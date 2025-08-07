El proceso selectivo de la Zalia pondrá a la región en "el mapa de inversión"

Alejandro Calvo, consejero de Fomento, Cooperación Local y Movilidad del Principado, aseguró ayer que el procedimiento de selección de proyectos empresariales en la Zalia, en Gijón, permitirá "poner a Asturias en el mapa de captación de inversión", uno de los principales objetivos estratégicos del Gobierno del Principado. A falta de la publicación oficial de la convocatoria, prevista para la próxima semana en los respectivos boletines oficiales del Estado, de la Unión Europea y del Principado, Calvo avanzó que se tratará de un proceso competitivo "con criterios beneficiosos para Asturias y que garantizará que el uso de esos terrenos sea el más útil para el futuro industrial y logístico" de la región.

El consejero, que hizo estas declaraciones en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), explicó que el procedimiento, que adelantó LA NUEVA ESPAÑA, ya puede consultarse en un extracto del anuncio en la plataforma de contratación pública: "Lo que hacemos es materializar lo que acordamos en el último consejo. Abrir un procedimiento que formalmente todavía no se ha iniciado. Lo que se ha recogido (sobre la cuestión) es correcto, pero ahora entraremos en detalle".

"Estamos en el momento que queríamos estar", agregó el alto cargo del Principado, quien considera que esta convocatoria responde a las demandas de los organismos de promoción económica del Gobierno autonómico ya que los instrumentos de captación de inversiones les "pedían" dar el paso de, tal como precisó, ubicar a Asturias en el "mapa de captación de inversión".

La sociedad pública Zalia abrirá de esta manera un proceso selectivo, con un plazo de tres meses, para captar grandes proyectos industriales y logísticos. Ya hay empresas interesadas –una de ellas ha planteado una petición inicial de 45 hectáreas–, y el procedimiento permitirá valorar las propuestas en función de su impacto económico, generación de empleo, inversión, innovación y sostenibilidad.

Según los detalles que se conocen actualmente, podrán optar a suelo tanto en la primera fase de la Zalia, que cuenta con 700.000 metros cuadrados ya urbanizados, como en las fases 2 y 3, aún sin urbanizar. Los precios oscilarán entre los 30 euros por metro cuadrado en los terrenos no urbanizados y entre 65,28 y 102 euros por metro en el caso del suelo urbanizado, según las bonificaciones aplicables por inversión, empleo generado o superficie solicitada. El mayor descuento posible sobre el precio base del suelo urbanizado es del 36 por ciento.

A diferencia de otras convocatorias, el precio ofrecido no será el criterio más determinante. La rentabilidad del suelo solo pesará un 25 por ciento en la puntuación total. En cambio, el 50 por ciento se basará en variables cuantitativas como la inversión por metro cuadrado, el empleo directo, el gasto en el entorno local, los plazos de ejecución del proyecto o su aportación al PIB asturiano. El 25 por ciento restante evaluará aspectos cualitativos, como el uso de energías renovables, la innovación tecnológica, la capacidad logística o el impacto ambiental.

El precio no será el criterio determinante

Las empresas deberán presentar un proyecto básico, un calendario de desarrollo, una memoria económico-financiera, una estimación de empleo y una fianza del 3 por ciento del presupuesto de obra –con un máximo de diez millones de euros–. El emplazamiento del suelo podrá ser propuesto por la empresa, aunque la sociedad pública podrá modificarlo para optimizar la ocupación y evitar solapamientos. Las propuestas que no alcancen una puntuación mínima del 50 por ciento quedarán excluidas. Si al término del plazo no se han presentado ofertas válidas, Zalia podrá recurrir a la enajenación directa de los terrenos.

El calendario prevé que la fase 1 cuente con suministro eléctrico en 2027, coincidiendo con el inicio de las expropiaciones en las fases 2 y 3, que recibirían energía en 2028. La urbanización de los terrenos se adaptará a las necesidades de los proyectos adjudicados. Para facilitar la implantación de grandes empresas, la Zalia ha reestructurado las fases 2 y 3, eliminando parte de los viales secundarios y reorganizando las parcelas dotacionales para lograr superficies más amplias y flexibles.