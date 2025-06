"Quien ha perdido es Gijón", sostiene el PSOE local tras el nuevo giro con Naval

"Moriyón habla en términos de ‘victoria’ y cuando habla en esos términos es porque en su cabeza tiene el antónimo, el perdedor. Moriyón se equivoca de perdedores, porque hoy no ha perdido el Puerto, hoy ha perdido Gijón y hemos perdido todos los gijoneses y esa pérdida tiene una cifra, que son 12 millones de euros". Esa es la valoración que ayer hizo la portavoz del PSOE de Gijón, Lara Martínez, momentos antes de la reunión de la ejecutiva local de este partido.

Martínez explicó esa cuenta: los 4,6 millones que pagó el Ayuntamiento por la compra de 35.000 metros cuadrados en el antiguo astillero al Puerto "que los gijoneses nos hubiéramos podido ahorrar si la señora Moriyón hubiera sido capaz de sentarse a negociar, porque esos terrenos ya eran públicos", a lo que se añade que ahora también "podríamos perder" los 7 millones de euros que la Autoridad Portuaria estaba dispuesta a aportar a la operación de Naval Gijón. No obstante, matizó que el Puerto ha decidido que esa última inversión va a beneficiar a los vecinos de La Calzada, con el acondicionamiento de la playa de El Arbeyal. "Esto sólo puede ser considerado una victoria por alquilen que entiende la política en términos personales y no de servicio público", dijo.

La portavoz de la ejecutiva del PSOE de Gijón recalcó respecto a la franja que el Ayuntamiento reclama al Puerto en Naval Gijón, que "esa franja debe ser de uso y disfrute de los ciudadanos, no para que haya un aprovechamiento lucrativo de unos pocos, cosa que, por cierto, el Ayuntamiento no ha querido dejar claro en ningún momento".

Lara Martínez también respondió a las críticas que había dirigido al PSOE Moriyón horas antes, cuando acusándole de haber intentado "jugar con el futuro de nuestra ciudad de una forma sin precedentes". La portavoz socialista respondió: "lo único que se recuerda que haya querido jugar con la ciudad de Gijón ha sido la señora Moriyón metiendo a la extrema derecha en el gobierno" tras haber negado que lo haría. Añadió que "nos alegra que la señora Moriyón haya pasado de tener como referente a Cascos al socialista Tini Areces, pero la realidad es que se parece mucho más al primero".

Estas consideraciones de la portavoz de la ejecutiva local del PSOE se produjeron horas después de que el Pleno de la Junta General del Principado aprobara una proposición no de ley del PP para que el Puerto entregue la propiedad de la franja al Ayuntamiento, que fue respaldada por todos los grupos políticos de la Junta, salvo por el PSOE, que se abstuvo en una sesión con la ausencia del diputado y secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, ausencia que fue cuestionada en redes sociales por el forista Jaime Paíno, algo que le afeó Lara Martínez, quien explicó la ausencia por motivos de salud, añadiendo que "no todo vale en política".

El presidente local del PP, Andrés Ruiz, indicó tras la aprobación de la propuesta no de ley que Roqueñí "montó una agrupación municipal socialista en el seno del puerto de El Musel para hacer oposición e intentar que en la ciudad no se ejecute nada dependiente del Ayuntamiento". Desde el PP se entiende que la aprobación de esta proposición no de ley condicionará el voto de los representantes del Principado sobre la franja en el próximo consejo del Puerto.

Carmen Eva Pérez, nueva portavoz municipal

Por otro lado, la ejecutiva local del PSOE decidió ayer que su nueva portavoz municipal será Carmen Eva Pérez y la nueva portavoz adjunta y encargada de coordinar el grupo municipal, Marina Pineda.