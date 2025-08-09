Ola de mejoras en la playa de Poniente de Gijón para un baño sin trabas: "Hemos avanzado mucho"

"En Poniente pasan cosas que parecen imposibles". La reflexión, que nace de la coordinadora del programa "Playa Accesible", Silvia Vigil, recuerda algunas de las historias que ha vivido a las orillas del arenal gijonés, en especial a la sombra del Talasoponiente. Hace unos años, un hombre en silla de ruedas llegó con su mujer a la playa y llevaba seis años sin poder ponerse de pie. Ese día, dentro del agua, lo logró y su mujer pudo abrazarlo de nuevo. "Se me saltaban las lágrimas", aseguró Vigil, que este año lidera una nueva edición de este proyecto social para que las personas con movilidad reducida disfruten de baños en la mar.

Héctor Felgueroso y Silvia Vigil, junto a Celestino del Valle, recostado en el bugui. / Juan Plaza

En 2025, gracias a las partidas económicas del Ayuntamiento de Gijón, se ha "avanzado mucho", asegura la coordinadora. Véase, la iniciativa ha podido incorporar materiales nuevos, como buguis –vehículos para desplazarse por la arena– o flotadores, pero también se han reformado parte de las infraestructuras de Poniente para hacerla más accesible. Además, se han ampliado los recursos para seguir mejorando la experiencia. El servicio depende de la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, liderada por el concejal popular Rodrigo Pintueles.

Esta inversión se traduce, directamente, en una calidad de vida que cada vez va más allá. "El siguiente paso es instalarnos también en la playa del Arbeyal, pero todavía queda tiempo para eso", declaró sobre estas jornadas estivales que reciben visitas de personas procedentes de diferentes lugares de Asturias e, incluso, León o Galicia.

Las monitoras, guiando al grupo hacia la orilla del arenal. / Juan Plaza

Los más madrugadores

Los más madrugadores fueron un grupo de la Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Psíquica (Agisdem), con sede en Oviedo, que llegaron con ganas de disfrutar del agua, el sol y un rato lleno de diversión. Algunos de ellos no dudaron en mojarse nada más llegar; otros, más prudentes, se quedaron en la orilla, observando. Todos, eso sí, participaron de algún modo en las actividades acuáticas y de ocio, porque también hubo lugar para bailes, juegos en corro, canciones que generaron oleadas de sonrisas. Una mañana de emociones sencillas, pero muy valiosas. "Están muy contentos y emocionados", comentaba una de los monitoras.

A primera hora también acudió Celestino del Valle, un usuario que precisó de ayuda para entrar al mar mediante un bugui, debido a sus dificultades para moverse autónomamente. "Que me calienten el agua primero", soltó, bromista, mientras le asistía el personal. Una vez dentro, pudo bajar del bugui para moverse dentro del agua por sí mismo y disfrutar de la libertad de flotar sin restricciones. La presencia de profesionales preparados, materiales adaptados y un entorno seguro permite que muchas personas vivan por primera vez, o revivan, lo que para otros es algo rutinario como darse un chapuzón.

Las técnicas Lara Vallina y Belén Fernández, en el agua, con los usuarios. / Juan Plaza

Desde el 16 de junio, el programa de "Playa Accesible" trabaja diariamente en turnos que discurren desde las 12.00 hasta las 20.00 horas, con grupos de entre cinco y diez personas, aproximadamente; un servicio que debe solicitarse con 72 horas de antelación. Así se seguirá haciendo, hasta el próximo 15 de septiembre, para atender a todas las personas que precisen de su ayuda.

Aunque todavía hacen falta más mejoras, gracias a los nuevos materiales y a las más adaptaciones recientes, cada vez más personas pueden refrescarse en la mar. Los avances no se notan solo en las instalaciones, sino en algo que prima más: las caras felices de los que pueden volver a disfrutar de un día de playa sin barreras. n