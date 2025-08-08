El programa "Gijón compra y vuelve" logra ya la inscripción de más de 250 comercios
El plan, que facilita que los clientes generen saldo promocional con sus compras en la ciudad, se desarrollará a partir de septiembre
El programa municipal de "Gijón compra y vuelve" cuenta ya con más de 250 comercios minoristas inscritos, desveló este viernes la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, que es la impulsora de la iniciativa, pensada para impulsar el comercio local. La adhesión de comercios sigue habilitada hasta el día 31 de este mes, por lo que se espera que la cifra suba considerablemente hasta entonces. "La respuesta inicial demuestra el interés del sector y la confianza en este programa como herramienta para fidelizar clientes y aumentar ventas", señalaron desde la Unión de Comerciantes.
Desde el colectivo comercial animan a más negocios a participar en el programa: "Cuantos más comercios se sumen, mayor será el beneficio para toda la ciudad". "Gijón compra y vuelve" permitirá el alta de la clientela a partir del día 10 de septiembre y hasta el día 11 de octubre, mismas fechas en las que estos mismos clientes podrán generar su saldo por sus compras. Después, el canje de esos premios podrá realizarse a partir del 15 de octubre y hasta el 15 de noviembre, si bien los organizadores barajan la posibilidad de ampliar estos plazos si para entonces no se agota el presupuesto.
Para la campaña de este año, la principal novedad ha sido el incremento del saldo máximo que cada comercio puede canjear, que imponía un límite de 2.000 euros el año pasado y que en este 2025 se ha ampliado hasta los 5.000. La idea es que un comprador que acuda a un comercio local tenga el aliciente de generar un saldo canjeable que le anime a regresar más adelante a hacer más compras.
