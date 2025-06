La Calzada celebra San Juan después de tres años: echaba de menos su fiesta

Tres años han tenido que pasar para que los vecinos de La Calzada pudieran volver a disfrutar de sus fiestas de San Juan, celebradas en la playa de El Arbeyal. La espera ha merecido la pena y así lo demostraron desde primera hora de la tarde. Con todo instalado, barra, carpa, atracciones y, como no podía ser de otra forma, música para ambientar, el comienzo de la fiesta se dio con el reparto de bollos y botellas de vino entre los miembros de la Asociación de vecinos "Alfonso Camín". Posteriormente, el actor y presentador Carlos Mesa fue el encargado de dar el pregón con el que comenzaba la marcha.

Con los últimos rayos de sol, el escenario fue para "Los Volidos" y su rock and roll que mostraron los primeros pasos de bailes. La guinda a la primera jornada de festejos la puso la fiesta temática "Viva los 90’s". Además de para pasarlo bien, desde la asociación vecinal han querido que esta vuelta de las fiestas sirva para unir a los vecinos y hacer comunidad. Con diversas iniciativas buscan implicar a la gente a participar en las cuestiones del barrio. Precisamente, durante el día de hoy estarán desde las 17.00 horas recogiendo firmas para que el fotógrafo César Morán tenga una calle. "Es una figura transversal que suscita algo muy difícil hoy en día, unanimidad en el apoyo de los vecinos", expresó Carlos Arias, líder vecinal de La Calzada.

Reparto del bollo en la carpa instalada junto a la playa del Arbeyal. | MARCOS LEÓN

La jornada también sirvió para homenajear a dos históricos vecinos de La Calzada Jesús Sandez Rial y Celestino Urizar Vigil, fallecido el pasado octubre, y que fue su mujer Carmen Nieto, junto a su hija Marie Urizar y su nieta Irache Díaz las que recogieron el galardón. "Queremos rendir homenaje a unos socios muy especiales. Personas que durante años han estado comprometidas con nuestra asociación. En tiempos difíciles, cuando no era fácil reivindicar y defender derechos, ellos estuvieron ahí, trabajando con humildad y generosidad por un futuro mejor", expresó Arias, que entregó una placa conmemorativa en recuerdo del acto.

"Socios muy especiales"

A sus 93 años, Jesús Sandez, arropado por su familia, no pudo contener la emoción y no dudó en agradecer el homenaje con un sentido abrazo a los miembros de la asociación. "Estoy agradecido al La Calzada. Aquí crie a mi familia y están todos colocados gracias al barrio", mencionó. El acto contó con la presencia de María Mitre, concejala de Hacienda, y los ediles José Ramón Tuero, Olaya Suárez, Javier Suárez Llana y Noelia Ordieres. También estuvo presente el líder socialista de Gijón, Monchu García. Desde el Ayuntamiento tuvieron un detalle con los homenajeados entregando un reloj.

"Muy emocionada y con muchos recuerdos. Esto tenía que haberlo recogido él hace tiempo, pero las circunstancias no se dieron", comentaba Carmen Nieto, que no se separaba de la fotografía de su marido. "La Calzada es mi es mi vida. Aunque me tocara millones no marcharía del barrio. Colaboré en muchísimas cosas, porque siempre me he sentido muy del barrio. Lo que pasa que una se va haciendo mayor y ya toca ir retirándose", concluyó.