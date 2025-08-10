Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras de Gijón: "La obra de Palafox estará lista antes de Navidad, como el entorno de Naval"

Gilberto Villoria Palacios (Riosa, 1967), edil de Foro de Infraestructuras Urbanas y Rurales, adelanta que el ensayo del nuevo pavimento en Marqués de San Esteban se evaluará en un mes y que, si da los resultados esperados, se renovará toda la calle el año que viene por unos 350.000 euros. Confirma también que la obra de Palafox, acceso a Naval Azul, estará lista antes de Navidad.

Volvieron las obras al Rey Pelayo y las de Los Campos se complicaron.

El equipo de gobierno anterior había presentado a Europa un anteproyecto de seis millones que, al concretarlo, se elevó a los once. Obligaba a mantener el desalojo del colegio, y eso era lo último que la comunidad educativa quería. Ahora se logró una fórmula que satisface a todos: nuestra obra dejará al colegio en unas condiciones seguras y sin barreras arquitectónicas. Lo que pasó en Los Campos fue que con la obra ya iniciada se detectaron problemas estructurales y nuestra obligación es corregirlo. De ahí la aprobación de un modificado y nuestra propuesta para reubicar a los alumnos.

Se ven ya máquinas también en el entorno de La Escuelona.

Se firmó el acta de replanteo el día 30 de julio, así que la obra comenzará antes de que termine este mes. Ya está en marcha la que corresponde a la EMA. Vamos a transformar este ámbito en la plaza central de El Llano. Costará 2,9 millones y durará doce meses, así que a finales del próximo verano se podrá usar.

¿Cómo va la obra de Naval?

Hay dos fases. Una la está ejecutando Dragados, que es la empresa adjudicataria de la ampliación del Parque Tecnológico, y que está llevando excedentes de tierra que se generaron en su ámbito. Se traen ahora 3.500 toneladas de relleno para conformar los relieves de las zonas verdes y, después, se llevará tierra vegetal para cubrir ese terreno y, sobre ella, sembrar. Serán otras 7.500 toneladas de tierra, así que 11.000 en total. Cuando acabe la Semana Grande, el lunes 18, entra al ámbito Alvargonzález y empieza la segunda fase. Se canalizará la red de alumbrado, la de riego y la de pluviales, se extenderá y compactará la tierra vegetal y se finalizará el pavimentado. Y luego el mobiliario.

¿Antes de fin de año estará?

Empiezan el 18 de agosto y tienen cuatro meses, así que para Navidad debería estar. El mobiliario y el alumbrado se aprovecharán para la reforma definitiva.

¿Para la obra de Palafox hay fecha?

Se hará simultáneamente.

¿Estará lista este año, entonces?

Sí, la hará Alvargonzález. Es una obra breve, de un mes. Sumará una acera y será uno de los accesos del paseo. El otro, por el Tallerón, lo adecuaremos demoliendo los muros de cierre que hay por Travesía del Mar. Ahí hay un parque que se integrará en el entorno. Va a quedar muy guapo. Recuperamos un frente del litoral que la gente no conoce y para mí es un hito similar al que se hizo en su día con Poniente. Nos pasó con la capilla de San Esteban del Mar: fue una obra pequeñita, pero veíamos que la gente se paraba a mirar.

¿Qué plazos hay para la obra del refugio antiaéreo?

Es inminente. El proyecto está revisado y solo falta un trámite de Patrimonio del Principado. Va a ser ya. Las obras de la batería del Cerro las paramos unos días por la Noche de los Fuegos, pero se retoman el día 18 y se prevé que acaben en noviembre.

Su concejalía colabora en la gestión de dos planes: el de carriles bici, con tres nuevos recorridos, y el de la red de aparcamientos disuasorios. ¿Hay avances?

En el presupuesto del año que viene llevaremos una partida para ejecutar dos de esos tres carriles nuevos: el de la carretera de Villaviciosa y el de Albert Einstein. El más difícil es el otro, el de la avenida del Jardín Botánico, porque hay que negociar terrenos que no son nuestros. Con los otros dos hemos hecho algún ajuste y ya se pueden hacer.

¿Y el tema aparcamientos?

Seguimos trabajando en ello con la concejalía de Tráfico.

Con el concejal Pelayo Barcia también tiene que entenderse para la solución de Munuza.

Sí, pero seguro que llegamos a un consenso. Los dos creemos que ahí hay un problema tanto para el tráfico, porque se generan cuellos de botella, como para la seguridad y accesibilidad de los peatones. Hicimos el ensayo sobre el terreno y creo que no salió mal.

En Pleno dijo que quizás lo mejor es una solución intermedia.

Sí, seguramente ser prudentes sea una buena estrategia.

¿Se marca plazos?

Teníamos una partida para este año e incluiremos otra en 2026.

Además de Munuza, se está haciendo otro ensayo, en Marqués de San Esteban, para buscar una solución al pavimento.

Sí. Evaluaremos si funciona definitivamente dentro de un mes, en septiembre. Si lo hace, incluiremos dinero en el presupuesto del año que viene para aplicar esa nueva solución en toda la calle.

La idea es hacer un fresado y colocar una cobertura que facilita la limpieza, ¿no?

Sí, una cobertura de resinas. Si tras este ensayo vemos que las manchas se quitan y que no resbala, lo aplicaremos en todo el recorrido. Por ahora parece que sí funciona.

¿Podría adelantar cuánto cuesta hacer toda la calle con esa solución?

Unos 350.000 euros.

¿Y qué inversiones hay para la zona rural?

Mantendremos la inversión de un millón de euros en 2026. De obras inminentes, arrancan ahora varias, como en Baldornón, de pavimentación de caminos, y en Serín, financiadas en parte por Cogersa, para adecentar baterías de contenedores. También estamos trabajando con los planes de empleo en Fano, Granda y Lavandera. Trabajamos constantemente en la zona rural, es el 80 por ciento del territorio del municipio.

¿Alguna novedad sobre el nuevo albergue de animales y el parque de Bomberos?

Sobre el parque ya hemos tenido reuniones y queremos tener el anteproyecto este año y licitarlo con cargo al presupuesto de 2026. Sobre el albergue, aún no tenemos ubicación. No depende de mí, pero sé que está costando. También puedo decir que el proyecto del Hogar de Ceares será una realidad este otoño y que la obra podría estar lista a finales de 2026 o inicios de 2027. La de la asociación de vecinos de Viesques está a punto de arrancar.

¿Qué pasará con la comisaría local de San José?

Vamos a evaluar el estado estructural del edificio para poder definir qué obras hay que hacer y qué usos se le puede dar. Y estamos trabajando también con las luces de Navidad.

¿Las luces de Navidad?

Desde marzo estamos con ello. Queremos hacer algo específico en Naval Azul y algo diferente en el Muro. Mantendremos lo que funciona, y además este es el último año del contrato vigente con Germán Vizcaíno y no hay mucho margen, pero en el Muro creemos que había que darle una vuelta y estamos en ello.