El "paso decisivo" que acaba de dar Gijón para controlar el "crecimiento descontrolado" de las colonias de gatos en Gijón: "Es nuestra obligación legal"

Gijón acaba de dar “un paso decisivo”, como aseguran desde la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón, para frenar el crecimiento descontrolado de las colonias de gatos en la ciudad, en especial dentro de la zona rural. Es por ello que el área liderada por el popular Rodrigo Pintueles acaba de lanzar el nuevo Plan CER (Captura, Esterilización y Retorno) 2025, con una inversión de 82.595 euros y enmarcado “en la necesidad” de cumplir con la Ley 7/2023 de Bienestar Animal.

Actualmente, Gijón cuenta con 223 colonias registradas, que suman más de 2.100 gatos. No obstante, “se estima que hay muchas más sin registrar”. “Según los datos municipales, al menos un 40% de los animales aún no están esterilizados, lo que genera reproducción incontrolada, problemas sanitarios y conflictos vecinales. El problema es especialmente grave en la zona rural, donde se concentra el 58% de las colonias registradas”, explican fuentes municipales.

“El Plan CER representa un paso decisivo para garantizar el bienestar animal y cumplir con nuestras obligaciones legales. Con esta medida reforzamos el compromiso del Ayuntamiento con una gestión responsable, eficaz y respetuosa”, defiende Pintueles.

Implicación de 21 centros veterinarios diferentes

En los primeros seis meses de 2025, explican desde la concejalía, el Ayuntamiento ha esterilizado 128 gatos mediante el convenio con el Colegio de Veterinarios de Asturias, “con una inversión de 12.000 euros”. “Esta colaboración ha implicado a 21 centros veterinarios diferentes y ha sido clave en la fase inicial del programa. Además, se han destinado 8.000 euros adicionales para subvencionar esterilizaciones realizadas por protectoras y colectivos voluntarios”, detallan las mismas fuentes.

Colonias felinas en Gijón /

Con este nuevo plan se invertirá en zonas de difícil acceso y servirá también para complementar el trabajo del voluntariado. “Tras estudiarlo a fondo, creemos que esta medida es hoy la única vía eficaz para actuar con urgencia, especialmente en zonas rurales de difícil acceso. Además, es una condición necesaria para recibir la subvención solicitada al Ministerio el pasado mes de mayo”, recuerda Pintueles.

"Voluntad política", defiende Pintueles

El Plan CER 2025, calculan desde Medio Ambiente, “permitirá esterilizar entre 1.500 y 2.000 gatos adicionales”. ¿El objetivo? Alcanzar así el control total de las colonias felinas en el concejo. “El presupuesto se distribuirá en un 60% para esterilizaciones y tratamientos veterinarios básicos, un 20% para atención a animales enfermos o heridos, un 10% para acondicionamiento de colonias y otro 10% para formación y campañas de sensibilización”, detallan desde Medio Ambiente.

“Con voluntad política, recursos adecuados y una estrategia técnica clara, Gijón se prepara para resolver definitivamente uno de los desafíos más importantes en la convivencia con los gatos en entornos urbanos y rurales”, concluye Pintueles.