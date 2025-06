Una ciudad forjada con memorias: "Gijón Invisible" recopila una veintena de relatos de vecinos de Cimavilla y La Calzada

Hay quien dice que vista una ciudad, vistas todas. Otros opinan que no, y que las grandes urbes de hormigón son diferentes y se construyen a través de las vivencias de sus habitantes. El escritor italiano Italo Calvino plasmó la idea en su obra "Ciudades invisibles", donde habla de núcleos poblacionales imaginarios, entre ellos, uno construido con el recuerdo de los ciudadanos. Sobre esa idea emerge el proyecto de memoria oral "Gijón Invisible", en el que, a través de una veintena de entrevistas, se da fe de la "testimonio vivo" de la villa marítima y sus barrios. El contenido estará disponible en una plataforma web de libre acceso a partir del día 27 de junio.

"El planteamiento de Calvino nos pareció precioso, porque las ciudades son las personas, más allá de lo material", manifiesta el arqueólogo Fernando Mora, impulsor de la iniciativa, junto a a la geógrafa Irene Muñiz. Con esta premisa, ambos se embarcaron en la búsqueda de unas memorias que nacen de los vecinos.

La propuesta de recopilación, que ha sido posible gracias al respaldo municipal de Gijón Impulsa y que busca pasar el testigo del relato a las nuevas generaciones, arranca con los acontecimientos de dos de las zonas más icónicas del municipio: los barrios de Cimavilla y La Calzada. No obstante, los impulsores tienen en mente continuar con más áreas, porque en todas hay "muchas vivencias que dar a conocer".

"Pequeñas historias"

Lo primero a abordar fue cómo localizar a personas con aportaciones interesantes. En cualquier caso, no se trata de historias conocidas o "grandes", sino "pequeñas". "Centramos la atención en lo que va de las historias pequeñas", precisa Mora, que ejemplifica: desde esa pequeña tienda por la que todos pasábamos de niño, a ese lugar donde la gente aprendía a mecanografiar, pasando por los lugares de trabajo más icónicos, como la rula o la Tabacalera. "Hay muchos sitios que no nos damos cuenta de la importancia que han tenido en la vida de los gijoneses", explica el impulsor. Por eso también se llama "Gijón Invisible". "Nos ayuda a ver cosas en las que no repararíamos".

El método de trabajo ha sido el de la entrevista personal. Una metodología ejecutada a través de las asociaciones de vecinos de los respectivos barrios gijoneses: la Asociación de Vecinos Gigia, de Cimavilla, y la Asociación Alfonso Camín, de La Calzada. Mora profesa a ambas su agradecimiento, porque sin ellas el proyecto no habría sido posible. Ellas también tienen su espacio en la iniciativa –como da fe Carlos Arias, presidente de la de La Calzada– y han tenido oportunidad de exponer cuál es su trayectoria e influencia en la sociedad de estas áreas. Tras tener fichados a los vecinos –y lograr la colaboración de la empresa Audentis y la productora Menganos Producciones–, el siguiente paso fue la filmación de los nueve vídeos que se corresponden a Cimavilla y los diez de La Calzada.

Presentación el 27 de junio

El proyecto, que se presentará en sociedad el 27 de junio a las 19.30 horas en la Antigua Escuela de Comercio, tiene como piedra angular su plataforma web. En ella habrá incluso un mapa de la ciudad con las distintas localizaciones y quiere ir más allá de ser una herramienta de transmisión de historias. "Puede ser un recurso para la gente que visite la ciudad para tener una visión distinta de lo que es Gijón", apostilla Mora.

Los protagonistas tienen variados orígenes y desarrollos vitales. Entre ellos están, por ejemplo, César Morán, de la mítica tienda "Foto César", de La Calzada. Él y su padre, el fundador, también César Morán –fallecido en 2010–, registraron la memoria visual "del barrio y de medio Gijón". También está Violeta Gómez, "La Monrolla", trabajadora de la antigua Tabacalera durante casi medio siglo. La mujer, de Cimavilla, relata su experiencia rodeada de María del Rosario García, "La Piguacha", y María del Pilar Cuesta, las dos también del barrio. La primera hizo lo propio en la rula y la segunda, muy cercana a Rambal, recuerda su figura.

De la zona oeste también está Cándido González, trabajador en los astilleros gijoneses desde la adolescencia y líder sindical de la lucha obrera en las protestas de Naval Gijón; al igual que Indalecio Rodríguez, natural de Muros del Nalón pero con toda una vida en la zona oeste del municipio, que aporta su visión del mundo del deporte gracias a su carrera futbolística en clubes como el Pelayo, La Calzada o el Gijón Industrial, fusión de los dos anteriores. Hombres y mujeres que son una pequeña muestra de la historia viva local entre muchos otros que insuflan vida a una villa "imaginaria" llamada Gijón.