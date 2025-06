"El Hospital de Jove y la Universidad Europea tenemos la misma mentalidad"

El vínculo de Iván Cueva Fernández (Langreo, 1974) y el Hospital Fundación de Jove arrancó en 1998, cuando comenzó a trabajar en el complejo sanitario de la zona oeste, como auxiliar de enfermería. Desde entonces, Cueva logró estudiar Anatomía Patológica y Enfermería al tiempo que cumplía con sus obligaciones laborales. Ahora, este profesional que trabajó como supervisor de Hemodiálisis los últimos ocho años, se encuentra en pleno periodo de adaptación a la dirección de Enfermería, el cargo que ocupa a raíz de la jubilación tras 42 años en Jove de Marlén García, la "gran maestra" de Cueva.

-Apenas había comenzado esta nueva etapa cuando sucedió el apagón.

-Fue un inicio duro. Nadie se espera empezar con un problema de ese nivel. Pero aquí se hicieron las cosas muy bien, estaba todo preparado y no hubo complicaciones reseñables. No fue un día de caos, como sucedió en muchos sitios, sino que fue casi un día normal.

-¿Está satisfecho con lo realizado estos meses?

-Todavía estoy tomando contacto con todo lo que conlleva la dirección, ya que hasta en estos 27 años tenía una visión desde el ámbito asistencial, que es totalmente distinta. De momento, estamos intentando cuadrar todas las vacaciones, ya que el personal es escaso y eso se nota mucho en verano. La de recursos humanos es una problemática con la que llevamos unos años en sanidad porque no hay médicos ni enfermeras.

-¿Es uno de los momentos más duros de cifras de profesionales?

-Sí, sin duda. La población del "baby boom" se está jubilando y no hay una tasa de reposición de enfermería que abarque todo esto. Además, ahora hay más permisos y eso requiere más profesionales que puedan sustituir. Todo eso es un caldo de cultivo. Y también se notó que después del covid, no sabemos por qué, desaparecieron muchas personas dedicadas a la sanidad.

-¿Urge alguna solución estatal?

-La sanidad española, como servicio de salud, es una de las mejores del mundo. Sí es verdad que los profesionales no están suficientemente reconocidos, mientras que en el resto de Europa sí se les está reconociendo. Hasta ahora existía el problema de que no había trabajo, pero ahora sí que lo hay. En cambio, la gente considera que en Europa se recompensa más al trabajador de la sanidad, sobre todo al enfermero, que en España. Entonces, habría que sentarse, ver los problemas e intentar poner solución.

-¿Cuáles son sus principales retos al frente de Enfermería?

-Me gustaría estar a la vanguardia y que los pacientes que atiende este hospital se sintiesen orgullosos del mismo. Para ello es clave seguir teniéndoles en el centro, atenderles con calidad y que el personal esté suficientemente formado. También me gustaría que Enfermería de Jove destaque por la investigación y por una apuesta fuerte por la tecnología, sobre todo por la inteligencia artificial. Es una herramienta que está abriendo un mundo todavía poco explorado, pero del que podemos sacar mucho provecho en el tema de explotar los datos y hacer investigaciones. Ya estamos dando los primeros pasos para ese futuro y me gustaría empezar a trabajar con ella en los próximos meses.

-¿Cómo define al Hospital de Jove?

-Es un hospital que no tiene nada que envidiar al resto a nivel de conocimientos y de personal. Además, siento que la gente que viene está orgullosa del hospital porque sabe que aquí brindamos una atención de calidad y muy centrada en la calidez del trato. Eso es lo que más nos destaca, trabajar por el bienestar del paciente.

-¿Cuál es el problema que más le preocupa a día de hoy?

-La salud mental. Es un problema bastante gordo. Es una cuestión en aumento y es necesario darle respuesta yendo toda la sociedad de la mano y teniendo personal cualificado y medios y recursos suficientes.

-¿Cómo está el proceso de colaboración con la Universidad Europea?

-Ese es un tema que, más que nervios, me genera ilusión. Vamos a ser el cuarto hospital universitario de Asturias y creo que esa puede ser una fuente para ganar en el número de profesionales y así frenar el descenso. Creo que el hospital se está preparando para cuando ellos lleguen. Sin lugar a dudas, es una gran noticia. Hace unas semanas nos reunimos con ellos en Madrid y tenemos la misma mentalidad, que es apostar por la calidad, la innovación y la mejor preparación posible. Vamos a formar un buen binomio.