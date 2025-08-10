Nuevo plan de obras para ampliar caminos en El Muselín
El Ayuntamiento de Gijón ha licitado en 265.724 euros más IVA las obras de ensanche y pavimentación de caminos, además de un nuevo aparcamiento en el barrio de El Muselín.
Un aparcamiento en batería de 92 metros de largo por 3 de ancho, se habilitará en una finca anexa a la carretera que circunda el barrio.
Otra de las actuaciones es la ampliación de la sección de un tramo de camino al sur del barrio para facilitar el paso de vehículos de emergencia.
También se prevé mejorar el giro en una curva del camino en la calle La Cuestina ante la actual maniobrabilidad limitada.
El plazo que tendrá para ejecutar los trabajos la empresa que resulte adjudicataria será de cuatro meses.
Las empresas pueden presentar ofertas hasta el próximo 29 de agosto, a las cinco de la tarde.
