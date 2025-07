De huir de la guerra de Ucrania a montar un taller de cerámica en El Natahoyo: la increíble historia de una familia de Kiev asentada en Gijón

Cruzar Europa para poder vivir. La familia ucraniana Andrieiev, formada por Sasha (30 años), Andrii (30 años) y su pequeña hija de 3 años, Myroslava, tuvo que viajar hasta Gijón para escapar de la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022. La guerra les impedía seguir viviendo y creando sus piezas de cerámica artísticas. "Si nos quedábamos en Kiev íbamos a morir, aquí podemos empezar de cero", asegura Andrii. Ahora, en la capital marítima del Principado han empezado una nueva vida. Han abierto una pequeña tienda que funciona como taller y estudio. Se llama Gnomalenta y está en la avenida de Galicia. En pleno corazón de El Natahoyo, la vida de esta familia ucraniana ahora suena diferente.

Pero no ha sido sencilla. Después del incremento de ataques de misiles y drones en Kiev hace alrededor de tres meses decidieron salir de allí con su pequeña hija en búsqueda de una vida mejor. Tras varios trenes y autobuses llegaron a Gijón, un lugar que para Sasha es "encantador". "Nos mudamos aquí por el buen clima, el mar, las montañas, las zonas verdes, y luego la gente es superacogedora y sonriente", cuenta la mujer. "En nuestra cultura, en Ucrania, no solemos sonreír o mirar a la gente a no ser que os conozcáis y seáis amigos. Aquí todo es diferente, la atmósfera y su gente es mucho más cálida. Me encanta Gijón", añade.

En Kiev, el matrimonio tenía su taller de cerámica y quisieron continuar con lo que mejor se les daba en un nuevo lugar, abriendo Gnomalenta hace apenas dos semanas. "Aquí hacemos cerámica, alfombras, pulseras y bordados porque nos gusta mucho realizar actividades con las manos", relata Sasha, a lo que añadió que su sueño es "que a las personas que visiten el estudio les guste y vuelvan", ya que todo lo que crean "lo hacen con amor, paciencia y cariño".

Además de crear piezas para la venta, la familia hace talleres dos días a la semana, principalmente de cerámica, pero también de lo que la persona quiera, ya que intentan "adaptarse a lo que el cliente desee crear". "Nos adaptamos para que las personas puedan vivir la experiencia como a ellos les apetezca: solas, clases en grupo, en pareja o en familia", cuenta Sasha.

"Hemos venido para quedarnos", señalan

Pese a que el ucraniano sea su primera lengua, llevan estudiando español online varios meses para poder comunicarse de forma fluida con los clientes, y, aunque a día de hoy todavía no son bilingües en español, se sientan cada día para repasar e integrarse en la cultura local. "Hemos venido para quedarnos, y cuando llegas a un lugar para asentarte, en este caso, Gijón, quieres adaptarte a la cultura, al idioma y a la forma en la que la gente vive", asegura Sasha.

"No queremos volver para allí. Antes solo queríamos formar nuestra vida en Kiev, pero desde que llegamos aquí nos estamos acostumbrando y comprendimos que es el mejor lugar para vivir. Volver allí, con la guerra, sabiendo que podemos morir, nos hace darnos cuenta de que preferimos quedarnos aquí, porque, tal como está la situación y con una niña pequeña, no está para crear tu vida allí. Además, tenemos todavía mucha creación para hacer aquí", concluye Sasha.