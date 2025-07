Los armadores quieren tomar "el control" de Lonja Gijón (tras haberlo intentado en Avilés)

La Organización de Productores de Asturias, en la que participan 177 barcos pesqueros de Asturias, y que está vinculada a la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias, expresó ayer su disposición a entrar en el accionariado de Lonja Gijón-Musel, pero "querríamos tener el control total" de la sociedad, según indicó el presidente tanto de la Organización de Productores como de la Federación, Adolfo García.

La Federación ha visto una ventana de oportunidad para intentar asumir el control de una de las dos grandes lonjas asturianas, en el planteamiento de la Cámara de Comercio en el consejo de El Musel sobre la venta de acciones de la lonja, tal como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. Dicho eso, el 17,80% de acciones que tiene la Cámara en Lonja Gijón no sería suficiente para que la Federación de Cofradías diera el paso, dado que quiere tener un paquete de control, lo que implicaría hacerse con más participaciones de una sociedad que actualmente está controlada por la Autoridad Portuaria de Gijón (46,27%) y en la que también participan la SRP (8,64%), Conservas Agromar (3,56%), y las asociaciones asturianas de mayoristas y minoristas de pescado (19,97% y 3,76% respectivamente).

La Federación constituyó la Organización de Productores de Asturias, que tiene la misma junta directiva, para poder optar a subvenciones europeas a las que la Federación de Cofradías no puede concurrir. Este año aprovecharán unos 700.000 euros de fondos FEMPA, subvenciones europeas canalizadas a través del Principado, destinadas a planes de producción y comercialización, desde la modernización de barcos hasta campañas de mercado.

Adolfo García explica que el interés en controlar una lonja de los armadores de los 177 arrastreros, cerqueros, palangreros, volanteros y barcos de artes menores que forman la Organización de Productores. Se trata de imitar el modelo de gestión que ya funciona en los puertos gallegos de Cillero y Burela, cuyas lonjas están en manos de grupos de armadores.

Su interés por Gijón llega después de que hace un año la Organización de Productores le hubiera trasladado al Principado su interés por comprarle su participación en la lonja de Avilés, donde los principales accionistas son el Principado, la Autoridad Portuaria de Avilés y la Cofradía de Pescadores de Avilés, con algo más de un 30% cada uno. No hubo respuesta, en algo que a estas alturas desde la Federación de Cofradías ya se considera como una negativa de facto del Principado.

Con el Puerto de Gijón no llegaron a mantener ningún contacto. El paso que ahora ha dado la Cámara de Comercio les ha encendido las alertas. "La flota asturiana igual que ahora vendemos en la rula de Avilés, igual podemos ir a vender a la de Gijón si tomamos el control. Hay muchos armadores interesados en controlar una lonja, porque es lo que explica el éxito de los puertos de Cillero y Burela y es el camino a seguir", apunta Adolfo García, que añade que la mayor parte de las descargas en la lonja gijonesa actualmente proceden de pesqueros de fuera de Asturias.

"Buen momento" para la venta

En 2018, la Autoridad Portuaria de Gijón intentó que otro grupo de armadores, en este caso los que controlan la lonja de Cillero, se hicieran con la rula gijonesa. La negociación no fructificó, en un momento en que Lonja Gijón acumulaba una cuantiosa deuda, hoy ya amortizada. La fórmula que se planteó entonces fue la de una ampliación de capital para que la suscribieran los posibles compradores. Una fórmula que también permitiría diluir el porcentaje en la sociedad de la asociación de mayoristas de pescado tras una crisis económica que se había generado en Lonja Gijón por los impagos de dos mayoristas.

Por otra parte, fuentes de la Cámara de Comercio de Gijón quisieron ayer matizar que no han formalizado un ofrecimiento de venta de su paquete accionarial en Lonja Gijón a la Autoridad Portuaria, sino que los comentarios que se hicieron al Puerto fue que dada la bonanza económica de la Lonja sería "un buen momento para plantearse su venta", a lo que la dirección de la Autoridad Portuaria respondió que el Puerto no podía comprar más acciones porque sobrepasaría, de hacerlo, más de la mitad del capital social de la Lonja gijonesa, añadiendo el Puerto que en las lonjas suelen participar las cofradías de pescadores, lo que no ocurre en la de Gijón porque su cofradía no tiene gran actividad, lo que dificulta encontrar un comprador.

El intercambio de opiniones se hicieron en el marco de "unos comentarios distendidos" al hablar sobre la evolución de las empresas participadas por la Autoridad Portuaria Gijón.