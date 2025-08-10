Antonio José encandila a Poniente en su concierto de Semana Grande en Gijón: "En Asturias siempre hay una magia especial"

"Qué alegría estar hoy en Asturias. Aquí siempre hay una magia especial en el escenario". Antonio José se metió ayer a Gijón en el bolsillo, como cabeza de cartel de la jornada en el primer fin de semana de fiestas por la Semana Grande, con un concierto en Poniente que volvió a llenarse de gente y que sacó a escena un directo limpio en compañía de una banda completa de músicos.

El cantante, a sus 30 años, comenzó muy pronto su carrera musical cuando representó a España en la edición de 2005 de Eurovisión Junior, donde quedó en segundo lugar, y su fama acabó de dispararse en 2015, cuando ganó la tercera edición de "La Voz".

Público en el concierto de Antonio José en Poniente. / Ángel González

Con esa trayectoria, muchos de sus seguidores han crecido con el artista. "Ya es la tercera vez que le vemos, siempre da muy buen concierto", explicaron los madrileños Carlos Osorio y María Álvarez, que están pasando unos días Asturias y afrontaron la jornada de ayer con más calma: "Al ser gratis no podíamos no venir, pero justo le vimos el año pasado en Madrid, así que no vamos a la primera fila como acostumbramos", señaló Osorio. Esa primera fila, en cualquier caso, quedó ocupada cuando aún faltaba un buen rato para que comenzase el concierto.

Otros seguidores, en este caso Carlos Menéndez e Isabel Couso, aplaudieron también que Gijón ofrezca conciertos de este nivel sin tener que pagar entrada: "Siempre lo escucho en el coche, pero así sabe mejor". Entre el público había verdaderos fieles que llevan siguiendo al artista desde sus inicios como talento infantil, como es el caso de Patricia Jaular, que minutos antes de empezar el concierto esperaba ya impaciente. "Le llevo siguiendo desde que le vi en Eurovision Junior", presumió.

Ambiente en las primeras filas del concierto de Antonio José en Poniente. / Ángel González

El solista ofreció una buena muestra de su gigante talento, combinando diversos estilos como el pop, el flamenco o el reguetón, a través de un recorrido por sus tema más conocidos, como "A un milímetro de ti", "Ya se me olvidó" y la bachata "La noche perfecta". Sus seguidores pudieron disfrutar de lo lindo, en especial aquellos que aguardaron ya desde unas horas antes para poder disfrutar del concierto de cerca. "La espera merece la pena, le seguimos desde que ganó La Voz y nunca le hemos podido ver en directo", contaban Paula Camblor y Ángela Suárez, hicieron guardia en Poniente hora y media antes del concierto.

Gijón y Antonio José se entendieron de maravilla durante la hora y media que duró el espectáculo, concluyendo otra noche mágica en la Semanona. Hoy será el turno del canario Don Patricio, también a las 23.00 horas.