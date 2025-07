"Inasumible", dice el gobierno de los 1.360 camiones que cruzan La Calzada

"Es inasumible que en pleno siglo XXI sigan pasando 1.360 camiones al día, casi uno por minuto, por un lugar con tanta densidad de población. Ya no es solo un problema de contaminación, es de seguridad vial; que se pongan a trabajar para sacarlos de allí", sentenciaba ayer el edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, al analizar los actualizados datos, adelantados por LA NUEVA ESPAÑA, sobre el tránsito de vehículos pesados por la avenida Príncipe de Asturias, en La Calzada vinculados a la actividad portuaria e industrial de la zona. Controles de aforo durante la primera semana de este mes en Príncipe de Asturias detectaron una media de paso de 57 camiones a la hora: 34 en dirección a Cuatro Caminos y 23 en dirección a El Musel.

En su análisis Barcia incorporó críticas al Ministerio de Transportes por el fallido vial de Jove y al gobierno del Principado de Asturias por no haber presentado aún su proyecto de accesos a El Musel. Y, en contraposición, defendió el compromiso de Foro de no aplicar sanciones en la zona de bajas emisiones de La Calzada mientras no se de solución al paso de tráfico pesado.

"Casi ocho meses después de que el consejero (por Alejandro Calvo, consejero de Movilidad) cogiera las competencias ministeriales casi como delegado del gobierno de España en esta materia en Asturias seguimos sin saber nada. Habla de ideas y de proyectos pero no hay certezas. No sabemos qué quiere hacer exactamente, ni cuando quiere hacerlo, ni con qué presupuesto lo va a llevar a cabo", concretó el concejal gijonés. Tras descartarse desde el Ministerio de Transportes hacer el vial de Jove, tanto en la versión soterrada como en superficie, el Principado asumía en octubre del año pasado liderar las operaciones que llevaran a eliminar los camiones de La Calzada. La idea inicial era presentar un plan antes de que acabara 2024. Sigue pendiente. "Pero lo que si hemos oído del Principado y de fuentes portuarias es que ya pasaban menos camiones por La Calzada. Pues el PSOE vuelve a mentir con unos datos que no se ajustan a la verdad. Siempre se habló de más de mil camiones y en esas cifras seguimos", dijo Barcia.

Quitar bancos y "arbolitos"

A través de su edil de Tráfico, el Ayuntamiento rechaza el plan de Principado de ejecutar la conversión de Príncipe de Asturias en un bulevar urbano sin esperar a tener la vía de acceso al puerto por Aboño de la que se habla ahora. "Si no se sacan los camiones los arbolitos, las farolas y los bancos tendremos que desmontarlos todas las noches para que pasen los transportes especiales. Su desconocimiento de la realidad es tremendo" concretó el edil.

Aunque actualizada, la cifra no es nueva para los vecinos de La Calzada, que llevan décadas luchando por dejar de ver camiones pasando por el corazón del barrio. La solución estuvo décadas pendiente del vial de Jove. ¿Y ahora? "Es una situación vergonzosa. Los vecinos de Gijón, y en especial los de La Calzada, no nos merecemos esto. Es injusto e inaceptable que, en pleno 2025, sigan circulando miles de camiones, algunos con cargas peligrosas, por una zona urbana densamente poblada", denuncia Carlos Arias.

El problema para el presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín" es más profundo en cuanto "a nadie parece importarle. Los vecinos hemos tenido mucha paciencia. Hemos visto cómo las promesas que se nos hicieron no se han cumplido. Una y otra vez nuestros representantes nos fallan… y aquí seguimos con todo igual, pagando con nuestra salud cada nuevo retraso. Nos sentimos estafados y olvidados. La Calzada se merece un futuro que se le niega, es una zona con mucho potencial y esos camiones pasando a miles estrangulan nuestras esperanzas".