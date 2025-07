Los viales al Puerto que nunca llegan: Gijón sigue a la espera del plan de accesos a El Musel prometido para finales de 2024

Fue en el Consejo Social de Gijón– el mayor órgano de participación de la ciudad con presencia de todos los grupos políticos de la Corporación pero también, y sobre todo, de los máximos representantes de las entidades que conforman el entramado social gijonés–donde en octubre del año pasado el socialista Alejandro Calvo, en su condición de consejero de Fomento, comprometía en nombre del Principado de Asturias y ante todo Gijón liderar un nuevo proyecto de accesos al puerto de El Musel que le quitara a Gijón el mal sabor de boca de haber perdido el vial de Jove, tras tres décadas esperando y luchando por él. El Principado asumía así una responsabilidad que le correspondía al Ministerio de Transportes como vía para sacar adelante en tiempo y forma un proyecto estratégico para Gijón y hacerlo desde la iniciativa socialista contrarrestando así el malestar de los gijoneses con el socialista gobierno de España en este asunto.

Un compromiso de liderazgo al que Calvo sumó otro: tener antes de que acabara el año esa alternativa al vial de Jove y el protocolo que definiera los accesos al Puerto gijonés. Como mucho, a principios de 2025. El calendario ya ha llegado a julio y ni el Ayuntamiento de Gijón ni el Consejo Social de la ciudad han podido conocer el detalle de esos planes. Seis meses de retraso que no parecen muchos cuando la demora al problema del paso de camiones por La Calzada se mide en décadas, pero que es un suma y sigue en el historial de decepciones de Gijón.

Sobre todo cuando la única novedad reciente en el asunto fue ver cómo se daba otro paso atrás en lo que ya se pensaba consolidado al tener que reiniciarse la tramitación ambiental del proyecto de desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña. Y con ello demorarse la licitación de la obra anunciada para primavera.

Pero hay que volver a 2024 para entender lo que pasa en 2025. Todo saltó por los aires cuando, en marzo del año pasado y de manera totalmente inesperada, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunciaba que no iba a acometer la obra del vial de Jove soterrado. Una decisión que llegaba en plena recta final de la selección de la empresa que debía hacer el proyecto y tras el desembarco de Óscar Puente y su equipo en el ministerio.

Vecinos participantes en una manifestación contra el vial de Jove en superficie. | ÁNGEL GONZÁLEZ

La sorpresa del túnel que se llevaba un centenar de pisos

La justificación fue que la construcción de los dos kilómetros de túnel que eran la pieza central del proyecto generaba unos riesgos "inasumibles" sobre más de un centenar de viviendas del entorno y que, de todas maneras, la propuesta no solucionaba el problema del paso de camiones por el corazón de La Calzada ya que por el túnel no podrían pasar vehículos de dimensiones singulares o que llevasen mercancías peligrosas. Nunca nadie desde el Ministerio había hablado de peligros para viviendas ni de camiones que no pudiera pasar por el túnel de Jove; así que la sorpresa fue mayúscula. El enfado posterior, también.

La alternativa que ofreció entonces el Secretario de Estado de Movilidad, José Antonio Santano, a Gijón fue un tres en uno: un vial de Jove por el mismo sitio pero en superficie –justo lo que había generado la movilización en contra de los gijoneses en los años noventa– acelerar el proyecto de duplicación de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña y darle a Príncipe de Asturias una estética de verdadera avenida urbana entre La Calzada y Pumarín. Un presupuesto global de 135 millones. Sumando el compromiso, verbal eso sí, de que Gijón no perdería la diferencia entre esa cifra y los 290 millones presupuestados para el vial de Jove soterrado.

"Es un agravio a Gijón que necesita respuesta social y política" dijo entonces la Alcaldesa, Carmen Moriyón mientras el Ministerio seguía adelante proyectando un vial de Jove en superficie. La respuesta vino en forma declaraciones institucionales, cartas directas desde la Alcaldía a Pedro Sánchez, el inicio de unas movilizaciones en la calle con presencia de todos los grupos políticos –protestas que se fueron diluyendo con el paso del tiempo– y una nueva reunión en Madrid donde Ayuntamiento y Principado, ya en octubre, le dijeron al Ministerio que los gijoneses no querían un vial de Jove en superficie. Y como Gijón no lo quiso en superficie y el Ministerio no lo quería soterrado el resultado final fue que Gijón se quedó sin vial de Jove. Empezaba la era del vial de Aboño.

La idea autonómica combina acciones en carretera y tren

Pero no solo Aboño. El plan del Principado supone encajar varias piezas. Unas en carretera y otras en ferrocarril pero todas con el objetivo de sacar los camiones de La Calzada. En la versión presentada al Consejo Social en enero por el viceconsejero Jorge García la pieza inicial la movía el Ministerio con la obra de Lloreda-Veriña. A ese primer impulso seguían ya las acciones diseñadas por el Principado para llegar a El Musel por carretera a través del Empalme (Carreño), aprovechando la GI-1 para generar una vía de alta capacidad de acceso al Puerto y reordenando los tráficos en la glorieta del Empalme.

Sin olvidar el bulevar de Príncipe de Asturias y un acceso a la Zalia por el Montico. El Principado también piensa en el ferrocarril con impulso a la estación intermodal de la Zalia (Interzalia) y labores de humanización en el entorno de las vías que atraviesan la zona oeste que gusten a los vecinos. "Estamos avanzando y espero que en los próximos meses tengamos esto aterrizado con rigor técnico suficiente", concretó entonces el representante del Principado. Gijón sigue a la espera.