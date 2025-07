La increíble cifra de camiones que sigue soportando la gran avenida que atraviesa Gijón Oeste

El tiempo pasa y el vial de Jove soterrado ya es solo es un capítulo más en la historia de las infraestructuras fallidas de Gijón pero los vecinos de La Calzada siguen viendo pasar decenas y decenas de camiones por la avenida Príncipe de Asturias. Eso no cambia. Un reciente informe elaborado por el área de Tráfico del Ayuntamiento de Gijón fija en 1.360 los vehículos pesados que transitan cada día de media por esta avenida de camino o de vuelta al puerto de El Musel.

El estudio se ha realizado durante la primera semana de julio –entre el pasado martes día uno y las primeras horas de ayer lunes –a partir de la instalación de aforadores para medir el flujo de vehículos en varios puntos de la vía en su tramo entre el entorno del puerto y el cruce de Cuatro Caminos, en el corazón de La Calzada. El objetivo era actualizar datos y ver si había alguna modificación sensible en el tráfico del ámbito.

¿El resultado? Todo sigue igual. O peor, si se tiene en cuenta que a Gijón ya no le queda la esperanza de poder soñar con el vial de Jove soterrado y que las opciones en superficie que el Principado se comprometió a impulsar ya hace meses no logran pasar de las palabras a los primeros expedientes.

El análisis de los datos recogidos por los dispositivos instalados por Tráfico en Príncipe de Asturias concreta en 34 la media de vehículos pesados que salen cada hora de El Musel y pasan por Cuatro Caminos. A ellos hay que vincular otros 23 vehículos pesados que cada hora transitan camino de El Musel. Un total de 57 camiones a la hora que lleva a esos 1.360 camiones por jornada que tras los oportunos ajustes le salen a los técnicos de Tráfico del Ayuntamiento.

El estudio da respuesta a una de las preocupaciones de la alcaldesa, Carmen Moriyón, verbalizada hace unos días en una entrevista en Onda Cero donde hizo balance del mandato municipal que acaba de llegar a su ecuador. "Estoy empezando a escuchar por parte del gobierno del Principado y del Puerto, y eso me preocupa mucho, que pasan muchos menos camiones por La Calzada. Pasan muchos todavía y no entiendo porque razón se dice ahora que son menos", indicaba la regidora.

Por tanto, el tráfico pesado sigue teniendo una presencia más que destacada en una vía, la avenida Príncipe de Asturias, por la que pasan miles de vehículos de todo tipo y a todas horas, como eje de las comunicaciones locales pero que en el tramo de la zona oeste convive con viviendas a pie de carretera.

De hecho, los globales de vehículos contabilizados durante esas primeras jornadas de julio alcanzan una cifra que ronda los 10.000. Aunque el gran problema, desde el punto de vista medioambiental y de la salud de los vecinos – que ha sido siempre la razón de sus reivindicaciones y su lucha en la calle por una alternativa al tráfico pesado hacia El Musel–sigue estando en los camiones.

El hecho de que los camiones sigan pasando hace que los vecinos de La Calzada no estén entusiasmados con la idea– primero del Ministerio de Movilidad y ahora del Principado bajo el concepto de "humanización"– de dar un tratamiento de bulevar urbano a la avenida Príncipe de Asturias, desde El Musel a la rotonda de Foro. La última intención explicitada desde el Principado pasaba por explorar las vías del convenio o la cesión de suelo para conseguir abordar el proyecto sin esperar a uncambio de titularidad que convierta en autonómica una vía que ahora es estatal, y así debe seguir, mientra sea el acceso a un puerto.

El punto de partida, en cuanto al diseño, sería el presentado por el Ministerio: una rotonda en Cuatro Caminos, aceras más anchas, toques de verde y un carril bici. Un proyecto que, en su momento, se presentó con un coste de cinco millones de euros.

Y vinculado a lo que pase con los camiones que ahora transitan por Príncipe de Asturias está el futuro de la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada. El proyecto técnico está desarrollado, medidores y sensores ya instalados en base a una financiación conseguida de Europa a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) pero la zona que se exige por ley no está operativa a falta de la ordenanza que la regule. Ordenanza que según el diseño que promueve la concejalía de Tráfico que lidera el forista Pelayo Barcia fijará no imponer sanciones mientras no haya una alternativa a esos camiones. La alternativa a la alternativa que iba a ser el fallido vial de Jove soterrado.