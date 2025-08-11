Alsa amplía su actividad en El Musel con un tren de contenedores a León

Alsa Rail, que ya venía realizando parte de los transportes ferroviarios de productos siderúrgicos entre El Musel y León, ha ampliado su actividad en el puerto gijonés con el inicio, el pasado 2 de julio, de un Tren Expreso de Contenedores (TeCo) entre el puerto gijonés y León. Se trata de un servicio con dos frecuencias semanales que la filial ferroviaria de Alsa realiza en colaboración con el operador logístico Laumar Cargo, especializado en transporte intermodal. Para su operación, Alsa ha incorporado cuatro locomotoras Euro 6.000 de Stadler Rail, alquiladas a otra empresa. Se trata de las primeras de las siete locomotoras Euro 6.000 que Alsa Rail va a incorporar a sus servicios entre 2025 y 2026, según anunció la empresa en el Salón Internacional de la Logística de Barcelona el pasado mes de junio.

El destino de este convoy operado por Alsa Rail es León clasificación, donde los contenedores descargados en El Musel se transfieren a camiones para su envía a la fábrica del cliente final. Las previsiones son que se produzca un incremento en la frecuencia de esta conexión ferroviaria con León para el transporte de contenedores. Una de las claves será la captación de retornos hacia Asturias.

Además de Alsa Rail, en El Musel operan otras tres dos compañías ferroviarias privadas: Medway y Transfesa, que realizan buena parte de los envíos de bobina de acero que Network Steel Solutions importa por El Musel para su factoría de Villadangos del Páramo, en León. Medway está vinculada a la naviera MSC, principal usuaria de la terminal de contenedores de El Musel. En total, en El Musel operan cuatro compañías ferroviarias, los tres operadores privados citados, a los que se suma a la compañía estatal Renfe.

El inicio del tráfico ferroviario de contenedores desde El Musel hasta León se produce en el marco de los proyectos del Gobierno del Principado, el central y de la Autoridad Portuaria de Gijón por impulsar las "autopistas ferroviarias", consistente en el transporte ferroviario de camiones y semirremolques sobre trenes especializados.

Para conocer de primera mano una autopista ferroviaria, responsables del Principado, de los puertos de Gijón y Avilés, organizaciones empresariales y empresas asentadas en Asturias visitaron recientemente el Puerto de Valencia, referencia europea en autopistas ferroviarias, donde operan 80 trenes semanales y que dispone de infraestructuras para atender trenes de hasta 750 metros de longitud. La autopista ferroviaria entre Madrid y Valencia prevé retirar hasta 10.000 camiones al año de la carretera.

Conexión directa a la Zalia

La entrada en servicio de la variante de Pajares en noviembre de 2023 facilitará el desarrollo de una autopista ferroviaria desde El Musel. Por el momento ya está contribuyendo a mejorar el transporte de mercancías. Más de 700 trenes de mercancías cruzan cada mes la Variante de Pajares. Una parte con origen o destino en El Musel. Entre enero y principios de este mes de agosto, 350 trenes han circulado desde El Musel hacia la Meseta o viceversa. La gran mayoría utilizando la Variante de Pajares, si bien algunos de esos convoyes, cargados con bobina de acero, han utilizado la antigua rampa de Pajares.

El Plan Director del Corredor Atlántico contempla en Asturias inversiones ferroviarias por valor de 2.200 millones de euros, incluyendo accesos reforzados a El Musel con nuevos nodos ferroviarios, la mejora del nudo de Villabona, la construcción de una tercera vía para mercancías entre Serín y Gijón con conexión directa a la Zalia. También contempla la renovación de vías con tecnología avanzada, la adecuación de trazados, túneles y ampliación de capacidad en tramos estratégicos como La Pola-Mieres, las propias inversiones ferroviarias de los puertos de El Musel y Avilés en sus instalaciones.