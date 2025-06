El Tallerón acabará en dos semanas su último encargo para Duro Felguera

Las instalaciones de Calderería Pesada de Duro Felguera en Gijón, más conocidas como el Tallerón, apuran sus últimos días como parte de la centenaria ingeniería asturiana, antes de pasar a manos de la multinacional de defensa Indra, que en los próximos días cerrará su compra por 3,6 millones de euros.

Dentro de dos semanas, como máximo, el Tallerón entregará su último encargo de la ingeniería. Se trata de cuatro reactores para una planta de refinado de biocombustibles de Cepsa en Palos de la Frontera (Huelva). "La previsión es acabarlos a finales de la semana que viene o la siguiente como mucho, en función de cuándo nos lleguen los materiales que faltan y de los tratamientos térmicos", señaló a este diario Javier Rodil, presidente del comité de empresa de Calderería Pesada.

Un portavoz de la dirección de Duro confirmó que ese será el último trabajo del Tallerón con la emblemática compañía asturiana, toda vez que "en las próximas semanas o incluso días" está prevista la firma definitiva de la venta de las instalaciones gijonesas a Indra, que las reconvertirá para fabricar vehículos militares blindados.

La compañía presidida por Ángel Escribano, participada en un 28% por el Estado, ha elegido el Tallerón como el enclave estrella para su nueva división de sistemas de defensa terrestre, que estarán englobados en una filial denominada Indra Land Vehicles, recientemente constituida. Los 156 trabajadores del taller gijonés (de los que la inmensa mayoría, 146, son operarios especializados en la construcción de piezas de calderería pesada) pasarán a formar parte de Indra.

No obstante, la plantilla del Tallerón asegura no haber recibido aún de la dirección de Duro ninguna información sobre el proceso de incorporación a la empresa de defensa ni los planes de formación que tendrán que cursar los trabajadores para adaptarse a la fabricación de blindados militares. "Hace dos semanas, la dirección se comprometió a celebrar con nosotros una reunión para analizar cómo se hará la transición a Indra, pero hasta la fecha no hemos sabido nada más", indicó Rodil.

De momento, los trabajadores del Tallerón están ultimando la entrega de los mencionados reactores para Cepsa, unas estructuras de hasta 30 metros de longitud y peso de hasta 480 toneladas. Están diseñados en materiales de baja aleación, con recubrimientos interiores de alto contenido en níquel y de acero inoxidable.

Por su parte, Indra está a la busca de más de una veintena profesionales de alto perfil tecnológico para el diseño de los sistemas de los carros de combate que se fabricarán en la nave gijonesa.

Salvando Calderería Pesada y DF Mompresa, las cinco filiales restantes del grupo Duro Felguera afrontarán un expediente de regulación de empleo (ERE), cuyo alcance aún está por determinar. La compañía acaba de obtener una prórroga hasta el 31 de julio de su preconcurso de acreedores.