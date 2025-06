De barrios a parroquias: Tremañes, una lucha constante contra la contaminación

Con algo más de 2.500 habitantes, el barrio de Tremañes es una de las zonas de Gijón en la que la contaminación es un ente omnipresente. Los propios vecinos son conscientes de esta triste situación que llevan padeciendo durante décadas, como también asumen que la convivencia entre viviendas y fábricas, a estas alturas, es algo ya inevitable. Pero no es resignación lo que mueve a los de la zona, sino la defensa de sus derechos. Con nuevas amenazas en el horizonte, las personas que viven en Tremañes no quieren que la industria contaminante gane la partida.

"La fábrica de Purines ya está aprobada y se pondrá en la parte de atrás de la gasolinera", lamenta Constantino Alas, presidente de la asociación de vecinos "San Juan Bautista". "El tema de la perrera está en alegaciones y el parque de baterías está, de momento, suspendido durante un año, pero esto acaba en unos meses y el riesgo sigue estando ahí", completa José Manuel Álvarez, presidente de la asociación "Evaristo Valle". "Todo esto no hace más que degradar la zona cosa que ya está bastante degradada", remata José Luis Fernández, "Aguirre", presidente de la asociación de vecinos de La Bareza-Lloreda.

Para entender cómo Tremañes ha llegado a esta situación, el propio Alas expone el problema. "Siempre fuimos un barrio denigrado. Antiguamente, éramos una de las parroquias más denigradas. En los 80 nos cambiaron la catalogación a barrio, pero que seguimos estando a la cola", describe. La cuestión también se aborda desde la parte legal y la falta de una normativa clara. "Estamos rodeados de toda clase de polígonos y el problema es que no tenemos una normativa muy adecuada en esto último que hablamos. Al estar inmersos en un polígono. Hasta que no se regule este tipo de industrias y se diga que tienen que estar a ciertos metros de viviendas, seguiremos así", analiza Alas.

Mientras sigan llegando fábricas a la zona, la contaminación seguirá existiendo. Una denuncia que la hacen visible a través de la falta de estaciones medioambientales. Frente a la capilla de Lloreda, una de las furgonetas para medir la calidad del aire muestra a la perfección que los vecinos de Tremañes no respiran tranquilos en el barrio. Este punto de recolección de datos de la calidad del aire es el único en una zona bastante amplia y en pocos meses se trasladará a otra parte de Tremañes para continuar con las mediciones, pero señalan que no es suficiente. "Necesitamos otra estación medioambiental para la rotonda de Lloreda, para así poder saber la contaminación que realmente tenemos en esta parroquia", clama Aguirre.

Los vecinos también ponen el foco en el punto limpio que, pese a los intentos de disminuir los malos olores soterrando los contenedores o añadiendo filtros, sigue afectando a los de la zona. "El punto limpio, cuando se mueve el aire nos llena a todos de buenos olores", apunta Alegría García, mientras que Consolación Bermejo señala lo mismo sobre la incineradora. "Hay días que no puedes abrir las ventanas", coinciden. "No sé por qué aquí no traen una empresa agradable, es todo contaminante y perjudicial para la salud", se pregunta Álvarez, poniendo palabras al pensamiento de una comunidad que reclama alejar los focos perjudiciales para la salud.

Entre el resto de demandas, la falta de iluminación también es un problema común que muestran los tres presidentes de las asociaciones. Alas mencionó el entorno de la pista deportiva "que está recién reformada, pero necesita arreglos en los vestuarios", en el caso de Aguirre habló de la calle Marcelino Camacho, la entrada al polígono Somonte III y carretera de Sotiello Porceyo y para Álvarez el problema lo tienen en el poblado de Inuesa "donde directamente ni tenemos farolas".

Una urbanización a medias

En el poblado de Inuesa las obras de urbanización acabaron hace unos meses, o por lo menos eso le dijeron a los vecinos que ahora, están sufriendo las consecuencias de una "obra a medias". "Hubo un problema que se inundaban los sótanos y ascensores. La solución era que si esperábamos a la finalización de las obras, con la urbanización del barrio, se iba a hacer todo el saneamiento. Ya llegó la finalización, pero nos dicen que no hay dinero y que no lo van a reparar", detalla Álvarez. A la falta de alumbrado se le añade el asfaltado de algunas aceras, cuestión que también denuncian en otros tramos del barrio como en la calle Dorotea. "Hay una zona donde se puede hacer una acera, pero parece que hay un contencioso-administrativo entre el Ayuntamiento y los dueños de las naves. Es un paso prioritario de la gente que baja a comprar a la zona regulada y hasta que no haya un accidente grave no se va a hacer nada", describe Álvarez.

Sobre el desbroce de los caminos, reconocen que desde el Ayuntamiento les han confirmado que en un mes comenzarán los trabajos, al igual que las obras del parque infantil cuyas obras se ejecutarán este año. Además del desbroce, también hablaron de la limpieza del núcleo urbano de Lloreda y que se realice de forma rutinaria. También mostraron su desconformidad con no estar incluidos en un nuevo plan del Consistorio como es el de residuos. "No han puesto los contenedores y los que tenemos están llenos de agujeros. Así como van a saber si reciclamos o no", menciona Álvarez.

Otra de las demandas comunes entre las tres asociaciones es la ampliación de la línea 25 de autobuses. "Estamos hablando de una prolongación de 800 metros para que llegue hasta la tercera rotonda de la calle Economía Social. Así se podrá dar servicio al núcleo urbano del alto de Lloreda, al polígono industrial y al campo de tiro. Estamos hablando de miles de personas", defiende Aguirre, que también reclama la posibilidad de que el autobús nocturno llegue al barrio.