,20 metros cuadrados de la franja destinados a paseo marítimo, con la asistencia de autoridades socialistas de distintas administraciones. En otro momento planteó ante la postura que hasta ahora había venido manteniendo el Puerto, "que no nos traten ni al gobierno, ni al Ayuntamiento, ni a la ciudadanía como tontos".

La mandataria municipal no sólo lanzó críticas contra la dirección de El Musel, sino también contra el PSOE, acusándole de haber intentado "jugar con el futuro de nuestra ciudad de una forma sin precedentes".

En cuanto al anuncio del Puerto de que destinará a otros fines, como la prolongación del paseo marítimo de El Arbeyal, los 7 millones de euros que había planteado invertir en Naval Gijón haciéndose cargo de urbanizar el paseo marítimo hasta los 20 metros de servidumbre de costas y construyendo un edificio en el futuro parque empresarial con el aprovechamiento lucrativo que le correspondería por el terreno de la franja, Moriyón dijo que "el Ayuntamiento no renuncia a 7 millones de inversión, yo no soy ingeniera, pero lo que se es que urbanizar una franja de 3.800 metros cuadrados no cuesta siete millones de euros", cuestionando la propuesta portuaria, ya que "¿cómo van a urbanizar hasta los 20 metros si eso se lo hemos pagado al Puerto? Veinte metros es lo que establece la norma de la Ley de costas",respondiendo a la pregunta de si el futuro paseo de Naval Gijón sólo va a tener de ancho los 9,3 metros de la franja que cederá el Puerto: "es que es el ámbito; no tenemos más".

El anuncio del Puerto de que va a destinar esos recursos a otras actuaciones, como la prolongación del paseo de El Arbeyal no suscita ningún reparo por parte del Ayuntamiento, ya que la Alcaldesa ya había indicado que la Autoridad Portuaria tenía la posibilidad de invertir en la ciudad en "más de seis kilómetros" de la franja costera que es de su competencia en Gijón, en lugar de "empecinarse" en Naval Gijón.

Los pantalanes que inicialmente había propuesto el Puerto instalar en la dársena de Naval Gijón, tampoco son "objeto de ese ámbito" destinado a "empresas limpias y de base tecnológica y no hay nada más", recordó Moriyón, quien añadió que los usos complementarios y compatibles que ahí se permitan los determinará el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Naval Gijón.

Lo que sí aclaró Moriyón es que la franja que cederá el Puerto al Ayuntamiento no se destinará a usos lucrativos: "esa franja va a ser para un paseo; no puede ser para otra cosa. Todos sabemos que ahí no se puede poner ni un kiosco de helados. Lo lucrativo va en los (35.000) metros que hemos comprado", recordando que hay un informe favorable de Patrimonio del Estado a esa cesión gratuita.

Pese al giro del Puerto, las relaciones entre ambas administraciones siguen frías. Moriyón señaló que la última vez que ha hablado con la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, fue en la última reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, del que la Alcaldesa es vicepresidenta.

Moriyón también indicó que el Puerto planteó al Ayuntamiento hacer un contrato de arrendamiento de la franja para su uso durante la celebración de la Semana Negra, lo que tildó de "ataque frontal a Gijón, por el que no voy a pasar", después de haberse ahorrado los 30.000 euros que venía pagando a la Autoridad Portuaria para la celebración de la Semana Negra, tras haber comprado la parcela de 35.000 metros cuadrados. La Semana Negra precisa también ocupar parte del suelo de la franja.