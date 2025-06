Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo en Gijón: "Estamos lanzando los grandes proyectos de ciudad sin imposiciones"

Confía Jesús Martínez Salvador (Gijón, 1985) en rubricar pronto el nuevo convenio para la actuación en Carlos Marx del plan de vías y en que las relaciones con el Puerto, tensas desde el choque por la franja de Naval, no se repliquen en El Muelle por el edificio de Sanidad Exterior cuya demolición permitirá construir un hotel de lujo. El portavoz del gobierno local, edil de Urbanismo y presidente local de Foro, considera que en este mandato se dictará el futuro de Gijón para las próximas décadas.

El ecuador del mandato lo marcó, para bien y para mal, Naval Azul. ¿El choque con el Puerto implicó algún retraso?

Estamos satisfechos, porque la adquisición de 35.000 metros cuadrados a la Autoridad Portuaria se hizo en tiempo récord. No es habitual materializar una operación de este calado tan rápido. Por eso, pese a los retrasos por el intento fallido de la Autoridad Portuaria de no cumplir lo pactado, este verano, en cuanto se retire la Semana Negra, las máquinas entrarán a trabajar y a finales de año la adecuación provisional estará lista.

¿Y el plan especial?

Nunca estuvimos demasiado nerviosos; somos el propietario mayoritario del ámbito. A la licitación del plan se han presentado dos empresas, pronto sabremos quién es el adjudicatario de la redacción, y cuando tengamos un documento de avance iniciaremos la tramitación ambiental. El proyecto final, crear un polo empresarial vinculado a la economía azul de acuerdo al Plan General de Ordenación de 2019 que se aprobó con un gobierno de Foro, no se retrasa.

Hay dos planes más. Uno del gobierno, la reforma de Palafox, y otro ajena a él: el de Indra en el Tallerón.

La reforma de Palafox, aunque es una calle pequeñita, nos hace muchísima ilusión porque será la puerta de entrada a Naval Azul. Sobre Indra, creo todos debemos estar ilusionados, porque mantiene a los trabajadores y la actividad industrial. Que Indra adquiera el Tallerón, colindante a Naval Azul, le da aún más sentido a que el Ayuntamiento apostase por esos terrenos. El horizonte de posibilidades que se abre para la ocupación de empresas es increíble. Estratégicamente es muy importante.

¿Cómo están hoy las relaciones con el Puerto? Su partido pidió la dimisión de su presidenta, Nieves Roqueñí, que abordará este viernes en el consejo de administración la cesión de la franja.

Seguimos todavía escandalizados y sin entender cómo pudo haber un giro tan drástico en la relación entre Puerto y Ayuntamiento. Aún no hemos recibido el informe de la Abogacía del Estado. ¿Cómo podemos hablar de lealtad entre instituciones cuando una información jurídica vinculante no está a disposición del Ayuntamiento? Por eso, y con mucho dolor, desde Foro no hemos podido hacer otra cosa que pedir la dimisión de la presidenta . No se puede consentir lo que hemos vivido. Afortunadamente, ya han visto que este gobierno y esta ciudad no van a consentir ningún movimiento más de este tipo y que deben cedernos el día 4 la franja.

¿Algún avance con Pymar?

No tengo ninguna novedad que contar. Solo que estamos tranquilos por lo que decía antes, porque somos los propietarios mayoritarios.

Roqueñí, en una entrevista a este periódico, decía que sobre el edificio de Sanidad Exterior en El Muelle hay "mucho que hablar" con el Ayuntamiento. ¿Saben a qué se refiere?

No, pero espero no haya otro cambio de idea. Si la Autoridad Portuaria quiere ese edificio, el proyecto del hotel de cinco estrellas es inviable. Vendió ese espacio con el compromiso de que el edificio se demolería. Si ahora dice que no, estaríamos ante otro engaño, esta vez a una empresa.

Jesús Martínez Salvador. / Marcos León

Pero no lo han hablado.

No, estamos en contacto con la propiedad del antiguo edificio de la Autoridad Portuaria para que ese hotel, que tiene una tramitación urbanística muy compleja, pueda salir adelante. Ahora bien, si hay un cambio de interpretación respecto al edificio de Sanidad Exterior, ese hotel no se podría hacer nunca.

¿Y cómo va esa tramitación?

Avanza y supondrá una mejora incontestable para el barrio de Cimavilla y para Gijón. En la actualidad es un edificio en desuso y en vías de acabar en ruinas. Un hotel de cinco estrellas permite captar un turismo de calidad, pero, en este caso, también mejora el entorno. Además, como ya se sabe, es idea de este equipo de gobierno instalar un graderío. Es ganancia para todos.

¿Se marca algún horizonte temporal?

Si dijese ahora una fecha al 99 por ciento me equivocaría. Hay que elaborar muchos informes.

Nos preocupa el estado de la Ería del Piles; trasladamos muchos avisos a la propiedad, hacemos todo lo posible

Por terminar con la zona oeste, una obra ya en marcha y que llevaba tiempo pendiente es el derribo de la nave de Flex.

Nos encontramos con un problema que llevaba años sin solucionarse y lo asumimos. Mienten quienes dicen que este es un gobierno de promesas que no hace nada.

El otro pedazo de litoral que se recupera está al este, en la playa verde del Rinconín. ¿Qué supondrá?

Estamos contentos, por qué no decirlo, de que a Foro le tocase liderar desde el gobierno la elaboración del PGO, en el que se reflejaba que ahí debía haber una playa verde, y también de que ahora nos toque liderar su conversión. Es un proyecto estratégico y de futuro. En la zona oeste no se conoce una transformación como la que vamos a realizar con Naval Azul desde los años 90 y, de la misma manera, en la zona este tenemos muchas ilusiones depositadas en la playa verde. Hemos lanzado un concurso de ideas para diseñar el mejor proyecto posible.

¿Por qué el proyecto definitivo lo hará el Ayuntamiento y no quien gane el concurso?

Creemos que el mejor proyecto será el que aglutine ideas de todos los que se presenten. No queríamos tener que elegir un plan cerrado.

También al este está la Ería del Piles, a cuyo propietario se le ha instado de nuevo a adecuar el entorno. ¿En qué punto está ese proyecto?

Este gobierno está haciendo todo lo posible, y cuando digo todo es todo, para que se desarrolle lo antes posible. Nos preocupa el estado actual. La zona está mejor que hace dos años, pero aún hay mucho margen de mejora. Y somos inflexibles con el PGO: no se puede plantear ningún cambio. Tras muchos avisos a la propiedad, no tuvimos más remedio que iniciar un expediente de expropiación, y afortunadamente eso sirvió para que hubiese un cambio de criterio y que la propiedad iniciase un expediente de desarrollo de acuerdo a la ficha urbanística. Ahí estamos ahora: la información está enviada al Principado, que debe hacer el informe ambiental, y confiamos en que nos llegue pronto (la propuesta) para avanzar.

Más al este está La Pecuaria, que también se ha destacado en los balances de estas semanas.

Sí, porque es un ejemplo más del proceder de este gobierno. Cuando llegamos, había un proyecto que no se podía cumplir porque incluía parcelas que no eran municipales y nosotros conseguimos redelimitar el ámbito urbanístico para incluir parcelas nuevas y excluir las que no eran nuestras. Y lo hicimos tan rápido que a día de hoy, solo a mitad de mandato, vemos que se ha elaborado el proyecto de urbanización, que se han licitado, adjudicado e iniciado las obras, y que se ha vendido la primera de las parcelas.

¿Y a partir de ahora?

Este año terminarán las obras y seguiremos con el proceso de comercialización de las parcelas en cuanto constatemos intereses serios. Prácticamente todos los meses aparece un nuevo interés, pero no todos los proyectos encajan con los usos permitidos. Son amplios, pero tampoco totales.

La EMA acaba de adjudicar una actuación millonaria en ese espacio y trabaja con un plan para agilizar obras de menor cuantía. ¿Cómo valora la gestión de la empresa de aguas?

La EMA invierte de media al año prácticamente el doble que el mandato pasado. Es gracias a muchas inversiones, en algunos casos muy grandes, como esta de La Pecuaria, que es la más grande de la historia de la EMA, y en otros casos por la suma de muchas inversiones pequeñitas, que es lo que hemos logrado con ese plan de homologación de proveedores. El año pasado teníamos un presupuesto de inversión de 10 millones y ejecutamos casi 11. No conozco un precedente de la administración pública.

Seguimos buscando un acuerdo con el Principado con el plan ‘Llave’ y creo que lo lograremos

¿La ampliación del Botánico se tramitará este año?

Queremos adquirir la finca de La Isla este año. No lo hemos hecho todavía porque hay unas reglas de estabilidad presupuestaria que obligaron a priorizar compras como la de los terrenos de Naval.

El Principado sigue adelante con la declaración de zonas tensionadas. ¿Ha habido algún acercamiento de posturas?

Pedimos al consejero (Ovidio Zapico) que cualquier medida sea consensuada con el Ayuntamiento. La declaración de zonas tensionadas tiene muy pocos precedentes y los que hay no nos gustan demasiado. Si alguien tiene un piso y no lo quiere poner en alquiler al precio que le da la gana, ¿por qué lo iba a hacer a un precio inferior que le marque el Gobierno? Es de una lógica aplastante...

¿Espera que el Principado se sume al plan "Llave"?

Lo seguiremos intentando. Me atrevo incluso a decir que lo vamos a conseguir.

¿Habrá pronto un nuevo convenio para la primera fase del plan de vías?

Estamos ultimando los flecos y esperamos que la firma se haga muy pronto. Nuestro compromiso queda demostrado con la tramitación de lo 10 millones que nos toca aportar a esta fase para la demolición del viaducto, la urbanización del entorno y la renovación de colectores.

Mientras, el plan para el Solarón sí contempla edificios.

El Ayuntamiento tenía un proyecto para ampliar al máximo las zonas verdes y en esto el Principado estaba con nosotros. Pero el propietario del 50 por ciento del Solarón y del 100 por ciento de la parcela anexa (el Ministerio de Transportes) se opone frontalmente a reducir la edificabilidad. Entonces, ¿el aumento de zonas verdes se llevará a cabo? Sí. ¿El que nos hubiese gustado? No.

Jesús Martínez Salvador. / Marcos León

Como concejal, ¿qué objetivos se marca para lo que resta de mandato?

Hablamos mucho de grandes proyectos, pero el día a día de un concejal de Urbanismo también es vigilar que los procesos urbanísticos se hagan con la mayor agilidad posible. Y ahí creo que hemos mejorado, pero que aún podemos mejorar más.

Y como portavoz, ¿qué balance hace hasta ahora?

Creo que Gijón en estos dos años ha vivido la mayor transformación de la ciudad en décadas, tanto de fisionomía como de mentalidad, y que sus próximas décadas las marcará también este mandato.

¿Cómo valora a la oposición?

Me siento con un poco de autoridad para hablar de esto porque he estado en oposición y en el gobierno. Creo que cuando se está en la oposición no se puede criticar al gobierno por cosas que esa oposición no hizo cuando era gobierno, y eso es lo que hace el PSOE. Del resto de partidos, creo que las iniciativas que consideramos acertadas las hemos reconocido e integrado. Y, sobre la oposición en general, para mí la gran injusticia fue cómo se atacó a la Alcaldesa.

¿Y a sus socios de gobierno?

Hacemos un gran equipo con el Partido Popular. En momentos puntuales hay diferencias de opinión, pero el balance global es muy positivo. En un gobierno siempre hay fricciones: todos los concejales quieren más presupuesto para sus proyectos y se lo piden a la concejala de Hacienda (María Mitre, forista). Cuando ocurre dentro de un mismo partido, es difícil que salga a la opinión pública. Pero yo que estoy dentro y lo veo: a veces los concejales de Foro cedemos para que los concejales del PP estén cómodos y no piensen que se les trata de manera diferente.

¿La alianza de ambos partidos en la Junta podría replicarse aquí?

Esa es una alianza en el marco de la Junta General del Principado, donde el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, hace un trabajo impecable. En Gijón gobernamos juntos, pero, como todo el mundo sabe, somos partidos diferentes que en algunas cosas se parecen y en otras no. Hacer dibujos de lo que va a ocurrir en el futuro... La verdad, no lo sé. La realidad actual es la que digo.

Por último, este ecuador de mandato se salda con dos pruebas: la de la reordenación de Munuza y la del pavimento de Marqués de San Esteban. ¿Se harán esos proyectos?

El anterior gobierno no se preocupó de los grandes proyectos y sí de enfrentar a la gente con debates estériles. Este gobierno está lanzando los proyectos estratégicos de la ciudad sin imposiciones. Creo que dice mucho de un gobierno que hace pruebas y no toma decisiones arbitrarias. Sobre Munuza estamos pendiente de la emisión de informes de las concejalías implicadas para tomar una decisión. Y en Marqués de San Esteban queremos probar cómo mejorar el pavimento. Eso está bien, ¿no? Fue un gobierno de Foro el que reformó esa calle, ante una opinión amplia que dice que es mejorable, vamos a intentarlo.