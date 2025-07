La "Blas de Lezo" impacta en El Musel

Pasaban poco más de las diez de la mañana cuando los primeros curiosos empezaron a acercarse al puerto de El Musel. Sabían que las visitas a la "Blas de Lezo" y al "Juan Sebastián de Elcano" no arrancaban hasta las tres de la tarde, pero las largas colas que se registraron el viernes para ver el buque escuela hicieron a muchos probar suerte temprano. Y la tuvieron. Ante el goteo incesante de curiosos, la fragata donde la Princesa Leonor se instruyó durante el último mes (que el viernes finalmente no había abierto sus puertas), "se dejó" contemplar un par de horas. "Estamos encantadas. Nosotros veníamos preparadas con la comida en la mochila para pasar por aquí la mañana y al final entramos pronto", señaló Zaira Rodríguez.

La gijonesa acudió con su hija, la pequeña Ainhoa Miguélez, de seis años, que aprovechó la cola para divertirse jugando en la explanada del muelle. "Nunca tuvimos una experiencia como esta y teníamos que aprovechar para hacer algo diferente. No todo puede ser estar viendo la tele", opinó. Además, a pesar de su corta edad, "ya dice que quiere ser policía o bombero y es la ocasión perfecta para que conozca otra profesión".

Quienes no descartan volver a subirse a un navío como profesionales en un futuro son Pelayo y Sabino Antuña, de nueve y doce años, que ayer salieron más que encantados de la visita. "Poder conducir el barco estaría bien", reconocieron. Por el momento, la sala de control ya la conocen, "y los cañones, los misiles, los torpedos –aunque no sé lo que es eso– y el helicóptero", explicó Sabino.

Un helicóptero, sobre la cubierta del buque. / Marcos León

Los pequeños realizaron la visita junto a su abuelo, Juan Emilio Antuña, que destacó lo agradable del corto recorrido y lo bien que lo había hecho la joven marinera que los guió. "Es la primera vez que vemos un barco de estas características, vimos que se podía visitar y aprovechamos. La verdad que la experiencia merece la pena", aseguró.

Sin duda esas palabras las podría compartir letra por letra Juan Soriano, que viajó desde Zaragoza a Gijón exclusivamente para poder visitar el "Juan Sebastián de Elcano". "Tengo en casa un cuadro de ‘Elcano’ firmado por toda la tripulación que me regaló un amigo militar y llevaba años queriendo visitarlo, así que cuando vimos que hacía parada en Gijón decidimos que había llegado el momento", reconoció. "Estamos jubilados, así que no teníamos problema", añadió su mujer, Encarnita Ruiz.

Como buen apasionado de la Armada, Soriano ya se había preparado antes de subirse a la "Blas de Lezo". "Es impresionante. Yo me informé antes, pero la visita está muy bien y al final te dan unos folletos con más información", destacó. El zaragozano puede presumir de haber visto a la Princesa Leonor en Zaragoza, donde acabó la formación militar, y tiene guardados "todos los reportajes que han hecho sobre ella".

Juan Emilio Antuña ,con sus sobrinos Pelayo y Sabino Antuña. / Marcos León

"Elcano", por la tarde

Los visitantes tuvieron ayer un día digno del verano asturiano. Los cielos encapotados que acompañaron los primeros días de la expedición dejaron ayer paso a un sol radiante, lo que animó que el aparcamiento de El Museo se fuera llenando poco a poco. Aunque no todos tuvieron la misma suerte y hubo muchos que tuvieron que esperar a la tarde para poder maravillarse con las embarcaciones. Diez minutos antes de la una se cerraba el acceso a la explanada del Puerto. "Tenéis suerte, sois los últimos", comentó un policía local a la familia mientras cruzaba el vallado. Al siguiente lo tocó esperar. Al igual que todos aquellos que quisieron visitar el "Juan Sebastián de Elcano". Al contrario que la fragata, el buque escuela no adelantó su apertura a la mañana a causa de la recepción a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"No miramos los horarios y pensábamos que iba a estar abierto por la mañana, pero no pasa nada. Nos iremos a dar una vuelta por Gijón y por la tarde volvemos, no creo que tardemos mucho porque ya nos dijeron que ayer había muchas colas", comentó Ignacio Campos al llegar y ver la verja cerrada.

Los rezagados tendrán hoy una última oportunidad. Tanto el buque escuela "Juan Sebastián de Elcano" como la fragata "Blas de Lezo" volverán a abrir al público de 15.00 a 20.00 horas en El Musel.