El presidente de Asturias, Adrián Barbón, se abre en Gijón sobre su fe católica: "Si eres buen cristiano evitarás la corrupción"

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, participó ayer por la mañana en una jornada organizada por la parroquia de Santa Olaya de Gijón, que se llevó a cabo en la sede de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), bajo el título de "La interacción fe-cultura en el actual proceso de humanización". En el coloquio, que se extendió tres horas y media, se trataron diversos temas como el estado actual de la fe y su relación con la esfera política. Sobre este asunto, Barbón reiteró su gran sentir religioso. "Citando el ejemplo de Giscard d’Estaing, que fue presidente de la República Francesa, él decía: ‘Soy católico, pero soy el presidente de un estado laico y mi obligación es que mi fe no sea la que imponga las posiciones que tengo que aplicar a los demás, sino que tengo que gobernar para todos’. Esa es la realidad que a mí me mueve", confesó el presidente asturiano.

En declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA tras la conferencia, Adrián Barbón amplió su explicación sobre este asunto, haciendo referencia al "Caso Koldo" con las últimas noticias del informe de la UCO sobre Santos Cerdán. "Yo soy un cristiano en política, pero lógicamente no impongo el cristianismo. Cuando uno gobierna, lo hace para el conjunto de la sociedad y la fe te dota de unos valores que te tienen que hacer resistente a unos comportamientos como, por ejemplo, la corrupción. Si tú eres un buen cristiano evitarás la corrupción; forma parte de tu forma de concebir el mundo".

Barbón añadió que las grandes amenazas de la sociedad actual son "el individualismo, la polarización y el populismo" que "generan desconfianza a todos los niveles". "Eso hace que, por los fallos que todos hallamos cometido, y no hace falta más que señalar noticias que nos desagradan y que a mí me desagradan y me parecen repugnantes, lógicamente la gente se aleja y desconfía".

"La fe me ayuda", dice Barbón

Dentro de la jornada, en la que también participaron el sociólogo Fernando Vidal, el filósofo Sixto Castro y María Esther García, presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias, Barbón realizó una ponencia titulada: "Fe y praxis cristiana en el compromiso sociopolítico", en la que remarcó las ideas de mantenerse en los valores cristianos para ejercer de forma correcta su función de líder y combatir las amenazas anteriormente citadas. "Contra eso hay que luchar y tener fe me ayuda en los momentos más difíciles a no rendirme. La fe me ayudó en la pandemia a decir ‘rendirnos no es una opción’, que también aplicaba a mí mismo. También en otros momentos difíciles que me están tocando vivir y que lo hago con la naturalidad de quien no imposta, que es otra cosa que he denunciado. La impostura de aquellos que pretenden parecer lo que no son. Gente que quiere utilizar la fe como un sistema de atracción de votos e intenta aparentar".

En varias ocasiones durante la conferencia, el presidente asturiano también hizo referencia al legado del Papa Francisco, "que supo entender a los no creyentes" y a los diferentes textos que escribió durante su pontificado en los que mencionaba la vocación política. "El Papa Francisco fue el que mejor entendió la necesidad de que la política era el solucionador de los problemas comunes. Por eso los cristianos en política tenemos que participar para construir y hacer comunidad".

Crisis de vocaciones

También señaló el "invierno de vocaciones", tanto en la política como en el catolicismo. "En mi época militábamos en las juventudes socialistas de Asturias unas mil personas. Hoy no llegan a 200. Hay una crisis de vocación porque hay una crisis del valor de lo común que habría que rehabilitar frente a lo estético y la ambición del poder". El presidente quiso cerrar su intervención mencionando que "hay que ser portadores de esperanza frente a los que usan el miedo como herramienta".